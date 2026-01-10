Papra támadtak Hadházy hívei – rendőrségi eljárás lett a vége

Orbán Viktor bejelentette, hogy nem fogja annyiban hagyni a Pál atyával történteket: misét tartottak egy békés hazáért (FOTÓK)
„Kiállunk Pál atya mellett!” – fogalmazott Orbán Viktor
Több rendőrségi eljárás is indult azok ellen, akik tavaly ősszel agresszíven léptek fel egy idős katolikus pappal szemben a Ferenciek terén. A hatóságok szerint a történtek nemcsak garázdaságnak, hanem a vallásgyakorlás jogának megsértésének is minősülnek.
Több személy ellen indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), miután tavaly szeptemberben Hadházy Ákos követői rátámadtak a 82 éves Pál atyára a belvárosi Ferenciek terén – derült ki a rendőrség Magyar Nemzetnek adott tájékoztatásából.
Az incidens során a békés párbeszédet kezdeményező papot agresszív hangnemben, trágár kifejezésekkel illették, közvetlenül a templom bejáratánál.
A rendőrség közlése szerint az ügyben vallásgyakorlás jogának megsértése miatt indult szabálysértési eljárás ismeretlen tettesek ellen, egy magánszemély feljelentése alapján. A hatóság tájékoztatása szerint 2025. szeptember 23-án este fél hét körül több személy nyilvánosan botrányt okozott a Budapest V. kerületében található templomban. Információk szerint az ügyben Tényi István is feljelentést tett.
A BRFK részletezte: az érintettek egy előzetesen bejelentett és tudomásul vett gyűlés résztvevőiként léptek be a templom előterébe, ahol hangoskodva kérték számon a harangozást.
A rendbontók között volt olyan személy is, aki jelmezt viselt, mások obszcén rajzokat és feliratokat tartalmazó táblákat vittek magukkal a szent helyre.
A rendőrség négy főt azonosított, ellenük lefolytatta az eljárást, amely 2026. január 8-án pénzbírság kiszabásával zárult.
Az eset azonban itt nem ért véget. A rendőrség arról is beszámolt, hogy ugyanennek a gyűlésnek további három résztvevője ellen garázdaság szabálysértése miatt külön eljárás indult.
Ők a templom bejáratánál egyházellenes rigmusokat skandáltak, és kiabálással zavarták meg a misét, annak ellenére, hogy Pál atya felszólította őket: tartózkodjanak a trágár megnyilvánulásoktól.
Ebben az ügyben a szabálysértési előkészítő eljárás jelenleg is folyamatban van. A rendőrség közlése szerint az eljárás lezárását követően az iratokat a bíróság elé terjesztik, amely dönt majd a további jogkövetkezményekről.
Állítsuk meg a gyűlölet erőit!
