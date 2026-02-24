„Két óra a Balatonig”, „harminc óra a megszálláshoz” – évek óta fenyegetik Magyarországot a hadseregükkel az ukránok

A fenyegetések azonban messze nem korlátozódnak az államfőre. Katonai vezetők, parlamenti képviselők, neonáci hátterű csoportok vezetői és Zelenszkij-közeli politológusok egyaránt nyíltan vizionálnak inváziót, likvidálást, rezsimváltást és Magyarország megszállását.

„Két óra a Balatonig” – a visszatérő fenyegetés

Szerhij Melnicsuk, parlamenti képviselő és az Ajdar félkatonai alakulat egykori parancsnoka már 2019-ben is keménykedett: egy betelefonálós műsorban kijelentette, hogy Ukrajna kész fegyveres beavatkozásra Magyarország ellen, és „a 128-as dandárnak két óra elegendő, hogy a Balatonig hatoljon”. Ehhez hasonló kijelentések azóta rendszeresen elhangzanak – csak a dandárok száma és a becsült idő változott az évek során, a cél és a hangnem nem.

Ugyanezt a 128-as dandárt emlegette Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg Volodimir Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci szellemiségű C14 csoport vezetője is. Egy kerekasztal-beszélgetésen azt fejtegette, hogy „a 128-as dandár két óra alatt lerohanná Magyarországot”. Később még durvábban fogalmazott: „órák alatt szétkapná” hazánkat. Korábbi szavait nem fenyegetésnek, hanem egyszerű „tényközlésnek” nevezte