Szijjártó Péter elegánsan tette helyre a vagdalkozó ukrán külügyminisztert: Egy dologban igaza volt!

Kiverte a biztosítékot Kijevben: Ukrajna külügyminisztere szerint Orbán Viktor „fenyegetést jelent” a magyar népre
A nácizás után újabb elképesztő hangnemű diplomáciai támadás érkezett Andrij Szibihától.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hosszú interjút adott egy ukrán hírportálnak, amelyben Magyarországot és Orbán Viktort személyesen is támadta.
Szijjártó Péter külügyminiszter Facebook-posztban reagált a gyűlölködő megjegyzésekre, amelyek szerinte Szibihától nem meglepőek, ezért azok nagy részét szó nélkül is hagyta.
„Volt viszont a miniszternek egy mondata ebben az interjúban, amiben teljes mértékben egyetértünk” – írta Szijjártó, és kiemelte Szibiha azon állítását, miszerint „Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-tagságának”.
Ezt egyszerűen csak úgy kommentálta:
„Ez teljesen igaz. Amíg mi vagyunk kormányon, Ukrajna biztosan nem lesz az Európai Unió tagja, mert az ukránok behoznák a háborút az EU-ba és így belerángatnának minket is a háborújukba.
Az európai emberek, köztük a magyar emberek pénzét elvinnék Ukrajnába, a gazdáinkat tönkretennék a silány gabonájukkal, az ukrán maffia pedig átjáróházként használna minket. Amíg mi vagyunk kormányon, ez mind nem történhet meg” – írta, és emlékeztetett, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, azonnal zöld utat adnának Kijev uniós csatlakozásának, Magyarország is belesodródna a háborúba, és kénytelen lenne elküldeni a magyarok pénzét Ukrajnába.
