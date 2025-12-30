Ez hihetetlen: újabb Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton volt bombariadó

Bombariadó volt két Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton
Át kellett vizsgálni két, Magyarországra tartó gyorsvonatot.
Az Latorca InterCity 140 perces késéssel indulhatott tovább Budapestre.
Hatósági intézkedés miatt állították meg kedden Albertirsa térségében a Munkács felől érkező nemzetközi Latorca InterCityt. Az IC 33-as járat Záhonyból 12:37-kor indult tovább a Nyugati pályaudvar felé, ám információk szerint az ukrán vasutak bombafenyegetést kaptak a vonattal kapcsolatban, ezért a rendőrség intézkedés alá vonta a szerelvényt.
A MÁV-csoport közlése szerint az elmúlt napokban megszaporodtak az ehhez hasonló bombafenyegetések az ukrán társvasutaknál, amelyeket az eddigi vizsgálatok minden alkalommal alaptalannak találtak.
Végül 18 órakor fejeződött be a hatósági intézkedés a Latorca InterCityn, így Albertirsáról közel 140 perces késéssel indulhatott tovább a vonat Budapestre – írták.
Ezt is ajánljuk a témában
Át kellett vizsgálni két, Magyarországra tartó gyorsvonatot.
Nyitókép: Facebook