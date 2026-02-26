Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Ez lehet az utolsó esély a békére – Trump már komoly katonai előkészületeket folytat a térségben.
A legfrissebb hírek szerint a USS Gerald R. Ford, az Egyesült Államok legnagyobb repülőgép-hordozója, elhagyta a görögországi Krétán található Szúda kikötőt, és a Közel-Kelet felé tart – jelentette a görög Ekathimerini.
A 100 ezer tonnás, nukleáris meghajtású hadihajó négy napot töltött a NATO-támaszpont ellátmánnyal való feltöltésével, majd keleti irányba folytatta útját, és várhatóan 24 órán belül Izrael közelében lehet. A 334 méter hosszú, 4600 fős személyzetet szállító hordozó feladata várhatóan az lehet, hogy a USS Abraham Lincoln Nimitz-osztályú kötelékét kiegészítve részt vegyen az Irán elleni amerikai katonai műveletekben.
Ukrajna brüsszeli segítséggel már így is egyfajta energiaháborút vív Magyarországgal szemben.
Washington és Teherán képviselői jelenleg Genfben folytatják a tárgyalásokat, melyek a feszültség csökkentésére irányulnak.
A legtöbb elemző szerint ez lehet az utolsó esély a békés rendezésre, mielőtt Donald Trump amerikai elnök esetleg kiadja a parancsot a katonai akcióra.
Az amerikai hadihajó pontos szerepe és feladata még nem ismert, ám a USS Gerald R. Ford mozgása világosan jelzi: a térségben komoly katonai előkészületek zajlanak, miközben a diplomáciai tárgyalások a végső szakaszhoz érkeztek.
Nyitókép forrása: Mandel NGAN / AFP