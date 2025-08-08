Máris leleplezték magukat a németek – kiderült, miért engedték el a Fradiban már bizonyító tehetséget

Mint arról beszámoltunk, egy év után visszatér a Ferencváros labdarúgócsapatához Lisztes Krisztián, aki kölcsönbe érkezik az Üllői útra az Eintracht Frankfurt csapatától.

A 20 éves támadó tavaly nyáron csatlakozott a német csapat keretéhez, ám egyelőre nem találta meg a számításait, igaz, sérülések is hátráltatták. A Frankfurt első csapatában nem jutott szóhoz, az amatőr ligában szereplő B gárdában is csak háromszor, összesen egyetlen gólpasszt ért el.