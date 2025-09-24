Ft
09. 24.
szerda
atya ferenci Hadházy Ákos templom Orbán Viktor Pál

Orbán Viktor öt mondatban foglalta össze: így reagált Hadházyék botrányos akciójára (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 18:41

Állítsuk meg a gyűlölet erőit!

2025. szeptember 24. 18:41
null

„Hadházy gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek téri templom kapujában” – hívta fel mindenki figyelmét a szörnyű hírre Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Milyen pap vagy te? Engemet kell, hogy képviselj”

– kiabálta Pál atya felé Hadházy egyik gyűlölködő követője. 

Az atya a gyűlölködésre válaszul pusztán annyira hívta fel a tüntető tömeget vezető Hadházy Ákos figyelmét a templom kapujából, hogy „Ez nem ide való. Becsületes ember ilyet nem csinál”.

Szerintem ez Jézus Krisztusnak tetszene”

– próbált védekezni Hadházy, azt állítva, hogy a gyűlölet, amit terjesztenek vallásilag is megkérdőjelezhetetlen.

Kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt” – erősítette meg Orbán Viktor.

Mise, ma 18:30-kor. Állítsuk meg a gyűlölet erőit!

–írta videója alatt a miniszterelnök.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

***

 

