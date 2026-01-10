Von der Leyen lábon lőtte az Európai Uniót, Ausztria pedig eltaktikázta magát – Orbán már csak egy kávét kér

Hivatalosan beismerte Ukrajna: Magyarország tartja az egész országot lélegeztetőgépen
Hazánk mellett Szlovákia, Románia és Lengyelország segíti a háborúban álló országot.
Nincs több kérdés, Magyarország regionális előnyhöz jutott.
Magyarország a Török Áramlat vezetéken keresztül továbbra is hozzáfér az orosz gázhoz, miközben Ausztria és Szlovákia jelentős tranzitdíj-emelésekkel küzd az alulhasznált vezetékek miatt – írja a Hungarian Conservative.
Ferencz I. Szabolcs., az FGSZ vezérigazgatója szerint 2025-ben a magyarországi gázszállítások 17 százalékkal, a hazai fogyasztás pedig 4,7 százalékkal nőtt.
A Ceenergynews elemzése kiemeli: Magyarország regionális előnyhöz jutott,
mivel más országok elvesztették közvetlen orosz gázimportjukat Ukrajna tranzitzárása miatt.
