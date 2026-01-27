Szijjártó Péter elegánsan tette helyre a vagdalkozó ukrán külügyminisztert: Egy dologban igaza volt!

Ezt egyszerűen csak úgy kommentálta:

„Ez teljesen igaz. Amíg mi vagyunk kormányon, Ukrajna biztosan nem lesz az Európai Unió tagja, mert az ukránok behoznák a háborút az EU-ba és így belerángatnának minket is a háborújukba.

Az európai emberek, köztük a magyar emberek pénzét elvinnék Ukrajnába, a gazdáinkat tönkretennék a silány gabonájukkal, az ukrán maffia pedig átjáróházként használna minket. Amíg mi vagyunk kormányon, ez mind nem történhet meg” – írta, és emlékeztetett, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, azonnal zöld utat adnának Kijev uniós csatlakozásának, Magyarország is belesodródna a háborúba, és kénytelen lenne elküldeni a magyarok pénzét Ukrajnába.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala