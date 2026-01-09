Ft
használt autó audi volkswagen ford opel

Padlógázon pörög a használtautó-piac: ezekre a márkákra vadásznak a magyarok

2026. január 09. 10:04

A forint erősödése és a nyugat-európai árak mérséklődése új lendületet adott a külföldről behozott használt autók piacának.

2026. január 09. 10:04
null

A DataHouse adatai szerint 2025-ben összesen 128 155 importált használt személyautó került hazai forgalomba Magyarországon. Ez 15,5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi, 110 961 darabos volumenhez képest – derül ki a JóAutók.hu sajtóközleményéből.

A behozatal különösen 2025 második félévében élénkült meg, amikor a forint euróval szembeni árfolyama tartósan a 400 forintos szint alá erősödött.

Ennek hatására a második féléves importforgalom 8 százalékkal haladta meg az év első hat hónapjának eredményét.

„Nem véletlen, hogy ismét többen próbálnak szerencsét a nyugati autópiacokon: az árfolyamhatás miatt ugyanannyi pénzből jelenleg 6-8 százalékkal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel korábban” – magyarázta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Hozzátette: az euróban mért használtautó-árak is kedvezőbbek lettek a néhány évvel ezelőtti szintekhez képest. Akkor az újautó-piacon jelentkező alkatrész-ellátási zavarok miatt megnövekedett kereslet a használtautó-piacon is jelentős áremelkedést okozott.

Forrás: sajtóközlemény / JóAutók.hu

Ezt is ajánljuk a témában

A JóAutók.hu előrejelzése szerint a jelenlegi piaci környezetben 2026-ban tovább élénkülhet a használtautó-import, ugyanakkor a 2020 előtti évek kiemelkedő volumene várhatóan továbbra sem lesz elérhető.

A márkák rangsorában továbbra is a Volkswagen áll az élen: a behozott használt autók 12,8 százaléka viselte ezt a márkajelzést.

A második és harmadik helyen szinte holtversenyben az Opel és a Ford végzett egyaránt 8,5 százalékos részesedéssel. A negyedik helyen az Audi áll 6,6 százalékkal, míg az ötödik a Toyota lett 5,8 százalékos aránnyal. A lista hatodik helyére az évről évre erősödő Hyundai küzdötte fel magát, 5,1 százalékos részesedéssel.

Forrás: sajtóközlemény / JóAutók.hu

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

