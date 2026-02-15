Orbán Viktor elismerte: már zajlik a csata az ország vezetéséért – ez lehet a siker kulcsa (VIDEÓ)

Ahogy az a miniszterelnök Facebook-videójából is kiderült, Orbán Viktor vasárnap Pátyra látogatott, ahol egy hagyományos disznótoron vett részt, többek között Menczer Tamás társaságában.

A program azonban nem csupán közösségi esemény volt: a választási évre tekintettel Orbán Viktor politikai üzeneteket is megfogalmazott. Arról beszélt, hogy bár a küzdelem a digitális térben is zajlik, pusztán online jelenléttel nem lehet választást nyerni. Hangsúlyozta a személyes kapcsolatépítés fontosságát, kiemelve: