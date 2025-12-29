Svédországból igazolhat pakisztáni játékost a Fradi – erre a posztra jöhet

A Nemzeti Sport a svéd Expressen című lapra hivatkozva hívta fel arra a figyelmet, hogy a Fradi és a belga Gent labdarúgócsapata is szerződtetné a Mjällby pakisztáni válogatott játékosát, Abdullah Iqbalt.

Pakisztáni játékost igazolhat a Fradi (Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA)

A 23 éves, koppenhágai születésű labdarúgó 2024-ben került a svéd Mjällbyhez, amellyel meglepetésre 2025-ben bajnoki címet szerzett. Iqbal 24 mérkőzésen kapott szerepet a klub legnagyobb sikerével záruló bajnokságban, ezeken két gólpasszt adott – olvasható.