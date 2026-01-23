Atombomba, mellbe rúgás – így kommentálta Orbán Viktor, hogy Brüsszel befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét (VIDEÓ)

Az említett dokumentumban az is áll, hogy Ukrajnának 2027-ben csatlakoznia kell az Európai Unióhoz.

Orbán Viktor azt mondta: szerinte a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely amellett szavazna, hogy az ukránok „beüljenek az Európai Unióba”.

A kormányfő szerint

Ukrajna azt gondolja, hogy egyetlen módon lehet „ezt a Magyarország nevű akadályt” elhárítani: ha ukránbarát kormány lesz Magyarországon. „Ezen dolgoznak” – szögezte le,

hozzátéve: a magyar kormány ellenzi az ukránok tagságát, a Tisza és a DK viszont be akarja őket engedni, emiatt „az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak, mert elemi érdekük fűződik hozzá, hogy Magyarországon kormányváltás legyen”.