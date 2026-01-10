Papra támadtak Hadházy hívei – rendőrségi eljárás lett a vége

Több személy ellen indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), miután tavaly szeptemberben Hadházy Ákos követői rátámadtak a 82 éves Pál atyára a belvárosi Ferenciek terén – derült ki a rendőrség Magyar Nemzetnek adott tájékoztatásából.

Az incidens során a békés párbeszédet kezdeményező papot agresszív hangnemben, trágár kifejezésekkel illették, közvetlenül a templom bejáratánál.

A rendőrség közlése szerint az ügyben vallásgyakorlás jogának megsértése miatt indult szabálysértési eljárás ismeretlen tettesek ellen, egy magánszemély feljelentése alapján. A hatóság tájékoztatása szerint 2025. szeptember 23-án este fél hét körül több személy nyilvánosan botrányt okozott a Budapest V. kerületében található templomban. Információk szerint az ügyben Tényi István is feljelentést tett.