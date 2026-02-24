Az ukrán vezérkar egy Telegram-bejegyzésben vállalta a felelősséget a támadásért, és Kaleykino-t Oroszország egyik „legfontosabb olajszivattyú-állomásaként” jellemezte.
„Itt keverik össze a különböző régiókból származó olajat, mielőtt exportra kerülne. Az állomás biztosítja a kritikus nyomást és a nyersanyagok zavartalan szivattyúzását közvetlenül a Barátság olajvezetékbe, valamint a tatárföldi olajfinomítókba.
Most már várhatjuk Orbán és Fico nyafogását”
– áll az AFU nyilatkozatában.
A cikk azt is leírja, hogy áprilisban választásra kerül sor, amelyen szerintük a Tisza Párt az esélyes, majd megjegyzik: „Magyar álláspontja az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban erősen ukránbarát.”