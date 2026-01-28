Ft
Ukrajna hivatalosan is bejelentette: megegyezett Európával, katonák érkeznek a frontra

2026. január 28. 07:33

Az ukrán külügyminiszter szerint külön amerikai megállapodás készül Kijevvel és Moszkvával a húszpontos béketervről.

2026. január 28. 07:33
Az Egyesült Államok húszpontos béketervet készít elő, amelyet Ukrajnával és Oroszországgal külön-külön, kétoldalú dokumentumként írhat alá, erről Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter beszélt a European Pravdának adott interjúban. A miniszter azt mondta, Ukrajna akkor számít a dokumentum aláírására, ha a pontokról megállapodás születik – írta meg az Unian.

Szibiha szerint egyelőre több kulcskérdés rendezetlen, különösen a területek ügye és a zaporizzsjai atomerőmű kérdése, amelyet a szöveg rövidítve említ. Úgy fogalmazott, ezek rendezéséhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész találkozni Vlagyimir Putyinnal, ugyanakkor szerinte Oroszország továbbra is akadályt jelent a békefolyamatban.

Az ukrán külügyminiszter azt is hangsúlyozta, hogy a húszpontos keret jelenleg még tárgyalás alatt áll, és a kialakításáról továbbra is egyeztetnek. Azt mondta, a konstrukció lényege, hogy az Egyesült Államok külön dokumentumot ír alá Ukrajnával, és külön dokumentumot Oroszországgal.

Szibiha megerősítette, hogy

 amerikai katonák ukrajnai telepítését nem tervezik, viszont egyes európai partnerek jelezték, hogy kontingenst adnának. Hozzátette, hogy ez csak akkor történhet meg, ha az amerikai fél egyfajta védőhálót biztosít.

A miniszter arról is beszélt, hogy a megállapodás részletei még kidolgozás alatt állnak, de szerinte a konstrukció fontos tényező lehet a jövőbeli biztonsági rendszerben és az ukrán gazdaság helyreállításában. Úgy érvelt, a befektetői bizalom szempontjából a nyugati katonai jelenlét kiemelt jelentőségű.

Szibiha egy másik alapvető elemként az elrettentési csomagot nevezte meg, mert szerinte az orosz vezetésnek világosan értenie kell egy esetleges békesértés következményeit. Ezzel összefüggésben Ukrajna védelmi önellátását emelte ki, különösen a légvédelmi rendszerek és a nagy hatótávolságú fegyverek gyártása terén, és azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna európai uniós tagságát biztonsági garanciaként értelmezik.

 Nyitókép: Thibault Camus / POOL / AFP

***

Vasalo
2026. január 28. 08:43
Azért az felettébb êrdekes. Nemrégen egy cseh parlamenti delagácio járt Kijevben - egyenesen a Majdanon. Az utcák szépen ki voltak világitva ( mintha nem is lenne háboru) a friss ho biztosan valamit eltakart, de azt nem, hogy a kávéházak meg az éttermek tele voltak nemcsak hölgyekkel, de hadköteles koru férfiakkal is. Ez tünt fel a képviselőknek is, hogy állitolag nincs ember a hadseregbe, ezért kell külföldről toborozni.
Dixtroy
2026. január 28. 08:39
Haha, megint hülyére veszik Trumpot. A húsz pont ugyebár csak Ukrajna biztonságával, meg a garanciákkal foglalkozik, a területi kérdéseket kivették. Az oroszok megmondták, 28 pont, nem 20, ha a területben nem tudnak megegyezni, akkor miről is tárgyalnak? És nato katonákról szó se lehet! Na akkor most az ukránok a garanciákról fecsegnek, meg eu katonákról, és azt nyökögik, hogy az oroszok állnak a béke útjában. Csodálom, hogy a tárgyalást előkészítendő az ukránok még nem rakétáztak meg valami orosz létesítményt, BAU.
h040183
2026. január 28. 08:24
Nagyszerű hír! Már csak az oroszok kell beleegyezzenek, mert különben... Különben nem egyeznek bele, és Kyivig meg se állnak! Hajrá!
Vata Aripeit
2026. január 28. 08:17
van ez a békefolyamat amit a zselé, meg az usa, meg az uvl, meg a brittek, meg a franciák intéznek épp, csak az a fránya orosz, az is ott van és bele akar pofázni a bizniszbe.....háát, nagyon remélem, hogy előbb-utóbb elviszi ezeket a rézfaszú bagoly a fészkébe és megdugatja őket a fiókáival
