Már el is kezdődött a kőkemény harc, hogy ki legyen Trump utódja
2025. december 30. 12:35
Még egy év sem telt el Donald Trump második elnökségéből, de már megkezdődött a harc, hogy ki legyen Trump MAGA bázisának a 2028-as jelöltje.
Donald Trump elnökségéből még hátra van három év, de mivel az alkotmány nem teszi lehetővé, hogy újra indulhasson ezért már zajlik a találgatás, hogy ki lesz az utódja. Hasonló nehézséggel néznek szembe a republikánusok, mint 2016-ban a demokraták: Barack Obama olyan mértékben átformálta a Demokrata Pártot, hogy bizonyos szempontból azóta sem találtak magukra. Hillary Clinton és Joe Biden részben az Obamához való közelség miatt lett jelölt, és időről-időre felbukkannak poltikusok, akik sikertelenül próbálják másolni Obama stílusát vagy üzenetét. Trumpot talán még bonyolultabb lesz követni, ugyanis az ő ereje a személyisége, és MAGA mozgalmának tagjai ugyan túlnyomóan konzervatívok, de sok kiábrándult demokratát is bevonzott a pártba, akiknek a megtartása nem lesz könnyű feladat.
A trónörökös
A jelenlegi állás szerint biztos befutónak tűnik a republikánus jelöltségre JD Vance alelnök. Nemrég Charlie Kirk szervezete a Turning Point USA bejelentette, hogy készek őt támogatni, ha 2028-ban elindul az elnökségért. Bár Vance vezeti a közvéleménykutatásokat, az elemzők megosztottak, hogy mennyi esélye lenne az országos színpadon, ha nem áll mellette Donald Trump.
Az alelnök legnagyobb előnye pozíciójából származik: Trump szavazói szemében ő áll a legközelebb az elnökhöz. Vance alelnöki kinevezése nagy ellenállásba ütközött 2024 nyarán. A republikánus milliárdosok nem kedvelték, mert sokan úgy gondolták túlságosan gyorsan változtatta meg a Trumppal kapcsolatos nézeteit. Azonban Trump támogatói körében gyors népszerűségre tett szert. Az útja viszonylag simának tűnne, azonban várhatóan a republikánusok el akarják kerülni, hogy olyan jellegű „koronázásra” kerüljön sor, mint ami Kamala Harrissel történt.
Vance megtartaná azt a fiatal réteget, amelyet Trump az utolsó választáson bevonzott.
Vance egyértelműen az izolációs poltika felé hajlik, amely sok amerikai számára vonzó lehet, de hagyományosan nem jellemzi a republikánusokat.
Legnagyobb hátrány:
kipróbálatlan
JD Vance poltikai karrierje eddig hatalmas sikertörténet, ami nagyrészt személyes történetének köszönhető. Drogfüggő édesanyja miatt nagyrészt a nagymamája nevelte fel egy egy poros kisvárosban, majd katonai szolgálatának köszönetően bejutott a Yale Egyetemre. A történetéből bestseller és film készült, majd a kezdetben lelkes liberális amerikai közélet kivetette magából. Ennek a száműzetésnek köszönhetően állt Trump mellé, aki korábbi ellentétjeik ellenére támogatta 2022-es szenátori kampányát.
Vance tapasztalatlan, és ezen az alelnökség sem fog segíteni, amely alapvetően egy protokolláris szerep. Két emlékezetes pillanata volt idén, amelyeket a republikánusok lelkesen, a demokraták kevésbé lelkesen fogadtak: az első Zelenszkij kioktatása volt az Ovális Irodában, a másik a nagy müncheni beszéde, ahol lesokkolta az európaiakat. Nagyon sok kérdés van Vance nézeteivel kapcsolatban, különösen gazdasági kérdésekben, és van egy nagy hibája, amiről ő maga is sokat beszél: Vance hirtelen haragú, amely az X üzeneteiből jól érződik, de elég csak a hírhedt Zelenszkij epizódra gondolni.
Ha azonban Trump mellé áll akkor a jelölése szinte bizonyos lesz.
A legalkalmasabb
Sok elemző Marco Rubiót tartja a legesélyesebb utódnak, aki jelenleg a külügyminiszteri és a nemzetbiztonsági tanácsadó szerepet is betölti. Ő bizonyult Trump legfontosabb kinevezésének, és legnagyobb sikereiben is fontos szerepet játszott. Rubio egy visszafogott, tehetséges politikus, aki korábban Florida szenátora volt. Tapasztalt, és jól ismeri a Kongresszus működésést, és magabiztosan mozog a diplomaták között. Egy interjúban Marco Rubio azt mondta, hogy ha Vance indul, akkor ő nem indul az elnökségért, de egyes elemzők szerint, ezt túl korán mondta, és könnyen lehet, hogy meggondolja magát.
