Ukrajna hivatalosan is bejelentette: megegyezett Európával, katonák érkeznek a frontra
Az ukrán külügyminiszter szerint külön amerikai megállapodás készül Kijevvel és Moszkvával a húszpontos béketervről.
Szinte vártam már, hogy Sándor Fegyír megszólal: Keressék a sajtóosztályt, a press kukac talpramagyarok...
„A Szijjártó Péter által szőnyeg szélére állított ukrán nagykövet szájzárat kapott, amikor az újságírók kérdezni szerették volna. Szinte vártam már, hogy Sándor Fegyír megszólal: Keressék a sajtóosztályt, a »press kukac talpramagyarok...«, vagy a »talpra kukac magyarok.tisza«.”
