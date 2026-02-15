„Benny Hill sírva könyörögne a jelenetért” – nem akármilyen öngólt hoztak össze az NB I-ben

A Fradinak nem csak otthon nem megy a ZTE ellen: emberhátrányban kapott ki a címvédő
Skribek Alen büntetőből szerezte meg a zalaegerszegi győztes gólt.
Négy góllal nyert a Nyíregyháza a Kazincbarcika ellen. Az újonc egyre kilátástalanabb helyzetben van az NB I-ben.
A Nyíregyháza Spartacus 4–0-ra nyert a Kolorcity Kazincbarcika vendégeként Diósgyőrben a labdarúgó NB I 22. fordulójában. A Szpari már a nyolcadik percben megszerezte a vezetést, méghozzá egy öngólnak köszönhetően.
A Kazincbarcika kapusa, Gyollai Dániel el akarta ütni a kapuja előtt felpattanó labdát, de pechére pont játékostársa fejét találta el vele, így a labda Baranyai Nimród fejéről a kapuba került.
„Szerencsétlen ott állt, és fejére bokszolta” – kommentelte egy szurkoló, de egy másik már kegyetlenebbül írta le a jelenetet.
Benny Hill sírva könyörögne a jelenetért.
A Nyíregyháza már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, hiszen háromgólos előnyt épített ki, a 91. percben pedig a negyediket is megszerezte (0–4). Gyollai egyébként a harmadik gólban is benne volt, az ő szabálytalansága miatt kapott büntetőt a Szpari, és talán a második miatt is egy kicsit elő lehet venni, mindenesetre Kuttor Attila vezetőedző a szünetben lecserélte a kapusát.
Győzelmével a Nyíregyháza ismét nem áll kiesőhelyen az élvonalban, egy ponttal előzi a Diósgyőri VTK-t, míg a sereghajtó Kazincbarcika most már tíz pontra van a bennmaradást érő 10. helytől.
