Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
öngól videó Nyíregyháza Kazincbarcika NB I

„Benny Hill sírva könyörögne a jelenetért” – nem akármilyen öngólt hoztak össze az NB I-ben

2026. február 15. 17:45

Négy góllal nyert a Nyíregyháza a Kazincbarcika ellen. Az újonc egyre kilátástalanabb helyzetben van az NB I-ben.

2026. február 15. 17:45
null

A Nyíregyháza Spartacus 4–0-ra nyert a Kolorcity Kazincbarcika vendégeként Diósgyőrben a labdarúgó NB I 22. fordulójában. A Szpari már a nyolcadik percben megszerezte a vezetést, méghozzá egy öngólnak köszönhetően.

A Kazincbarcika kapusa, Gyollai Dániel el akarta ütni a kapuja előtt felpattanó labdát, de pechére pont játékostársa fejét találta el vele, így a labda Baranyai Nimród fejéről a kapuba került.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Az NB I egyik legfurcsább öngólja az idényben


„Szerencsétlen ott állt, és fejére bokszolta” – kommentelte egy szurkoló, de egy másik már kegyetlenebbül írta le a jelenetet.

Benny Hill sírva könyörögne a jelenetért.

A Nyíregyháza már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, hiszen háromgólos előnyt épített ki, a 91. percben pedig a negyediket is megszerezte (0–4). Gyollai egyébként a harmadik gólban is benne volt, az ő szabálytalansága miatt kapott büntetőt a Szpari, és talán a második miatt is egy kicsit elő lehet venni, mindenesetre Kuttor Attila vezetőedző a szünetben lecserélte a kapusát.

Négygólos különbség az NB I vasárnapi játéknapjának első meccsén
Négygólos különbség az NB I vasárnapi játéknapjának első meccsén (Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC/Facebook)

Győzelmével a Nyíregyháza ismét nem áll kiesőhelyen az élvonalban, egy ponttal előzi a Diósgyőri VTK-t, míg a sereghajtó Kazincbarcika most már tíz pontra van a bennmaradást érő 10. helytől.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kolorcity Kazincbarcika Sport Club/Facebook

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. február 15. 19:17
Nem vicces. Balszerencse, a hátvéd aztán végképp nem tehetett erről.
Válasz erre
1
0
Búvár Kund
•••
2026. február 15. 18:27 Szerkesztve
Ebbe semmi nevetséges nincsen. Rosszul döntött. Ennyi. Már a kiskapusoknak tanítják, hogy oldalra kell ütni a beívelt labdát, nem pedig előre... Itt még azt se lehet mondani, hogy nem lehtett volna kivitelezni... Mert simán látszik, hogy belefért volna egy másféle mozdulat is. Mert itt gyakorlatilag belepaskolt egyet a labdába, nem pedig kiütötte oldalra. De ez benne van. Emiatt cserélték le? Ez nem túl szép húzás az edzőtől.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!