Minden tekintet Washingtonra szegeződik: óriási nukleáris hordozó tart Közel-Kelet felé

A legfrissebb hírek szerint a USS Gerald R. Ford, az Egyesült Államok legnagyobb repülőgép-hordozója, elhagyta a görögországi Krétán található Szúda kikötőt, és a Közel-Kelet felé tart – jelentette a görög Ekathimerini.

A 100 ezer tonnás, nukleáris meghajtású hadihajó négy napot töltött a NATO-támaszpont ellátmánnyal való feltöltésével, majd keleti irányba folytatta útját, és várhatóan 24 órán belül Izrael közelében lehet. A 334 méter hosszú, 4600 fős személyzetet szállító hordozó feladata várhatóan az lehet, hogy a USS Abraham Lincoln Nimitz-osztályú kötelékét kiegészítve részt vegyen az Irán elleni amerikai katonai műveletekben.