A magyar és az ukrán kormány is azt állította a »kémháború« során, hogy a másik nemzet intenzív hírszerzési, kémtevékenységet folytat az országában. Vannak tehát Magyarországon is szép számmal ukránok (nem kell őket ellenségnek tekinteni) – de nem olyan lehetetlen a 21. században elképzelni, hogy lehetnek beszervezve olyan egyének, akik képesek lennének zavart okozni.

Ukrajna és Magyarország viszonya még sosem volt ilyen feszült. Kijev úgy látja, hogy a győzelme és túlélése útjában Magyarország is áll, mert akadályozza a működéséhez szükséges gigahitelt, és az egész blokk katonai támogatását az uniós csatlakozás vétózásával. Ha ezt egzisztenciális veszélynek érzik, benne van a pakliban, hogy tennének lépéseket.

Mindezek mellett. Én NEM HISZEM, hogy Magyarország területén támadás történne. Ezek a demonstratív lépések (katonák, rendőrök kivezénylése) sosem a tényleges összecsapásról, hanem inkább az elrettentésről szól. Annak pedig elégséges lehet.”