Fradi Svédország Pakisztán Ferencváros NB I FTC

Svédországból igazolhat pakisztáni játékost a Fradi – erre a posztra jöhet

2025. december 29. 08:41

A pakisztáni válogatott csapatkapitánya érkezhet az Üllői útra. A Fradi mellett a Gent is figyeli őt.

2025. december 29. 08:41
null

A Nemzeti Sport a svéd Expressen című lapra hivatkozva hívta fel arra a figyelmet, hogy a Fradi és a belga Gent labdarúgócsapata is szerződtetné a Mjällby pakisztáni válogatott játékosát, Abdullah Iqbalt.

Pakisztáni játékost igazolhat a Fradi
Pakisztáni játékost igazolhat a Fradi (Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA)

A 23 éves, koppenhágai születésű labdarúgó 2024-ben került a svéd Mjällbyhez, amellyel meglepetésre 2025-ben bajnoki címet szerzett. Iqbal 24 mérkőzésen kapott szerepet a klub legnagyobb sikerével záruló bajnokságban, ezeken két gólpasszt adott – olvasható.

A pakisztáni válogatott csapatkapitányának lehetséges átigazolásáról a svédek és a dánok is beszámoltak. A Ferencvárossal kapcsolatos ügyekben rendre jól értesült ulloi129.hu pedig azt írta:

A játékos valóban ismert megfigyelőink számára.”

Fotó: Aamir Qureshi/AFP

 

 

