„Benny Hill sírva könyörögne a jelenetért” – nem akármilyen öngólt hoztak össze az NB I-ben



„Szerencsétlen ott állt, és fejére bokszolta” – kommentelte egy szurkoló, de egy másik már kegyetlenebbül írta le a jelenetet.

Benny Hill sírva könyörögne a jelenetért.

A Nyíregyháza már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, hiszen háromgólos előnyt épített ki, a 91. percben pedig a negyediket is megszerezte (0–4). Gyollai egyébként a harmadik gólban is benne volt, az ő szabálytalansága miatt kapott büntetőt a Szpari, és talán a második miatt is egy kicsit elő lehet venni, mindenesetre Kuttor Attila vezetőedző a szünetben lecserélte a kapusát.

Négygólos különbség az NB I vasárnapi játéknapjának első meccsén (Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC/Facebook)

Győzelmével a Nyíregyháza ismét nem áll kiesőhelyen az élvonalban, egy ponttal előzi a Diósgyőri VTK-t, míg a sereghajtó Kazincbarcika most már tíz pontra van a bennmaradást érő 10. helytől.