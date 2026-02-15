Így érkezett meg Budapestre az amerikai külügyminiszter (VIDEÓ)

Magyarországra látogat Marco Rubio: minden, amit érdemes tudni Trump külügyminiszteréről
A Trump-adminisztráció legbefolyásosabb minisztere érkezik Budapestre. Portré Marco Rubióról.
Vasárnap délután landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi reptéren a Marco Rubiót szállító repülőgép.
Vasárnap délután landolt Budapesten Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere. Mint korábban beszámoltunk róla, Rubio magas rangú magyar kormánytagokkal folytat tárgyalásokat a kétoldalú kapcsolatok és a regionális együttműködés további erősítése érdekében.
A megbeszélések fókuszában elsősorban a globális konfliktusok békés megoldásának lehetőségei, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerség elmélyítése áll. A látogatás a müncheni biztonsági konferenciát követően zajlik: Marco Rubio Pozsony érintésével érkezett Magyarországra.
Pozsonyban vasárnap Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztetett, ahol kiemelt téma volt az energetikai együttműködés, különös tekintettel egy esetleges új, amerikai támogatással megvalósuló atomerőmű-projekt lehetőségére, valamint a nukleáris energia és az energiaellátás diverzifikációja.
Szakértők szerint a budapesti látogatás előkészítheti Donald Trump esetleges későbbi magyarországi látogatását is.
A napirenden szerepelhet egy tervezett békecsúcs kérdése, továbbá az atomenergia terén folyó együttműködés részletei – beleértve a Paks II. projektet is –, valamint a két ország közötti stratégiai energetikai partnerség további fejlesztése.
