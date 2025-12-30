Ez hihetetlen: újabb Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton volt bombariadó

Hatósági intézkedés miatt állították meg kedden Albertirsa térségében a Munkács felől érkező nemzetközi Latorca InterCityt. Az IC 33-as járat Záhonyból 12:37-kor indult tovább a Nyugati pályaudvar felé, ám információk szerint az ukrán vasutak bombafenyegetést kaptak a vonattal kapcsolatban, ezért a rendőrség intézkedés alá vonta a szerelvényt.

A MÁV-csoport közlése szerint az elmúlt napokban megszaporodtak az ehhez hasonló bombafenyegetések az ukrán társvasutaknál, amelyeket az eddigi vizsgálatok minden alkalommal alaptalannak találtak.