Orbán Viktor öt mondatban foglalta össze: így reagált Hadházyék botrányos akciójára (VIDEÓ)

Hadházyék viselkedésére nincs mentség – ez már tényleg pokoli szint
Hatalomvágyból kommunistának álltak. Horváth K. József írása.
Állítsuk meg a gyűlölet erőit!
„Hadházy gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek téri templom kapujában” – hívta fel mindenki figyelmét a szörnyű hírre Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.
Milyen pap vagy te? Engemet kell, hogy képviselj”
– kiabálta Pál atya felé Hadházy egyik gyűlölködő követője.
Az atya a gyűlölködésre válaszul pusztán annyira hívta fel a tüntető tömeget vezető Hadházy Ákos figyelmét a templom kapujából, hogy „Ez nem ide való. Becsületes ember ilyet nem csinál”.
Szerintem ez Jézus Krisztusnak tetszene”
– próbált védekezni Hadházy, azt állítva, hogy a gyűlölet, amit terjesztenek vallásilag is megkérdőjelezhetetlen.
„Kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt” – erősítette meg Orbán Viktor.
Mise, ma 18:30-kor. Állítsuk meg a gyűlölet erőit!
–írta videója alatt a miniszterelnök.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
