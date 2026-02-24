Ft
Barátság kőolajvezeték magyar vétó ukrajna oroszország

Ukrán sajtó: A magyar vétó miatt támadta meg Kijev a Barátság kőolajvezetéket

2026. február 24. 09:17

A Kyiv Post arról írt, hogy a támadás célja azt volt, hogy még nagyobb politikai nyomást gyakorolhasson a magyar kormányra.

2026. február 24. 09:17
null

Kijev úgy reagált Budapest fenyegetésére, hogy blokkolja a 90 milliárd eurós EU-kölcsönt, hogy felrobbantotta a Barátság-kőolajvezeték egy kritikus szakaszát Oroszország mélyén – írja az angol nyelvű Kyiv Post.

A cikk idézi, hogy az orosz védelmi minisztérium elismerte, hogy csapataik hétfőn hajnal előtt és hajnalban „ellenséges drónokat” lőttek le a Tatárföld régió felett. Az ukrán támadó drónok által okozott károkról és találatokról nem volt hivatalos nyilatkozat. 

A földrajzi helymeghatározással ellátott közösségi média felvételek azt mutatták, hogy a Kaleykino telephelyen a tűz narancssárgára festette a horizontot. 

Az ukrán vezérkar Orbánnak és Ficónak is üzent

Az ukrán vezérkar egy Telegram-bejegyzésben vállalta a felelősséget a támadásért, és Kaleykino-t Oroszország egyik „legfontosabb olajszivattyú-állomásaként” jellemezte. 

„Itt keverik össze a különböző régiókból származó olajat, mielőtt exportra kerülne. Az állomás biztosítja a kritikus nyomást és a nyersanyagok zavartalan szivattyúzását közvetlenül a Barátság olajvezetékbe, valamint a tatárföldi olajfinomítókba. 

Most már várhatjuk Orbán és Fico nyafogását”

 – áll az AFU nyilatkozatában.

A cikk azt is leírja, hogy áprilisban választásra kerül sor, amelyen szerintük a Tisza Párt az esélyes, majd megjegyzik: „Magyar álláspontja az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban erősen ukránbarát.”

Nyitókép:  ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

