Atombomba, mellbe rúgás – így kommentálta Orbán Viktor, hogy Brüsszel befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét (VIDEÓ)

Azzal kapocslatban, hogy Tisza Párt távol maradt az Ursula von der Leyen elleni csütörtöki bizalmatlansági szavazástól Strasbourgban, Orbán Viktor azt mondta: ő a „régi iskolához” tartozik, tehát ha van egy ügy, akkor „bút vagy bát” mondani kell, „ha sunnyogsz, csak ráfázol”.
„Ha van egy bizalmatlansági indítvány, vagy kiállsz valaki mellett, vagy azt mondod, hogy most már menjen innen, mert olyan hibákat vétett, hogy nem méltó arra, hogy élvezze a bizalmunkat” – magyarázta Orbán Viktor.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán