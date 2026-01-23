Orbán Viktor a Béketanácsról: Aki ebben nincs benne, az kimarad

Ennél durvább kritika nem létezik: még Hegyi Iván is korrektebb a Mediánnál és Török Gábornál
Nem kerteltek a szakértők.
A miniszterelnök szerint az unióban nem tudják, hogyan viszonyuljanak egy olyan testülethez, amely a béketeremtés céljából jött létre.
A Béketanács azért jött létre, mert a régi szervezetek már nem működnek, de baj van a világban, ezért valakinek békét kell teremtenie. Aki ebben nincs benne, az valóban kimarad – nyilatkozta Orbán Viktor péntek hajnalban Brüsszelben az egynapos uniós csúcsértekezlet után.
A miniszterelnök szerint
az uniós országok nagy része nem tudja, hogyan viszonyuljon egy olyan testülethez, amely bevallottan a béketeremtés céljából jött létre, és amelybe valakiket meghívtak, másokat nem.
„Mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak” – vélekedett a kormányfő, és hozzátette – „ketten voltunk csak Európaiak, a bolgárok, meg mi, akik azt mondtuk, hogy ez egy jó cél”.
Újságírók kérdésére válaszolva Orbán Viktor azt is elmondta, előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten.
„Nem tudjuk még, hogy pontosan mikor és hogy milyen szereplőkkel, de ez nem került le a napirendről” – magyarázta.
(MTI)
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP