01. 27.
kedd
háború szijjártó péter európai unió magyarország orosz-ukrán háború ukrajna

Szijjártó Péter elegánsan tette helyre a vagdalkozó ukrán külügyminisztert: Egy dologban igaza volt!

2026. január 27. 22:21

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hosszú interjút adott egy ukrán hírportálnak, amelyben Magyarországot és Orbán Viktort személyesen is támadta.

2026. január 27. 22:21
null

Ahogy a Mandiner is megírta , Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hosszú interjút adott egy ukrán hírportálnak, amelyben Magyarországot és Orbán Viktort személyesen is támadta.

Szijjártó Péter külügyminiszter Facebook-posztban reagált a gyűlölködő megjegyzésekre, amelyek szerinte Szibihától nem meglepőek, ezért azok nagy részét szó nélkül is hagyta.

„Volt viszont a miniszternek egy mondata ebben az interjúban, amiben teljes mértékben egyetértünk” – írta Szijjártó, és kiemelte Szibiha azon állítását, miszerint „Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-tagságának”.

Ezt egyszerűen csak úgy kommentálta: 

„Ez teljesen igaz. Amíg mi vagyunk kormányon, Ukrajna biztosan nem lesz az Európai Unió tagja, mert az ukránok behoznák a háborút az EU-ba és így belerángatnának minket is a háborújukba. 

Az európai emberek, köztük a magyar emberek pénzét elvinnék Ukrajnába, a gazdáinkat tönkretennék a silány gabonájukkal, az ukrán maffia pedig átjáróházként használna minket. Amíg mi vagyunk kormányon, ez mind nem történhet meg” – írta, és emlékeztetett, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, azonnal zöld utat adnának Kijev uniós csatlakozásának, Magyarország is belesodródna a háborúba, és kénytelen lenne elküldeni a magyarok pénzét Ukrajnába.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

tapir32
2026. január 27. 23:21
A renitens EU tagállamok nem álltak be a háború ellenzői, a Patrióták és Orbán Viktor mögé. Józan ésszel és az európai kultúra értékei alapján az volt az elvárható, hogy az EU mielőbbi békét akar ahelyett, hogy kiélezi és elmélyíti a konfliktust és bármi áron támogatja a háborút. Azt a problémát kell megoldani, hogy az ukrán nép ne nyomorogjon tovább és ne haljanak meg további százezrek.
Coollog
2026. január 27. 23:07
Zelenszkij legjobbja: "Végül is Európa kollektív ereje elsősorban Ukrajna biztonsági, technológiai és gazdasági hozzájárulásának köszönhető."
