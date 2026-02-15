Magyarországra látogat Marco Rubio: minden, amit érdemes tudni Trump külügyminiszteréről

Ami Venezuelát illetti, az egyértelműen a külügyminiszter hatását mutatja, és nem véletlen, hogy Maduro elfogását követően Rubioval közösen tartotta a sajtótájékoztatót. Rubio támogatja a kubai rezsimváltást is, és nagy az esély arra, hogy ez meg történik az adminisztráció alatt.
Kapcsolata Magyarországgal
Mielőtt Rubio csatlakozott volna Trumphoz, egy hagyományosabb republikánus vonalat képviselt több fontos kérdésben. Legnagyobb pártfordulását a bevándorlás kérdésében élte át. Szenátori karriejének az elején ugyanis támogatta, hogy az illegális bevándorlók amnesztiát kapjanak. A magyar kormánnyal kapcsolatban sem volt mindig jó véleménye. 2019-ben mikor Orbán Viktor Washingtonba látogatott Rubio egyike volt azon levél aláíróinak, amelyben a Kongresszus több tagja aggodalmát fejezte ki a magyarországi állapotokkal kapcsolatban.
„Az elmúlt években a demokrácia Magyarországon jelentősen meggyengült. ... Orbán kormányzása alatt a választási folyamat kevésbé versenyképessé vált, és az igazságszolgáltatás egyre inkább az állam ellenőrzése alá került”
– írta Jim Risch, a republikánus szenátusi külügyi bizottság elnöke és Bob Menendez, a bizottság vezető demokrata tagja Trumpnak címzett levelükben. Azonban az elmúlt hat évben jelentősen megváltozott a republikánusok hozzáállása Magyarországhoz, és ahogy Rubio több kérdésben is megvátoztatta a véleményét, ez vonatkozott a magyar kormányra is.