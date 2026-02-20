Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Az Orbán Viktor meggyilkolásával való fenyegetés már túl van a „vörös vonalon” – szakértő a Mandinernek

2026. február 20. 05:54

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az ukránok „láthatóan minden egy lapra tettek fel, és ezt a lapot Magyar Péternek hívják”.

2026. február 20. 05:54
null
Tari Tamás

A Mandiner több cikkben is bemutatta, hogyan jelentek meg a közelmúltban az ukrán nyilvánosságban – korántsem előzmények nélkül – a Magyarország lerohanásáról, a miniszterelnök drónos „megfékezésről” szóló, Orbán Viktor személyét célkeresztbe állító kijelentések. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a fenyegetőzés nemcsak felelőtlen, hanem tudatos megfélemlítési eszköz is, amivel Ukrajna minden hidat feléget Budapest irányába.

 

Beszélgetésünkben sorra vettük az elmúlt héten egyre inkább elmérgesedő magyar–ukrán viszonyt terhelő megnyilvánulásokat: kezdve Jevhen Karasz őrnagy fenyegetőzéseivel, folytatva az esetleges dróntámadások felvetésével és az ezekre adott csúsztatásoktól sem mentes, ugyanakkor nem hivatalos ukrán mentegetőzésekkel.

Jevhen Karasz mondatait értékelve a vezető elemző azt hangsúlyozta:

önmagában már az is beszédes, hogy a kijelentésekre nem érkezett egyértelmű, hivatalos ukrán reakció.

Én nem hallom a politika elhatárolódását, vagy hogy Zelenszkij legalább azt kimondta volna: nem így gondoljuk”

– mondta el Dornfeld László. Szerinte a kormányzati csend legalább annyira problémás, mint maga a fenyegető hangnem, mert azt az érzetet kelti, hogy a radikális retorika belefér, vagy legalábbis „megúszható”, nem pedig olyan elszigetelt jelenség, amit nem szabad felvállalni.

A szakértő felidézte: nem ez lenne az első, Magyarországot érintő fenyegető megszólalás, és a korábbi, sok esetben abszurd példák is ugyanabba az irányba mutattak:

Bármennyire is nevetségesnek tűnik a 2019-es »két óra alatt a Balatonnál vagyunk«, vagy a mostani kétperces fenyegetés, ezeket nem szabad félvállról venni”

– hangsúlyozta a szakértő, hozzátéve:

„Ez Magyarország megfélemlítését célzó retorika.”

Dornfeld László külön kitért arra, hogy Magyarország NATO-tagállam, ami elvileg világos biztonsági keretet biztosít a számunka, a jelen helyzetben azonban mégis merülnek fel kételyek ezzel kapcsolatban:

Azért kicsit kényelmetlenül érzem magam, amikor Ukrajna egy NATO-tagországot fenyeget, akinek egy támadás esetén az 5-ös cikkely értelmében a szövetség többi tagja a segítségére kéne siessen, de Mark Rutte főtitkár például néma marad.”

A vezető elemző emlékeztetett, hogy a térségben jelenleg Ukrajna hadereje

  • a legnagyobb,
  • a legjobban felszerelt és
  • a legtöbb harci tapasztalattal bíró haderő.

Ennek a Magyarország elleni bevetésével fenyegetőzni szerinte olyan könnyelműség, amelyet „az ukránok nem kéne, hogy megengedjenek maguknak”.

A vezető elemző szerint különösen problematikus, hogy miközben Ukrajna európai uniós és NATO-tagságra pályázik,

az agresszív megszólalásokra semmiféle reakció nem érkezik Brüsszelből vagy a NATO-tól.

Dornfeld szerint ez a hallgatás hozzájárulhat ahhoz, hogy a szélsőséges mondatok „kockázat nélküliek” maradjanak, márpedig ez hosszabb távon még durvább kommunikációt eredményezhet.

Külön kitért arra, hogy aki egy nemzetközi szövetségbe igyekszik, annak nem fenyegetésekkel, hanem meggyőzéssel kell rávennie a tagokat – akik eleve erősebb alkupozícióban vannak, mert ők dönthetnek a bővítésről –, hogy utat nyissanak előtte.

Hogy ez mennyire fontos, és miért nem szabad ilyen helyzetben sem engedni a nemzeti szuverenitásból, azt a következő példával szemléltette:

Románia uniós csatlakozásakor nem olyan volt a magyar kormányzat, amely számonkérte volna például az erdélyi magyar kisebbség helyzetét. Utólag sajnos azt látjuk, hogy ez ügyben semmit sem lehet tenni. De pont ebből látszik, hogy most egy igen komoly aduász van Magyarország kezében.”

Arra a kérdésre, hogy a fenyegető kijelentések mennyiben szólnak az ukrán belpolitikának, Dornfeld László így válaszolt:

Egy háborús helyzetben mindig a belső közvélemény a legfontosabb, tehát ami kifelé szól, annak is igazából odabent van a célközönsége.”

