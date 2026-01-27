Ft
Ukrajna EU-csatlakozása Magyarország Ukrajna Andrij Szibiha Orbán Viktor Európai Unió választás Kárpátalja

Kiverte a biztosítékot Kijevben: Ukrajna külügyminisztere szerint Orbán Viktor „fenyegetést jelent” a magyar népre

2026. január 27. 19:59

A nácizás után újabb elképesztő hangnemű diplomáciai támadás érkezett Andrij Szibihától.

2026. január 27. 19:59
null

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha ismét élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikáját, és egyenesen „fenyegetésnek” nevezte őt a magyar népre nézve. A kijelentés az Európai Pravda European Truth című műsorának adott interjúban hangzott el.

Szibiha úgy fogalmazott, közeledik a „konfrontáció csúcspontja a magyar-ukrán kapcsolatokban”, ami szerinte nem Ukrajnán múlott, Kijev ugyanis mindig törekedett a párbeszédre. A magyar–ukrán viszony elmérgesedését kommentálva továbbá emlékeztetett:

A dolgokat a valódi nevükön kell neveznünk. Magyarország az egyetlen akadály Ukrajna EU-tagsága előtt. Sőt, úgy vélem, hogy Magyarország miniszterelnöke fenyegetést jelent a népére”

– fogalmazott az ukrán politikus.

„Ugyanakkor egyértelműen látjuk, hogy a magyar fél részéről a kétoldalú kapcsolatokat egyre inkább belpolitikai célokra használják fel” – jelentette ki, és hangsúlyozta, Orbán Viktornak ebben meghatározó szerepe van. Hozzátette, szerinte a 

„a magyar kormány narratívái egyre inkább egybeesnek az orosz propagandáéval”,

 és kijelentette, azzal, hogy Magyarország folyamatosan blokkolja Ukrajna csatlakozását a NATO-hoz és az EU-hoz, nemcsak saját, de egész Európa biztonságát veszélyezteti.

Szibiha szerint ez a veszély nemcsak a magyarországi magyarokat érinti, hanem az Ukrajnában élő magyar kisebbséget is is:

Ő akadályozza meg a magyar nép egy részének befogadását a közös európai térbe.”

A külügyminiszter arra is rámutatott, hogy a magyar kormány választások előtti retorikájából eltűntek a határon túli magyarok jogaira vonatkozó témák. Szerinte ennek az az oka, hogy

a magyar kormányt „a közvélemény-kutatások, a választók hangulata vezérli”.

Szerinte a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok kérdésének forszírozása csupán ürügy Budapest számára. Kijeletette, Ukrajna mindig nyitott volt a szakmai párbeszédre, de a kisebbségi kérdés „eszközzé vált Ukrajna euroatlanti integrációjának blokkolására”.

Arra a kérdésre, hogy el tudna-e képzelni egy személyes találkozót Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij között, azt mondta, csak akkor van értelme egy ilyen egyeztetésnek, ha az kézzelfogható eredményeket hoz.

„Ukrajna azt várja el Magyarországtól, hogy visszatérjen az európai szolidaritás elvéhez, és ne játsszon az agresszor érdekeire. Ukrajna nem ellensége Magyarországnak, de nem fogja elfogadni, hogy ellene dolgozzanak Európán belül”

 – hangoztatta.

Szibiha egyben jelezte: Ukrajna már most különböző forgatókönyvekkel számol a közelgő magyarországi választásokat követő időszakra.

***

Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