Legnagyobb előny
Trump kabinetjének legtehetségesebb minisztere
Rubio az első külügyminiszter Henry Kissinger óta, aki egyben nemzetbiztonsági tanácsadó is, amely jelzi teherbírását és azt is, hogy Trump feltétlen bizalmát élvezi. Az is fontos, hogy Rubiót minden oldalon a kabinet egyik legalkalmasabb és legjózanabb tagjának tekintik. Bár ő is igazított a nézetein, ezek sokkal inkább egy folyamatnak voltak köszönhetőek, mint politikai kalkulációnak. Rubio sokkal nagyobb eséllyel követné Trump külpolitikáját, mint Vance.
Legnagyobb hátrány
Trump egyszer már kiütötte
Marco Rubio egyike volt azoknak, akik 2016-ban elindultak Trump ellen, és ezt a karrierjük egy ideig megsínylette. Trump buldózerként tarolta le a republikánusokat, és mindegyiküknek ragadós gúnynevet adott. Rubio a viszonylag ártatlan „Kis Marco” nevet kapta az üzletembertől, és neki sikerült leghamarabb kiheverni a Trump elleni sikertelen harc negatív következményeit. Egy azonban kiderült: egy karizmatikus és harsány jelölttel szemben Rubio nem állta a sarat, túlságosan udvarias és jól nevelt volt. Így nagy kérdés mennyire lenne esélye az egyre Trumposodó jelöltekkel szemben.
Az igazi konzervatív
Ted Cruz texasi szenátor egyike azoknak a politikusoknak, akikről azt rebesgetik Washingtonban, hogy indulhat az elnökségért. Cruz alkotmányjogász, aki a 2010-es konzervatív hullám legkiemelkedőbb politikusa. Egyike azoknak, akiknek a nézetei nem sokat változtak a megválasztása óta.
Legnagyobb előny:
szilárd értékrend
Ted Cruz egyike azoknak a szenátoroknak, akik a legaktívabban küzedenek a konzervatív értékekért, és ugyanezt tette három különböző elnök alatt. Fontos szerepe volt az alkotmánybíróság konzervatív átalakításában. Ha kell Trump lépései ellen is felszólal, nem fél attól, hogy kiálljon az értékei mellett.
Legnagyobb hátrány
népszerűtlen
Ted Cruz legnagyobb problémája, hogy országos szinten soha nem volt népszerű, és mind a két párt poltikusai szerettek kinézetén vagy pátoszos beszédén gúnyolódni. A róla kialakult negatív benyomást soha nem tudta megváltoztatni. Még ha egy republikánus előválasztást meg is tudna nyerni, országos szinten nehéz elképzelni, hogy diadalmaskodni tudna.
A centrista
Három évvel ezelőtt úgy tűnt Ron DeSantis flordiai kormányzó lesz a Republikánus Párt elnökjelöltje. Mindenkinek elege volt Trumpból, és DeSantis háborúja a Disney-vel és a woke nézetekkel országos hírnevet szerzett neki. Aztán a demokrata ügyészek pereket indítottak Trump ellen, és DeSantis elnöki reménye összeomlottak. DeSantis mandátuma 2026-ban lejár, és könnyen lehet, hogy bedobja a nevét a kalapba.
Legnagyobb előny:
Poltikai sikerek
A négy potenciális jelölt közül Ron DeSantis kilóg azzal, hogy bár ő is nagyban profitált Trump mozgalmából, de kormányzóként a Biden évek alatt is rendkívül sikeres tudott lenni. Ha nem indul el a 2024-es jelölésért, akkor nagy eséllyel most ő vezetné a felméréseket. Az is előnyére lehet, hogy ugyan ő is, mint Trump szövetséges tűnt fel, de alapvetően egy hagyományosabb republikánus vonalat képvisel. Ha nagyon erős lesz 2028-ra a Trump-fáradság, akkor ez elsősorban neki, és esetleg Ted Cruznak kedvezhet.
Legnagyobb hátrány:
Rossz időzítés
A 2023-as republikánus vitákon DeSantis leszerepelt. Sótlan volt, nem beszélt jól, és Trump nélkül unalomba fulladtak a viták. Poltikailag nagyon rossz döntésnek bizonyult az indulása, és Trump leghűségesebb támogatói ezt azóta sem bocsájtották meg. A MAGA tábor valószínűleg nem állna be mögé, mert árulónak tekintik.
Bárki is lesz Trump utódja, a republikánusok sokkal jobb jelöltekből válogathatnak, mint a demokraták, akik Trump újraválasztása óta láthatóan nem tudnak magukhoz térni.