Magyar Péterék színt vallottak: brüsszeli szövetségeseiket választották a magyar érdekekkel szemben

A Tisza bizalmat szavazott Ursula von der Leyennek
A háborúpárti többség egyelőre meg tudta védeni a brüsszeli elit legfőbb emberét.
A Tisza képviselői nem vesznek részt a szavazáson az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványról, ezzel a Mercosur-megállapodást támogatják.
Az Európai Parlament csütörtökön szavaz az Ursula von der Leyennel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványról, amely egy év alatt már a negyedik a Bizottság elnökével szemben. Az Európai Konzervatívok és Reformisták román képviselője, Gheorghe Piperea még júniusban nyújtott be indítványt, miután a szükséges 72 helyett 75 aláírást sikerült összegyűjtenie annak támogatására. Meglepő módon az aláírók között még Von der Leyen frakciójából, az Európai Néppártból is voltak.
A román EP-képviselő az indítványt többek között a Pfizer-botrány kirobbanásával, a nemzeti választásokba való jogellenes beavatkozással, valamint az EU-szerződés 122. cikkének helytelen alkalmazásával indokolta, amelyet a bizottsági elnök Európa újrafegyverkezése érdekében használt.
Ám a júliusi szavazáson a Tisza Pártot is magában foglaló Néppárt végül megvédte von der Leyent, akinek így nem kellett távoznia posztjáról.
Szeptemberben viszont egyszerre két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak a Bizottság elnökével szemben: a Patrióták és az Egységes Európai Baloldal. Az előbbiek voltak a gyorsabbak, akik Von der Leyen átláthatatlan vezetését, az akkor még csak tervezett Mercosur-megállapodást, valamint az Egyesült Államokkal kötött előnytelen kereskedelmi megállapodást hozták fel indokként. A Néppárt ezzel a két indítvánnyal szemben is megvédte Von der Leyent.
A Patrióták januárban újabb bizalmatlansági indítványt dolgoztak ki, erről fog most szavazni a Parlament.
Az Európai Bizottság elnöke nemcsak a képviselők, de az európai lakosság körében sem örvend népszerűségnek.
A Századvég kutatásából kiderült, hogy a magyarok 53 százaléka kedvezőtlen véleménnyel van a német politikusról, és csupán 30 százalékuknak van pozitív véleménye róla. A többi megkérdezett vagy nem ismerte, vagy nem tudott véleményt megfogalmazni.
Von der Leyen megítélése európai szinten is inkább kedvezőtlen: a lakosság 38 százaléka elégedetlen vele, és csak 24 százalékuknak van róla kedvező véleménye.
A tagállamok kétharmadában többen vannak, akik elutasítják, mint akik támogatják. A felmérések alapján ez az arány egyre romlik a német politikus szempontjából.
A Századvég kutatása kiemeli: azok az EP-képviselők, akik nem támogatják az indítványt, Von der Leyen mellé állnak a magyarokkal szemben. De nemcsak Von der Leyen személye a kérdés: a mellette való kiállás ugyanis automatikusan a Mercosur-egyezmény támogatását is jelenti. Magyar Péter az elmúlt napokban fogadkozott, hogy a Tisza nem támogatja a magyar gazdákat ellehetetlenítő intézkedést. Eközben a Néppárt elnöke, Manfred Weber arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy a szavazási eredmény ellenére hajtsák végre a megállapodást.
A Tisza-vezér csütörtökön reggel Facebook-bejegyzésében bejelentette, a párt európai képviselői nem vesznek részt az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazáson,
ezzel figyelmen kívül hagyták a magyar emberek érdekeit, és engedtek brüsszeli szövetségeseik nyomásának.
Ezt is ajánljuk a témában
A háborúpárti többség egyelőre meg tudta védeni a brüsszeli elit legfőbb emberét.
Nyitókép: Facebook