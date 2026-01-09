Padlógázon pörög a használtautó-piac: ezekre a márkákra vadásznak a magyarok

A DataHouse adatai szerint 2025-ben összesen 128 155 importált használt személyautó került hazai forgalomba Magyarországon. Ez 15,5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi, 110 961 darabos volumenhez képest – derül ki a JóAutók.hu sajtóközleményéből.

A behozatal különösen 2025 második félévében élénkült meg, amikor a forint euróval szembeni árfolyama tartósan a 400 forintos szint alá erősödött.