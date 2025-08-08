Máris leleplezték magukat a németek – kiderült, miért engedték el a Fradiban már bizonyító tehetséget

A 20 éves támadó kölcsönben érkezett a népligetiekhez.
Mint arról beszámoltunk, egy év után visszatér a Ferencváros labdarúgócsapatához Lisztes Krisztián, aki kölcsönbe érkezik az Üllői útra az Eintracht Frankfurt csapatától.
A 20 éves támadó tavaly nyáron csatlakozott a német csapat keretéhez, ám egyelőre nem találta meg a számításait, igaz, sérülések is hátráltatták. A Frankfurt első csapatában nem jutott szóhoz, az amatőr ligában szereplő B gárdában is csak háromszor, összesen egyetlen gólpasszt ért el.
Ezt is ajánljuk a témában
A nyáron ugyan Lisztes is elutazott az első kerettel az amerikai edzőtáborba, ám végül mégis a hazatérés mellett döntött. A váltásról a német klub is beszámolt a honlapján, ahol Timmo Hardung sportigazgató megindokolta, miért engedték vissza a fiatal tehetséget a Fradihoz.
Lisztes óriási potenciállal rendelkezik, ezt azonban az első frankfurti évében nem tudta megmutatni. Meggyőződésünk, hogy a hazájába való kölcsönadás segít neki megfelelő rutint szerezni, amely előremozdíthatja a fejlődését”
– fogalmazott a sportigazgató.
A Ferencváros szombaton este Nyíregyházára látogat az NB I-ben, vélhetően már Lisztessel a soraiban.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd