Ukrajna hivatalosan is bejelentette: megegyezett Európával, katonák érkeznek a frontra

Az Egyesült Államok húszpontos béketervet készít elő, amelyet Ukrajnával és Oroszországgal külön-külön, kétoldalú dokumentumként írhat alá, erről Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter beszélt a European Pravdának adott interjúban. A miniszter azt mondta, Ukrajna akkor számít a dokumentum aláírására, ha a pontokról megállapodás születik – írta meg az Unian.

Szibiha szerint egyelőre több kulcskérdés rendezetlen, különösen a területek ügye és a zaporizzsjai atomerőmű kérdése, amelyet a szöveg rövidítve említ. Úgy fogalmazott, ezek rendezéséhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész találkozni Vlagyimir Putyinnal, ugyanakkor szerinte Oroszország továbbra is akadályt jelent a békefolyamatban.