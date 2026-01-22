Magyar Péterék színt vallottak: brüsszeli szövetségeseiket választották a magyar érdekekkel szemben

Az Európai Parlament csütörtökön szavaz az Ursula von der Leyennel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványról, amely egy év alatt már a negyedik a Bizottság elnökével szemben. Az Európai Konzervatívok és Reformisták román képviselője, Gheorghe Piperea még júniusban nyújtott be indítványt, miután a szükséges 72 helyett 75 aláírást sikerült összegyűjtenie annak támogatására. Meglepő módon az aláírók között még Von der Leyen frakciójából, az Európai Néppártból is voltak.

A román EP-képviselő az indítványt többek között a Pfizer-botrány kirobbanásával, a nemzeti választásokba való jogellenes beavatkozással, valamint az EU-szerződés 122. cikkének helytelen alkalmazásával indokolta, amelyet a bizottsági elnök Európa újrafegyverkezése érdekében használt.