záhony nyugati pályaudvar latorca intercity intézkedés Bombariadó ukrajna

Ez hihetetlen: újabb Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton volt bombariadó

2025. december 30. 19:58

Az Latorca InterCity 140 perces késéssel indulhatott tovább Budapestre.

2025. december 30. 19:58
Hatósági intézkedés miatt állították meg kedden Albertirsa térségében a Munkács felől érkező nemzetközi Latorca InterCityt. Az IC 33-as járat Záhonyból 12:37-kor indult tovább a Nyugati pályaudvar felé, ám információk szerint az ukrán vasutak bombafenyegetést kaptak a vonattal kapcsolatban, ezért a rendőrség intézkedés alá vonta a szerelvényt.

A MÁV-csoport közlése szerint az elmúlt napokban megszaporodtak az ehhez hasonló bombafenyegetések az ukrán társvasutaknál, amelyeket az eddigi vizsgálatok minden alkalommal alaptalannak találtak. 

Végül 18 órakor fejeződött be a hatósági intézkedés a Latorca InterCityn, így Albertirsáról közel 140 perces késéssel indulhatott tovább a vonat Budapestre – írták. 

Nyitókép: Facebook

