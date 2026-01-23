Ft
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
béketanács EU-csúcs orbán viktor

Orbán Viktor a Béketanácsról: Aki ebben nincs benne, az kimarad

2026. január 23. 07:22

A miniszterelnök szerint az unióban nem tudják, hogyan viszonyuljanak egy olyan testülethez, amely a béketeremtés céljából jött létre.

2026. január 23. 07:22
null

A Béketanács azért jött létre, mert a régi szervezetek már nem működnek, de baj van a világban, ezért valakinek békét kell teremtenie. Aki ebben nincs benne, az valóban kimarad – nyilatkozta Orbán Viktor péntek hajnalban Brüsszelben az egynapos uniós csúcsértekezlet után.

A miniszterelnök szerint 

az uniós országok nagy része nem tudja, hogyan viszonyuljon egy olyan testülethez, amely bevallottan a béketeremtés céljából jött létre, és amelybe valakiket meghívtak, másokat nem.

„Mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak" – vélekedett a kormányfő, és hozzátette – „ketten voltunk csak Európaiak, a bolgárok, meg mi, akik azt mondtuk, hogy ez egy jó cél".

Újságírók kérdésére válaszolva Orbán Viktor azt is elmondta, előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten.

„Nem tudjuk még, hogy pontosan mikor és hogy milyen szereplőkkel, de ez nem került le a napirendről" – magyarázta.

(MTI)

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP


 

 

hexahelicene
2026. január 23. 08:38
Megint rátelepedett a tiszás anarchista csőcselék a Mandinerre. Tavasszal bukni fogtok az tuti biztos, Pinokkió vezéretekkel együtt...
jump-ing
2026. január 23. 08:24
Aki ebben nincs benne, az kimarad Aki meg a Fideszben nincs benne az meg nem halad. (2026-os szélogen gyere velünk, mi sem megyünk sehova)
chief Bromden
2026. január 23. 07:51
A suk-sükölőket meg azzal etetik a libernyákok, hogy Doni már Izlanddal keveri Grönlandot.:D
orokkuruc-2
2026. január 23. 07:40
Nézem, mi ez a qrwanagy szürkeség a komment szekcióban, aztán látom, hogy jogos. Fasza ez az X!
