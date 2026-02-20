Az Orbán Viktor meggyilkolásával való fenyegetés már túl van a „vörös vonalon” – szakértő a Mandinernek

az agresszív megszólalásokra semmiféle reakció nem érkezik Brüsszelből vagy a NATO-tól.

Dornfeld szerint ez a hallgatás hozzájárulhat ahhoz, hogy a szélsőséges mondatok „kockázat nélküliek” maradjanak, márpedig ez hosszabb távon még durvább kommunikációt eredményezhet.

Külön kitért arra, hogy aki egy nemzetközi szövetségbe igyekszik, annak nem fenyegetésekkel, hanem meggyőzéssel kell rávennie a tagokat – akik eleve erősebb alkupozícióban vannak, mert ők dönthetnek a bővítésről –, hogy utat nyissanak előtte.

Hogy ez mennyire fontos, és miért nem szabad ilyen helyzetben sem engedni a nemzeti szuverenitásból, azt a következő példával szemléltette: