A Tisza bizalmat szavazott Ursula von der Leyennek

A patrióta bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő a következőket írta Facebook-oldalán:
Felsorolni is nehéz, hogy hányféle megalapozott okunk van arra, hogy ne adjunk bizalmat a Bizottság elnökének, és hogy azt akarjuk: ne folytassa károkat okozó munkáját.”
Emellett a következő okokat sorolta fel, miért kellett volna megbuktatni a politikust:
- Európa gazdasági mélyrepülésben van, amióta Ursula von der Leyen vezeti az Európai Bizottságot.
- Nincs érdemi növekedés, több országban ipari leépülés és munkahelyek tömeges megszűnése zajlik.
- A válság oka: túlburjánzó brüsszeli bürokrácia és magas energiaárak, amit a szankciós politika súlyosbít.
- A Bizottság a gazdaság helyreállítása helyett Ukrajnára koncentrál, háborús és bővítési mániában ég.
- 177 milliárd eurót (kb. 70 ezer milliárd forintot) költöttek eddig Ukrajnára, ennek nagy része fegyverekre ment.
- Ez az összeg hiányzik az európai infrastruktúrából, oktatásból, egészségügyből és ipartámogatásokból.
- A Bizottság erőltetett és felelőtlen bővítéspolitikát folytat, Ukrajna gyorsított csatlakoztatására törekszik a következmények figyelmen kívül hagyásával.
- Az új uniós költségvetési tervek szerint az agrártámogatásokat több mint 20 százalékkal csökkentenék, hogy a gazdák pénzét Ukrajnának adják (kb. 40 ezer milliárd forintnyi összegről van szó).
- A gazdasági válság kéz a kézben jár a közbiztonsági összeomlással: milliók özönlöttek Európába az elmúlt években.
- A Bizottság mégis tovább erőlteti a migrációs paktumot, amely kötelező betelepítési kvótákat ír elő.
- Az Európai Bizottság a bírálatok elhallgattatásán dolgozik, új eljárásokkal próbálja kiszorítani az eltérő véleményeket.
Dömötör Csaba kiemelte:
Aki von der Leyen mellett szavaz, az valójában:
- a háborút és a felelőtlen bővítést,
- a gazdasági hanyatlást,
- valamint a kötelező migrációs szétosztást támogatja.
A Tiszának pedig a következőt üzente:
Az ilyen szavazásokon dől el, hogy ki képviseli Magyarországot, és ki azt a brüsszeli elitet, amely mindent elrontott.”
***
Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP