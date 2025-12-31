Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
moszkva háború Háború Ukrajnában orosz hadsereg Moszkva támadás Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Sötétségbe borult Moszkva: felfüggesztették a légiforgalmat az ukrán támadás miatt

2025. december 31. 07:03

Rengetegen maradtak áramszolgáltatás nélkül.

2025. december 31. 07:03
null

Több mint 100 ezer ember maradt áramszolgáltatás nélkül Moszkva térségében egy transzformátorállomáson keletkezett tűz miatt.

Az orosz fővárosi agglomerációhoz tartozó Ramenszkoje városvezetése szerint az áramszolgáltatás kimaradását kábeltűz okozta, ugyanakkor a történtekkel egy időben nagyobb ukrán dróntámadást is jelentettek a térségből.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Zsukovszkij és Litkarino teleüléseket is érintette az áramszünet.

A hatóságok közölték, hogy dolgoznak a hiba elhárításán.

Az este folyamán az orosz hadsereg arról számolt be, hogy több mint száz ukrán drónt semmisítettek meg négy óra alatt. A legtöbbet ezek közül az ukrán határ menti brjanszki régióban, nyolcat viszont Moszkva térségében, köztük három olyan pilóta nélküli repülőgépet, amely az orosz főváros irányába tartott.

Az ukrán támadás következtében ideiglenesen felfüggesztették a moszkvai repülőtereken a légiforgalmat.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
•••
2025. december 31. 08:41 Szerkesztve
Nem vizsgázik valami fényesen az orosz légelhárítás. Az uki rakétások és Moszkva között igen nagy a távolság. Van idő észlelni, beavatkozni. Ha a vaskupola így teljesítene, a zsidók már elégedetlenkednének.
Válasz erre
0
1
Halder_1899
•••
2025. december 31. 08:32 Szerkesztve
Mivel Moszkva mindent energetikát szétlő Ukrajnában, így ezen nem lehet meglepődni és főleg megsértődni. Ezzel jár. Valahol félelmetes, hogy a Mandiner oldalon sokan ezt nem tarjáék elfogadhatónak, az ukránok ezt miért teszik a szegény oroszokkal. Mert háború van és az orosz ezt teszi sokkal nagyobb mértékben. Amúgy ezzel az ukrán semmivel sem segíti a háborús erőfeszítéseit. Az utolsó háborús év jön, az ukrán haderő még hátrál, de kb az év közepére, már nem lesz összefüggő frontvonal. Eddig bírta Kijev, jellemző, hogy tárgyalni most sem akar, pedig csak rosszabbul jár ha vár. Két borzalmas szláv nép. Most éppen az ukrán a veszélyesebb ránk, ez a HELYZET, ez tény, de az orosz sem ideális, akármennyire imádják itt sokan őket, ami a magyar történelem ismeretében hihetetlen. Ukrán veszítsen jó sokat (kisebb ukrán állam magyar érdek) , de Moszkva maradjon távol tőlünk. addig jó, addig tudunk biztonságosan kereskedni velük. Addig lehet tisztelni őket, szomszédként már félni kell.
Válasz erre
1
1
hexahelicene
2025. december 31. 08:27
Chekke-Faint 2025. december 31. 07:55 Mikor fogja Moszkva hivatalossá tenni, hogy ezek a támadások nem ukrán támadások, hanem NATO átal végrehajtott támadások? ------------------------------------------------------------------- Már világossá tette, bár nem pontosan így fogalmaztak: "...a Nyugat továbbra is Oroszország elleni támadóeszközként használja fel Ukrajnát." Szergej Lavrov / HIRADO.HU
Válasz erre
2
0
Héja
2025. december 31. 08:11
Ha egy szilveszteri petárda pukkan Moszkvában, az ukránok azt is maguknak tulajdonítják.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!