A külgazdasági és külügyminiszter azt írta: nem kaptak magyarázatot sem arra, hogy miért sértegeti Volodimir Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort, sem pedig arra, hogy miért „hitlerezik” az ukrán külügyminiszter.