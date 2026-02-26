Ft
közel - kelet NATO Donald Trump Irán washington hadihajó

Minden tekintet Washingtonra szegeződik: óriási nukleáris hordozó tart Közel-Kelet felé

2026. február 26. 12:26

Ez lehet az utolsó esély a békére – Trump már komoly katonai előkészületeket folytat a térségben.

2026. február 26. 12:26
null

A legfrissebb hírek szerint a USS Gerald R. Ford, az Egyesült Államok legnagyobb repülőgép-hordozója, elhagyta a görögországi Krétán található Szúda kikötőt, és a Közel-Kelet felé tart – jelentette a görög Ekathimerini

A 100 ezer tonnás, nukleáris meghajtású hadihajó négy napot töltött a NATO-támaszpont ellátmánnyal való feltöltésével, majd keleti irányba folytatta útját, és várhatóan 24 órán belül Izrael közelében lehet. A 334 méter hosszú, 4600 fős személyzetet szállító hordozó feladata várhatóan az lehet, hogy a USS Abraham Lincoln Nimitz-osztályú kötelékét kiegészítve részt vegyen az Irán elleni amerikai katonai műveletekben. 

Washington és Teherán képviselői jelenleg Genfben folytatják a tárgyalásokat, melyek a feszültség csökkentésére irányulnak. 

A legtöbb elemző szerint ez lehet az utolsó esély a békés rendezésre, mielőtt Donald Trump amerikai elnök esetleg kiadja a parancsot a katonai akcióra.

Az amerikai hadihajó pontos szerepe és feladata még nem ismert, ám a USS Gerald R. Ford mozgása világosan jelzi: a térségben komoly katonai előkészületek zajlanak, miközben a diplomáciai tárgyalások a végső szakaszhoz érkeztek.

Nyitókép forrása: Mandel NGAN / AFP

pipa89
2026. február 26. 13:27
Irán Kína beszállítója. Az USA megszerezte már a venezuelai olajat (is). Remélem nem akar minden forrást kisajátítani, mert azt nem lehet majd békés úton rendezni. Értem, hogyha lassan bezár ukrán háborús bazár, akkor másutt kell gyorsan nyitniuk egyet... És értem, hogy a PÉNZMAFFIA erősen nyomja Trumpot ebbe az irányba, de ez hazardírozás... Európa ellátását az USA nem tudja megoldani még középtávon sem. Az a kérdés, hogy mi ki tudjuk-e húzni ezt a világ-megzakkanást úgy, hogy megmarad az energiaellátásunk... Soha nem gondoltam volna, hogy az EU fogja ránk hozni a romlást, pontosabban, hogy az EU a PÉNZMAFFIA bástyájává lesz. Nagyon gubancos minden, a nemzetállamok szénája pedig egyre rosszabbul áll.
bszakonyi
2026. február 26. 13:23
Ez az a hajó amit elöntött a fekália?
