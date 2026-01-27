Kiverte a biztosítékot Kijevben: Ukrajna külügyminisztere szerint Orbán Viktor „fenyegetést jelent” a magyar népre

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha ismét élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikáját, és egyenesen „fenyegetésnek” nevezte őt a magyar népre nézve. A kijelentés az Európai Pravda European Truth című műsorának adott interjúban hangzott el.

Szibiha úgy fogalmazott, közeledik a „konfrontáció csúcspontja a magyar-ukrán kapcsolatokban”, ami szerinte nem Ukrajnán múlott, Kijev ugyanis mindig törekedett a párbeszédre. A magyar–ukrán viszony elmérgesedését kommentálva továbbá emlékeztetett: