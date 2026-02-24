Ukrán sajtó: A magyar vétó miatt támadta meg Kijev a Barátság kőolajvezetéket

Kijev úgy reagált Budapest fenyegetésére, hogy blokkolja a 90 milliárd eurós EU-kölcsönt, hogy felrobbantotta a Barátság-kőolajvezeték egy kritikus szakaszát Oroszország mélyén – írja az angol nyelvű Kyiv Post.

A cikk idézi, hogy az orosz védelmi minisztérium elismerte, hogy csapataik hétfőn hajnal előtt és hajnalban „ellenséges drónokat” lőttek le a Tatárföld régió felett. Az ukrán támadó drónok által okozott károkról és találatokról nem volt hivatalos nyilatkozat.