Orbán Viktor bejelentette, hogy nem fogja annyiban hagyni a Pál atyával történteket: misét tartottak egy békés hazáért (FOTÓK)

Orbán Viktor öt mondatban foglalta össze: így reagált Hadházyék botrányos akciójára (VIDEÓ)
Állítsuk meg a gyűlölet erőit!
„Kiállunk Pál atya mellett!” – fogalmazott Orbán Viktor
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, Hadházy Ákos tüntető tömege rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek terén lévő templomnál.
Orbán Viktor egy korábbi Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy kiáll Pál atya mellett és ma este 18:30-ra misére hívta az embereket, hogy közösen imádkozzanak egy békés hazáért.