Szerinte a Magyarországgal szembeni kemény mondatok belpolitikai értelemben „jól eladhatóak”, mert

azt a hitet táplálják az ukránokban, hogy több fronton is támadás alatt állnak, és ettől mozgósító hatást remélnek a vezető körök.

Ezen a téren pedig meglehetősen rosszul állnak, hiszen már a brutális, a magyar kisebbséget és az ukrán polgári lakosságot egyaránt sújtó kényszersorozások sem igazán segítenek az élőerő pótlásában.

Álságos retorikai zsonglőrködés

A Lakmuszon megjelent, csúsztató ukrán mentegetőzések kapcsán Dornfeld arra is rávilágított, hogy bár ukrán oldalról időnként érkeznek ilyen magyarázkodások, ezek cseppet sem komolyan vehetők. Szerinte az ukrán fél eleve azzal takarózik, hogy a fenyegető megfogalmazások csupán „reakcióként” születnek más fenyegető kijelentésekre, és ezért nem kellene komolyan venni őket. Azt azonban már elfelejtik, hogy

ezek a kijelentések – például a Kárpátalja esetleges katonai megszállásáról szólók – sohasem magyar oldalról hangzanak el, hanem ukránok vetik fel őket.

A vezető elemző szerint az az „önfelmentő narratíva”, hogy az ukránok azért Orbán Viktor személye, és nem a magyarok elleni támadásokról beszélnek, mert „sok magyar támogatja őket”, szintén visszás:

Pont azok a magyarok támogatják Ukrajnát, akik számára kifejezetten pozitív, ha Orbán Viktor kilövéséről beszélnek. Gondoljunk csak arra, hogy a Tisza Nemzet Hangja nevű kezdeményezésén a támogatóik mintegy 60 százaléka támogatta Ukrajna EU-csatlakozását.”

Dornfeld László a drónok kapcsán Magyar Péter Tisza-vezér választásokra vonatkozó kijelentésére is kitért:

Kezd kicsit furcsa lenni az összhang Magyar Péter és a kijevi kommunikáció között: mindkettő »berepülő drónokról« beszél, és ha ehhez még hozzávesszük Ruszin-Szendi Romulusz célozgatásait, hogy neki milyen telefonszámai vannak bizonyos ukrán katonai körökhöz, az egyikükre sem vet túl jó fényt.”

A vezető elemző azt is hangsúlyozta, hogy az ukrán fenyegetések jelenlegi mértéke már túllépte azt a határt, amit egy állami vagy katonai vezető pozícióban lévő szereplő megengedhet magának:

Ami most zajlik, az már bőven túlment a vörös vonalon”

– fogalmazott, külön kiemelve:

„Amikor katonai, politikai vezetők ilyen nyíltan arról beszélnek, hogy majd fegyveres elégtételt vesznek, és meggyilkolják a velük egyet nem értő ország miniszterelnökét, akkor már óriási gondok vannak a fejekben.”

Szerinte, ha az ukránok nem fújnak visszavonulót ebből a helyzetből, akkor annak csak egy irányban lehet folytatása:

Ha a szavak szintjén már eljutottunk idáig, akkor ennél már csak az súlyosbíthatja tovább a helyzetet, ha a tettek következnek”

– mondta, hozzátéve: szerinte „ezért sem szabad kinyitni ezt az ajtót”.

Felégetett hidak

A szakértő szerint a formális diplomáciának megvannak a maga eszközei az ilyen helyzetek kezelésére, és ezek közül már önmagában komoly jelzés volt a budapesti ukrán nagykövet legutóbbi bekéretése. Ugyanakkor jelezte:

ezek a lépések önmagukban nem biztos, hogy megállítják a folyamatot.

Dornfeld László szerint a legsúlyosabb szint a nagykövet visszahívása, illetve „a formális diplomáciai kapcsolatok megszakítása”, és úgy vélte, nem lenne bölcs idáig eljutni. Ukrajna jelenlegi kommunikációja és politikai lépései szerinte

felégetik az összes hidat Budapest és Kijev között”.

A szakértő ezt annak tudja be, hogy az ukránok

„láthatóan minden egy lapra tettek fel, és ezt a lapot Magyar Péternek hívják”.

A vezető elemző szerint, ha nem jön be Kijev magyar kormányváltásra alapozott számítása, akkor „láthatóan nincs B-tervük arra nézve, hogy mit kezdjenek a két ország viszonyával”. Rámutatott, hogy utána egyedül abban bízhatnak, hogy Brüsszel felfüggeszti a magyar uniós szavazati jogot, ám ennek sikerében sem lehetnek teljesen biztosak.

Ha pedig ez a reményük is meghiúsul, akkor ott fognak állni úgy, hogy minden lehetőséget elvágtak a Magyarországgal való értelmes együttműködésre”

– fogalmazott Dornfeld László.

***

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

 

 

