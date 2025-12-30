Már el is kezdődött a kőkemény harc, hogy ki legyen Trump utódja

népszerűtlen

Ted Cruz legnagyobb problémája, hogy országos szinten soha nem volt népszerű, és mind a két párt poltikusai szerettek kinézetén vagy pátoszos beszédén gúnyolódni. A róla kialakult negatív benyomást soha nem tudta megváltoztatni. Még ha egy republikánus előválasztást meg is tudna nyerni, országos szinten nehéz elképzelni, hogy diadalmaskodni tudna.

Ron DeSantis ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A centrista

Három évvel ezelőtt úgy tűnt Ron DeSantis flordiai kormányzó lesz a Republikánus Párt elnökjelöltje. Mindenkinek elege volt Trumpból, és DeSantis háborúja a Disney-vel és a woke nézetekkel országos hírnevet szerzett neki. Aztán a demokrata ügyészek pereket indítottak Trump ellen, és DeSantis elnöki reménye összeomlottak. DeSantis mandátuma 2026-ban lejár, és könnyen lehet, hogy bedobja a nevét a kalapba.

Legnagyobb előny:

Poltikai sikerek

A négy potenciális jelölt közül Ron DeSantis kilóg azzal, hogy bár ő is nagyban profitált Trump mozgalmából, de kormányzóként a Biden évek alatt is rendkívül sikeres tudott lenni. Ha nem indul el a 2024-es jelölésért, akkor nagy eséllyel most ő vezetné a felméréseket. Az is előnyére lehet, hogy ugyan ő is, mint Trump szövetséges tűnt fel, de alapvetően egy hagyományosabb republikánus vonalat képvisel. Ha nagyon erős lesz 2028-ra a Trump-fáradság, akkor ez elsősorban neki, és esetleg Ted Cruznak kedvezhet.

Legnagyobb hátrány:

Rossz időzítés

A 2023-as republikánus vitákon DeSantis leszerepelt. Sótlan volt, nem beszélt jól, és Trump nélkül unalomba fulladtak a viták. Poltikailag nagyon rossz döntésnek bizonyult az indulása, és Trump leghűségesebb támogatói ezt azóta sem bocsájtották meg. A MAGA tábor valószínűleg nem állna be mögé, mert árulónak tekintik.

Bárki is lesz Trump utódja, a republikánusok sokkal jobb jelöltekből válogathatnak, mint a demokraták, akik Trump újraválasztása óta láthatóan nem tudnak magukhoz térni.

Nyitókép: Mandiner Grafika