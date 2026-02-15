Orbán Viktor elismerte: már zajlik a csata az ország vezetéséért – ez lehet a siker kulcsa (VIDEÓ)

„Orbán Viktornak igaza volt” – Münchenben robbant a vita a Nyugat jövőjéről
A NATO alapokmányától Donald Trump külpolitikáján át Orbán Viktor migrációs döntéseiig ívelt a vita Münchenben a Nyugat jövőjéről.
Orbán Viktor az ország politikai helyzetére vonatkozó üzenetet fogalmazott meg.
Ahogy az a miniszterelnök Facebook-videójából is kiderült, Orbán Viktor vasárnap Pátyra látogatott, ahol egy hagyományos disznótoron vett részt, többek között Menczer Tamás társaságában.
A program azonban nem csupán közösségi esemény volt: a választási évre tekintettel Orbán Viktor politikai üzeneteket is megfogalmazott. Arról beszélt, hogy bár a küzdelem a digitális térben is zajlik, pusztán online jelenléttel nem lehet választást nyerni. Hangsúlyozta a személyes kapcsolatépítés fontosságát, kiemelve:
Csatázunk a digitális térben és ezt nem szabad elhanyagolni, de billentyűkön nem lehet választást nyerni. Választást ajtókopogtatással lehet nyerni, meg kézfogással!”
A miniszterelnök szerint a siker kulcsa az, hogy a már meglévő szavazókat mozgósítani kell a voksolás napján. Úgy fogalmazott, egy politikai csatát akkor lehet megnyerni, ha valaki vállalja a konfliktusokat és határozottan kiáll az álláspontja mellett. Menczer Tamásról, mint képviselőről a kormányfő elmondta, azért érdemli meg a támogatást, mert sokat dolgozik a képviseltjei érdekében és nem tér ki a viták elől, hanem nyíltan beleáll azokba. Ahogyan videó-bejegyzéséhez a miniszterelnök írta: „Disznóvágás, most jön a meló. Behúzzuk! Hajrá, Tamás!”
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor