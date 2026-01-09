Padlógázon pörög a használtautó-piac: ezekre a márkákra vadásznak a magyarok

A pénztárcájukkal szavaztak a magyarok: kiderült, melyik volt Magyarország kedvenc autója 2025-ben
A forint erősödése és a nyugat-európai árak mérséklődése új lendületet adott a külföldről behozott használt autók piacának.
A DataHouse adatai szerint 2025-ben összesen 128 155 importált használt személyautó került hazai forgalomba Magyarországon. Ez 15,5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi, 110 961 darabos volumenhez képest – derül ki a JóAutók.hu sajtóközleményéből.
A behozatal különösen 2025 második félévében élénkült meg, amikor a forint euróval szembeni árfolyama tartósan a 400 forintos szint alá erősödött.
Ennek hatására a második féléves importforgalom 8 százalékkal haladta meg az év első hat hónapjának eredményét.
„Nem véletlen, hogy ismét többen próbálnak szerencsét a nyugati autópiacokon: az árfolyamhatás miatt ugyanannyi pénzből jelenleg 6-8 százalékkal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel korábban” – magyarázta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Hozzátette: az euróban mért használtautó-árak is kedvezőbbek lettek a néhány évvel ezelőtti szintekhez képest. Akkor az újautó-piacon jelentkező alkatrész-ellátási zavarok miatt megnövekedett kereslet a használtautó-piacon is jelentős áremelkedést okozott.
A JóAutók.hu előrejelzése szerint a jelenlegi piaci környezetben 2026-ban tovább élénkülhet a használtautó-import, ugyanakkor a 2020 előtti évek kiemelkedő volumene várhatóan továbbra sem lesz elérhető.
A márkák rangsorában továbbra is a Volkswagen áll az élen: a behozott használt autók 12,8 százaléka viselte ezt a márkajelzést.
A második és harmadik helyen szinte holtversenyben az Opel és a Ford végzett egyaránt 8,5 százalékos részesedéssel. A negyedik helyen az Audi áll 6,6 százalékkal, míg az ötödik a Toyota lett 5,8 százalékos aránnyal. A lista hatodik helyére az évről évre erősödő Hyundai küzdötte fel magát, 5,1 százalékos részesedéssel.
