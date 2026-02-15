Magyarországra látogat Marco Rubio: minden, amit érdemes tudni Trump külügyminiszteréről

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Macro Rubio amerikai külügyminiszter február 15-16-án ellátogat Budapestre és Pozsonyba. Rubio Henry Kissinger óta ő az első, aki nemcsak külügyminiszter hanem az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója is egyben. Ezenkívül több ideiglenes pozíciót is betöltött, amelyből mém is vált, miszerint ha bármelyik pozíció megüresedik azt automatikusan Rubio kapja. Az elmúlt hónapokban folyamatosan nőtt a népszerűsége, és JD Vance mellett neki van a legnagyobb esélye arra, hogy Trump utódja legyen. Rég nem volt olyan befolyásos külügyminisztere az Egyesült Államoknak, mint Marco Rubio, akinek budapesti látogatása előtt összegyűjtöttünk mindent, amit érdemes lehet tudni a politikusról.

Donald Trump és Marco Rubio:/SAUL LOEB / AFP

Trump nemezise

Marco Rubio 2015-ben tűnt fel először az amerikai politika nagyszínpadán, mikor ő is elindult a republikánus jelöltségért. Florida állam szenátoraként mérsékelt, hagyományos republikánus vonalhoz tartozott, úgynevezett„Bush republikánus” volt. A verseny során kemény összeütközésekbe került Trumppal, aki a „Kis Marco” gúnynevet adta neki. Rubio felvállalta a sárdobálást, de esélye sem volt a milliárdossal szemben.