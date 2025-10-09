A Tisza bizalmat szavazott Ursula von der Leyennek

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, csütörtökre írták ki az Ursula von der Leyen elleni, két bizalmatlansági indítványról szóló szavazást az Európai Parlamentben.

Az Európai Parlament képviselői döntöttek Ursula von der Leyen sorsáról

Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

Az eredmény borítékolható volt, az Európai Bizottság elnöke ismét túlélte a szavazást: sem a Patrióták Európáért, sem a szélsőbaloldali frakció indítványa nem kapta meg a többséghez szükséges 360 szavazatot a 720-ból (ezen felül egyébként a végül szavazó EP-képviselők kétharmadának is meg kellett volna szavaznia az indítványt).