10. 09.
csütörtök
A Tisza bizalmat szavazott Ursula von der Leyennek

2025. október 09. 12:47

A háborúpárti többség egyelőre meg tudta védeni a brüsszeli elit legfőbb emberét.

2025. október 09. 12:47
null

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, csütörtökre írták ki az Ursula von der Leyen elleni, két bizalmatlansági indítványról szóló szavazást az Európai Parlamentben.

Az Európai Parlament képviselői döntöttek Ursula von der Leyen sorsáról
Az Európai Parlament képviselői döntöttek Ursula von der Leyen sorsáról
Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

Az eredmény borítékolható volt, az Európai Bizottság elnöke ismét túlélte a szavazást: sem a Patrióták Európáért, sem a szélsőbaloldali frakció indítványa nem kapta meg a többséghez szükséges 360 szavazatot a 720-ból (ezen felül egyébként a végül szavazó EP-képviselők kétharmadának is meg kellett volna szavaznia az indítványt).

A szavazás konkrét eredménye a patrióták indítványára a következő volt:

  • Igen: 179
  • Nem: 378
  • Tartózkodott: 37

A szélsőbaloldal indítványa kapcsán a következő végeredmény született:

  • Igen: 133
  • Nem: 383
  • Tartózkodott: 78

Amint nyilvános lesz a szavazásról készült jegyzőkönyv, cikkünket frissítjük a magyar EP-képviselők szavazataival.

Így szavaztak ők

A patrióták beadványa kapcsán a következőképpen alakult a szavazás:

Fidesz–KDNP — Patrióták Európáért (PfE)

  • Deutsch Tamás: Igen.
  • Dömötör Csaba: Igen.
  • Ferenc Viktória: Igen.
  • Gál Kinga: Igen.
  • Győri Enikő: Igen.
  • Gyürk András: Igen.
  • Hölvényi György: Igen.
  • László András: Igen.
  • Schaller-Baross Ernő: Igen.
  • Szekeres Pál: Igen.
  • Vicsek Annamária: Igen.

 

Tisza Párt — Európai Néppárt (EPP)

  • Magyar Péter: Nem szavazott.
  • Dávid Dóra: Nem.
  • Kollár Kinga: Nem szavazott.
  • Kulja András: Nem.
  • Lakos Eszter: Nem.
  • Gerzsenyi Gabriella: Nem.
  • Tarr Zoltán: Nem szavazott.

 

Demokratikus Koalíció — Szocialisták és Demokraták (S&D)

  • Dobrev Klára: Nem szavazott.
  • Molnár Csaba:  Nem szavazott.

 

Mi Hazánk Mozgalom — Szuverén Nemzetek Európája (ESN)

  • Borvendég Zsuzsanna: Igen.

A patrióták nem hátrálnak

Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője a következőképpen fogalmazott a szavazás eredményével kapcsolatban a közösségi médiában:

A mai bizalmatlansági szavazáson a baloldali–néppárti koalíció ismét összezárt Ursula von der Leyen mögött, megmentette őt és a Bizottságát."

Kiemelte, hogy Ursual von der Leyen a mai eredménynek hála a Bizottság élén folytathatja kudarcos politikáját, ami csak bajt hoz Európára:

  • béke helyett, felelőtlen háborús javaslatok;
  • biztonság helyett, tömeges illegális migráció;
  • jólét helyett, zöld őrület és csökkenő versenyképesség.

Hozzátette:

De mi, patrióták, nem hátrálunk! Bármilyen hosszú legyen is a folyamat már érezhető a vég kezdete von der Leyen és a brüsszeli elit számára. A változást pedig csak a Patrióták hozhatják el."

Ki képviseli Magyarországot?

A patrióta bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő a következőket írta Facebook-oldalán:

Felsorolni is nehéz, hogy hányféle megalapozott okunk van arra, hogy ne adjunk bizalmat a Bizottság elnökének, és hogy azt akarjuk: ne folytassa károkat okozó munkáját.”

Emellett a következő okokat sorolta fel, miért kellett volna megbuktatni a politikust:

  • Európa gazdasági mélyrepülésben van, amióta Ursula von der Leyen vezeti az Európai Bizottságot.
  • Nincs érdemi növekedés, több országban ipari leépülés és munkahelyek tömeges megszűnése zajlik.
  • A válság oka: túlburjánzó brüsszeli bürokrácia és magas energiaárak, amit a szankciós politika súlyosbít.
  • A Bizottság a gazdaság helyreállítása helyett Ukrajnára koncentrál, háborús és bővítési mániában ég.
  • 177 milliárd eurót (kb. 70 ezer milliárd forintot) költöttek eddig Ukrajnára, ennek nagy része fegyverekre ment.
  • Ez az összeg hiányzik az európai infrastruktúrából, oktatásból, egészségügyből és ipartámogatásokból.
  • A Bizottság erőltetett és felelőtlen bővítéspolitikát folytat, Ukrajna gyorsított csatlakoztatására törekszik a következmények figyelmen kívül hagyásával.
  • Az új uniós költségvetési tervek szerint az agrártámogatásokat több mint 20 százalékkal csökkentenék, hogy a gazdák pénzét Ukrajnának adják (kb. 40 ezer milliárd forintnyi összegről van szó).
  • A gazdasági válság kéz a kézben jár a közbiztonsági összeomlással: milliók özönlöttek Európába az elmúlt években.
  • A Bizottság mégis tovább erőlteti a migrációs paktumot, amely kötelező betelepítési kvótákat ír elő.
  • Az Európai Bizottság a bírálatok elhallgattatásán dolgozik, új eljárásokkal próbálja kiszorítani az eltérő véleményeket.

Dömötör Csaba kiemelte:

Aki von der Leyen mellett szavaz, az valójában:

  • a háborút és a felelőtlen bővítést,
  • a gazdasági hanyatlást,
  • valamint a kötelező migrációs szétosztást támogatja.

A Tiszának pedig a következőt üzente:

Az ilyen szavazásokon dől el, hogy ki képviseli Magyarországot, és ki azt a brüsszeli elitet, amely mindent elrontott.”

 

***

Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP

