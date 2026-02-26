Ft
rácz andrás szijjártó péter északi áramlat orbán viktor

Na vajon ki robbantotta az északi áramlatot?

2026. február 26. 06:19

Ukrajna brüsszeli segítséggel már így is egyfajta energiaháborút vív Magyarországgal szemben.

2026. február 26. 06:19
Kulifai Máté
Kulifai Máté
Facebook

„Habár mezei halandónak fogalma sem lehet arról, hogy pontosan milyen nemzetbiztonsági és titkosszolgálati információk birtokában van most Orbán Viktor, de hadd rögzítsek azért itt néhány tényt: 

Az Északi Áramlatot UKRÁNOK ROBBANTOTTÁK FEL. Egy kritikus fontosságú európai energetikai infrastruktúrát támadtak meg csak azért, mert el akarták vágni Európát az orosz energiától. Ukránok. NATO-felségvizeken történt. (Ha már itt a mindig olyan jól informált Rácz András a NATO-cikkelyeket ajánlgatta a kormány figyelmébe, amelyet hazugsággal vádolt meg)

Ukrajnának megvan a katonai ereje, titkosszolgálati képessége, tapasztalata és rutinja ahhoz, hogy tényleges fenyegetést jelentsen annak, akit az ellenségének tekint. Moszkvában úgy likvidálják a katonai vezetőket, ahogy kedvük tartja. Mélyen az országhatárokon túl. 

Az elmúlt hetekben, hónapokban számtalan fenyegetést fogalmaztak meg Magyarországgal szemben ilyen-olyan ukrán csoportok, katonai szereplők, ex-vezetők. Szijjártó Péternek még a feldarabolásáról is álmodoztak annak idején, voltak halállisták, stb. Egészen bizonyos, hogy akadna jelentkező egy ilyen jellegű akció végrehajtására. 

A magyar és az ukrán kormány is azt állította a »kémháború« során, hogy a másik nemzet intenzív hírszerzési, kémtevékenységet folytat az országában. Vannak tehát Magyarországon is szép számmal ukránok (nem kell őket ellenségnek tekinteni) – de nem olyan lehetetlen a 21. században elképzelni, hogy lehetnek beszervezve olyan egyének, akik képesek lennének zavart okozni. 

Ukrajna és Magyarország viszonya még sosem volt ilyen feszült. Kijev úgy látja, hogy a győzelme és túlélése útjában Magyarország is áll, mert akadályozza a működéséhez szükséges gigahitelt, és az egész blokk katonai támogatását az uniós csatlakozás vétózásával. Ha ezt egzisztenciális veszélynek érzik, benne van a pakliban, hogy tennének lépéseket. 

Mindezek mellett. Én NEM HISZEM, hogy Magyarország területén támadás történne. Ezek a demonstratív lépések (katonák, rendőrök kivezénylése) sosem a tényleges összecsapásról, hanem inkább az elrettentésről szól. Annak pedig elégséges lehet.”

Sokkal inkább arról lehet szó, hogy komolyan vették az oroszok információját arról, hogy a Barátság vezeték szállításának akadályozása után, Ukrajna a Török Áramlat felrobbantására is kísérletet tehet, ami pedig a földgázt szállítja Magyarország irányába. 

Összegezve: Ukrajna brüsszeli segítséggel már így is egyfajta energiaháborút vív Magyarországgal szemben. Kényszerítés, nyomás, zsarolás, fenyegetés, vezeték-leállítás, szankciók, és a sor hosszasan folytatódik. Kérdés, hogy meddig hajlandóak elmenni.” 

Nyitókép: X

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

