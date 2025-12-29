Svédországból igazolhat pakisztáni játékost a Fradi – erre a posztra jöhet

„Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban érte” – Tóth Alex ügynöke a Mandinernek
„Az átigazolása majd alapjaiban változtatja meg a magyar futball megítélését a nemzetközi piacon.”
A pakisztáni válogatott csapatkapitánya érkezhet az Üllői útra. A Fradi mellett a Gent is figyeli őt.
A Nemzeti Sport a svéd Expressen című lapra hivatkozva hívta fel arra a figyelmet, hogy a Fradi és a belga Gent labdarúgócsapata is szerződtetné a Mjällby pakisztáni válogatott játékosát, Abdullah Iqbalt.
A 23 éves, koppenhágai születésű labdarúgó 2024-ben került a svéd Mjällbyhez, amellyel meglepetésre 2025-ben bajnoki címet szerzett. Iqbal 24 mérkőzésen kapott szerepet a klub legnagyobb sikerével záruló bajnokságban, ezeken két gólpasszt adott – olvasható.
A 192 centiméter magas, ballábas belső védő értékét a Transfermarkt kétmillió euróra becsüli.
A pakisztáni válogatott csapatkapitányának lehetséges átigazolásáról a svédek és a dánok is beszámoltak. A Ferencvárossal kapcsolatos ügyekben rendre jól értesült ulloi129.hu pedig azt írta:
A játékos valóban ismert megfigyelőink számára.”
Fotó: Aamir Qureshi/AFP