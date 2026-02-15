Ft
menczer tamás választás orbán viktor

Orbán Viktor elismerte: már zajlik a csata az ország vezetéséért – ez lehet a siker kulcsa (VIDEÓ)

2026. február 15. 16:16

Orbán Viktor az ország politikai helyzetére vonatkozó üzenetet fogalmazott meg.

2026. február 15. 16:16
null

Ahogy az a miniszterelnök Facebook-videójából is kiderült, Orbán Viktor vasárnap Pátyra látogatott, ahol egy hagyományos disznótoron vett részt, többek között Menczer Tamás társaságában.

A program azonban nem csupán közösségi esemény volt: a választási évre tekintettel Orbán Viktor politikai üzeneteket is megfogalmazott. Arról beszélt, hogy bár a küzdelem a digitális térben is zajlik, pusztán online jelenléttel nem lehet választást nyerni. Hangsúlyozta a személyes kapcsolatépítés fontosságát, kiemelve:

Csatázunk a digitális térben és ezt nem szabad elhanyagolni, de billentyűkön nem lehet választást nyerni. Választást ajtókopogtatással lehet nyerni, meg kézfogással!”

A miniszterelnök szerint a siker kulcsa az, hogy a már meglévő szavazókat mozgósítani kell a voksolás napján. Úgy fogalmazott, egy politikai csatát akkor lehet megnyerni, ha valaki vállalja a konfliktusokat és határozottan kiáll az álláspontja mellett. Menczer Tamásról, mint képviselőről a kormányfő elmondta, azért érdemli meg a támogatást, mert sokat dolgozik a képviseltjei érdekében és nem tér ki a viták elől, hanem nyíltan beleáll azokba. Ahogyan videó-bejegyzéséhez a miniszterelnök írta: „Disznóvágás, most jön a meló. Behúzzuk! Hajrá, Tamás!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

csulak
2026. február 15. 19:28
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Alo973
2026. február 15. 17:03
akitiosnak 1956-1998 és 2002-2010 iga komcsik uralkodtak. Gazdaságot földbe álitoták , ipar megszűnt. A nép túlélt. /Szemet hunyt minden felet vagy maga is részese volt/ Első 4 év mukáját felszámolták.(1998-2002) 50 év pusztítás rombolás után . Elvárjátok , hogy 16 év alatt mézel folyó kánaán legyen . Minuszból építkezni , előre jutni iszonyú nehéz. Ha már kritizálsz legalább gondolkoz . Nem azt mondjuk ,hogy nincsenek problémák De jobban élünk mint a kedvenced idejébe.
mihint
2026. február 15. 16:45
"Keményen nyomják a politikát. Szakadatlan egyeztetnek." Akitlosz, nem fordult meg a fejedben, legalább egyszer, hogy esetleg nem neked van igazad? Mert nekem már, az elmúlt ötven évben jópárszor megfordult, ezek szerint egyedül vagyok ezzel?
sozlib_abschaum
2026. február 15. 16:33
A toka tábornok (Romulusz zsír) is kolbászt töltött de radnai állítólag nem volt ott.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!