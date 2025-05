Nagy áttörés jöhet a magyar használtautó-piacon – ez a reform több tízezer embert érint

Új kihívások – akcióban a brüsszeli bürokrácia

Az Európai Bizottság (EB) egy április végi javaslata gyökeresen átalakítaná a műszaki vizsgáztatás rendszerét. A brüsszeli tervek szerint korszerűsíteni kellene az időszakos ellenőrzések módszertanát, ám az ehhez szükséges eszközök és szakmai háttér egyelőre hiányzik – derül ki a szaktárca válaszából.

Különösen nagy vitát váltott ki az a javaslat, amely szerint

a tíz évnél idősebb autókat minden tagállamban évente kellene vizsgáztatni.

Magyarországon jelenleg a négy évnél idősebb járművek kétévente esnek át kötelező műszaki ellenőrzésen, így ez a változás jelentős terhet róna az autósokra.

Ágh Péter, a minisztérium államtitkára azonban optimista. Mint fogalmazott, az uniós javaslat még nem végleges, és várhatóan enyhébb formában léphet hatályba. Hozzátette: a kétévenkénti vizsgáztatás helyett évenkénti ellenőrzés ötlete már a 2012-es uniós tervezetben is felmerült, ám akkor ezt végül elvetették. A kormány pedig most is azon dolgozik, hogy a magyar autósok érdekeit szem előtt tartva, a lehető legkedvezőbb megoldás szülessen.

