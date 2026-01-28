Ukrajna hivatalosan is bejelentette: megegyezett Európával, katonák érkeznek a frontra

Szijjártó Péter elegánsan tette helyre a vagdalkozó ukrán külügyminisztert: Egy dologban igaza volt!
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hosszú interjút adott egy ukrán hírportálnak, amelyben Magyarországot és Orbán Viktort személyesen is támadta.
Az ukrán külügyminiszter szerint külön amerikai megállapodás készül Kijevvel és Moszkvával a húszpontos béketervről.
Az Egyesült Államok húszpontos béketervet készít elő, amelyet Ukrajnával és Oroszországgal külön-külön, kétoldalú dokumentumként írhat alá, erről Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter beszélt a European Pravdának adott interjúban. A miniszter azt mondta, Ukrajna akkor számít a dokumentum aláírására, ha a pontokról megállapodás születik – írta meg az Unian.
Szibiha szerint egyelőre több kulcskérdés rendezetlen, különösen a területek ügye és a zaporizzsjai atomerőmű kérdése, amelyet a szöveg rövidítve említ. Úgy fogalmazott, ezek rendezéséhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész találkozni Vlagyimir Putyinnal, ugyanakkor szerinte Oroszország továbbra is akadályt jelent a békefolyamatban.
Az ukrán külügyminiszter azt is hangsúlyozta, hogy a húszpontos keret jelenleg még tárgyalás alatt áll, és a kialakításáról továbbra is egyeztetnek. Azt mondta, a konstrukció lényege, hogy az Egyesült Államok külön dokumentumot ír alá Ukrajnával, és külön dokumentumot Oroszországgal.
Szibiha megerősítette, hogy
amerikai katonák ukrajnai telepítését nem tervezik, viszont egyes európai partnerek jelezték, hogy kontingenst adnának. Hozzátette, hogy ez csak akkor történhet meg, ha az amerikai fél egyfajta védőhálót biztosít.
A miniszter arról is beszélt, hogy a megállapodás részletei még kidolgozás alatt állnak, de szerinte a konstrukció fontos tényező lehet a jövőbeli biztonsági rendszerben és az ukrán gazdaság helyreállításában. Úgy érvelt, a befektetői bizalom szempontjából a nyugati katonai jelenlét kiemelt jelentőségű.
Szibiha egy másik alapvető elemként az elrettentési csomagot nevezte meg, mert szerinte az orosz vezetésnek világosan értenie kell egy esetleges békesértés következményeit. Ezzel összefüggésben Ukrajna védelmi önellátását emelte ki, különösen a légvédelmi rendszerek és a nagy hatótávolságú fegyverek gyártása terén, és azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna európai uniós tagságát biztonsági garanciaként értelmezik.
