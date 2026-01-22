Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter von der leyen patrióták bizalmatlansági indítvány európai bizottság

Magyar Péterék színt vallottak: brüsszeli szövetségeseiket választották a magyar érdekekkel szemben

2026. január 22. 10:00

A Tisza képviselői nem vesznek részt a szavazáson az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványról, ezzel a Mercosur-megállapodást támogatják.

2026. január 22. 10:00
null

Az Európai Parlament csütörtökön szavaz az Ursula von der Leyennel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványról, amely egy év alatt már a negyedik a Bizottság elnökével szemben. Az Európai Konzervatívok és Reformisták román képviselője, Gheorghe Piperea még júniusban nyújtott be indítványt, miután a szükséges 72 helyett 75 aláírást sikerült összegyűjtenie annak támogatására. Meglepő módon az aláírók között még Von der Leyen frakciójából, az Európai Néppártból is voltak.

A román EP-képviselő az indítványt többek között a Pfizer-botrány kirobbanásával, a nemzeti választásokba való jogellenes beavatkozással, valamint az EU-szerződés 122. cikkének helytelen alkalmazásával indokolta, amelyet a bizottsági elnök Európa újrafegyverkezése érdekében használt.

Ám a júliusi szavazáson a Tisza Pártot is magában foglaló Néppárt végül megvédte von der Leyent, akinek így nem kellett távoznia posztjáról.

Szeptemberben viszont egyszerre két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak a Bizottság elnökével szemben: a Patrióták és az Egységes Európai Baloldal. Az előbbiek voltak a gyorsabbak, akik Von der Leyen átláthatatlan vezetését, az akkor még csak tervezett Mercosur-megállapodást, valamint az Egyesült Államokkal kötött előnytelen kereskedelmi megállapodást hozták fel indokként. A Néppárt ezzel a két indítvánnyal szemben is megvédte Von der Leyent.

A Patrióták januárban újabb bizalmatlansági indítványt dolgoztak ki, erről fog most szavazni a Parlament.

Az európaiak többsége elutasító Von der Leyennel szemben

Az Európai Bizottság elnöke nemcsak a képviselők, de az európai lakosság körében sem örvend népszerűségnek.

A Századvég kutatásából kiderült, hogy a magyarok 53 százaléka kedvezőtlen véleménnyel van a német politikusról, és csupán 30 százalékuknak van pozitív véleménye róla. A többi megkérdezett vagy nem ismerte, vagy nem tudott véleményt megfogalmazni.

Von der Leyen megítélése európai szinten is inkább kedvezőtlen: a lakosság 38 százaléka elégedetlen vele, és csak 24 százalékuknak van róla kedvező véleménye. 

A tagállamok kétharmadában többen vannak, akik elutasítják, mint akik támogatják. A felmérések alapján ez az arány egyre romlik a német politikus szempontjából.

A Századvég kutatása kiemeli: azok az EP-képviselők, akik nem támogatják az indítványt, Von der Leyen mellé állnak a magyarokkal szemben. De nemcsak Von der Leyen személye a kérdés: a mellette való kiállás ugyanis automatikusan a Mercosur-egyezmény támogatását is jelenti. Magyar Péter az elmúlt napokban fogadkozott, hogy a Tisza nem támogatja a magyar gazdákat ellehetetlenítő intézkedést. Eközben a Néppárt elnöke, Manfred Weber arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy a szavazási eredmény ellenére hajtsák végre a megállapodást.

A Tisza-vezér csütörtökön reggel Facebook-bejegyzésében bejelentette, a párt európai képviselői nem vesznek részt az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazáson,

ezzel figyelmen kívül hagyták a magyar emberek érdekeit, és engedtek brüsszeli szövetségeseik nyomásának.

Nyitókép: Facebook

Összesen 138 komment

zabszem
2026. január 22. 14:53
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2: "Remélem a rendszerváltás után a Tisza az ölébe hulló végtelen propagandagépet arra is fogja használni, hogy elmagyarázza végre az agyhalott fidesz gyalogoknak, hogyan is működik az EU." Hát, ez a baj b@sszus... Hogy nektek ezt el kell magyarázni......
Válasz erre
0
0
zabszem
•••
2026. január 22. 14:47 Szerkesztve
Bastyaelvtars: "A mandineres propagandaval szemben a rögvalóság : w.facebook.com/share/r/1CyAztzttb/" Khmm.... Ahogy pillog Magyar Peti... "Álljatok kicsit arrébb, hogy benne legyen az Európai Parlament".... Súlyos a f@szi na... Hé, emberek! Ajánlom nézze meg mindenki magának ezt a FOS által terjesztett propaganda videót!!! (Látszik ezt is maga készíteti... Szörnyen szarul utánozza Orbánt. Mert ahhoz is elmebajos, hogy megértése, hogy ott nem Orbánt magát propagálják.) MINDENT ELMOND AZ ELMEBAJOS PETIRŐL.... MEG A LEHETSÉGES KORMÁNYZÁSÁRÓL IS... Lásd EP... Lásd Butapest...... Mindenkinek kötelező!!!
Válasz erre
0
0
massivement5
2026. január 22. 14:41
Magyar Péterék színt vallottak. A magyarokat választották az orosz/szovjet érdekekkel szemben. A kevlárborítású radiátortolvaj kolostormalac meg a rohamkakadu pedig Lavórbácsi seggét nyalja.
Válasz erre
0
2
tapir32
2026. január 22. 14:39
Az Orbán-kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, stb. ingyenes tankönyvek, 13. és 14. havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel kkv. támogatás ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!