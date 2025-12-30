Robbanásveszélyes helyzet alakult ki Jemenben két rivális olajhatalom között

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Újabb repedés jelent meg az Egyesült Államok közel-keleti szövetségi rendszerében. Két befolyásos olajhatalom között Jemenben fajult el a helyzet, miután Rijád közvetlen fenyegetésként értékelte riválisa lépéseit. A fejlemények diplomáciai és katonai kockázatokat is hordoznak.
Két közel-keleti olajhatalom, Szaúd-Arábia és Egyesült Arab Emírségek között nyílt viszály bontakozott ki Jemen területén, miután Rijád szerint az Emírségek lépései közvetlen fenyegetést jelentenek a királyság nemzetbiztonságára. A fejleményekről a The Wall Street Journal számolt be.
A konfliktus gyors eszkalációját az váltotta ki, hogy az Emírségek által támogatott fegyveres csoportok az ország mintegy kétharmadát ellenőrző, húszi milíciával szemben álló térségekben jelentős területi előnyre tettek szert. Ezek az erők kiszorították azokat a jemeni csoportokat, amelyek mögött Szaúd-Arábia áll, és átvették az ellenőrzést több, energiában gazdag határ menti körzet felett.
A szaúdi külügyminisztérium kedden közölte, hogy az emírségi lépések súlyosan veszélyeztetik az ország biztonságát. Rijád 24 órás ultimátumban követelte az emírségi csapatok kivonását Jemenből, valamint minden pénzügyi és katonai támogatás megszüntetését a helyi fegyveres csoportok irányába. A tárca nyilatkozata szerint:
Az Egyesült Arab Emírségek által tett lépések rendkívül veszélyesnek minősülnek. A Királyság hangsúlyozza, hogy nemzetbiztonságát érintő bármely fenyegetés vörös vonal, és nem habozik megtenni minden szükséges lépést és intézkedést az ilyen fenyegetések elhárítására és semlegesítésére.
A feszültség már az ultimátum előtt is érezhető volt. Szaúd-Arábia az elmúlt napokban légicsapásokat hajtott végre az Emírségek által támogatott erők ellen a határ mentén, valamint bombázta azokat a szállítmányokat, amelyekről azt állította, hogy az Emírségek fegyvereket juttattak el rajtuk keresztül Jemenbe.
A legutóbbi támadás során a szaúdi hadsereg Mukalla városát vette célba, amely Jemen legnagyobb arab-tengeri kikötője, és egyben az ország olajvidékének tengeri kapuja. A szaúdi közlés szerint fegyvereket és harcjárműveket semmisítettek meg, amelyeket két, az emírségi Fudzsejra kikötőjéből induló hajóról raktak ki, miután azok kikapcsolták nyomkövető rendszereiket.
A szaúdi vezetés szerint a szállítmányokat a Déli Átmeneti Tanács megsegítésére szánták, amely szervezet Dél-Jemen leválasztását támogatja az északnyugati területekről, ahol az Irán által támogatott húszik uralkodnak.
A Déli Átmeneti Tanács egyik vezetője, Mohammed al-Zubaidi elítélte a szaúdi légicsapásokat, és azokat a térség lakossága elleni támadásnak nevezte, miközben méltatta az Emírségeket mint megbízható szövetségest.
Az ultimátumot követően az Emírségek védelmi minisztériuma bejelentette, hogy kivonja megmaradt csapatait Jemenből, hangsúlyozva, hogy a döntés önkéntes, és a feszültség csökkentését szolgálja.
Nem volt azonban egyértelmű, hogy a csapatkivonás ténylegesen megkezdődött-e, illetve hogy ez elegendő lesz-e a válság lezárásához. Az Emírségek külügyminisztériuma visszautasította a szaúdi vádakat, pontatlannak nevezve azokat, és hangsúlyozta, hogy semmilyen lépésük nem veszélyeztette a királyság biztonságát. Közlésük szerint a mukallai kikötőbe érkező szállítmány nem tartalmazott fegyvereket, az ott található eszközöket pedig az Emírségek saját jemeni erői használták volna.
Mindeközben Rijád is átcsoportosította a hozzá hű jemeni fegyvereseket a határ térségébe, ami tovább növelte az összecsapás veszélyét az Emírségek által támogatott erőkkel szemben.
A két olajhatalom közötti viszály diplomáciai kihívást jelent az Egyesült Államok számára, mivel mindkét ország kulcsfontosságú amerikai szövetséges. A feszültség ráadásul egy olyan időszakban éleződött ki, amikor Washington igyekszik kordában tartani Iránt, és rávenni Teheránt nukleáris programjának feladására.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Marco Rubio a hétvégén aggodalmát fejezte ki a jemeni fejlemények miatt, és önmérsékletre szólította fel az érintett feleket.
Elemzők szerint a jemeni összecsapások nem elszigetelt események. Mohammed al-Basha, egy amerikai székhelyű közel-keleti biztonságpolitikai tanácsadó cég alapítója úgy fogalmazott:
A jelenlegi emírségi–szaúdi szembenállás Jemenben több ügy mentén épült fel, és egy lassan izzó rivalizálás eredménye.
Bár a jemeni harcok elsődlegesen továbbra is a húszik elleni küzdelem árnyékában zajlanak, a két meghatározó olajhatalom közötti nyílt konfliktus veszélye újabb frontot nyithat egy már eleve háború sújtotta térségben.
Nyitókép: Nabil HASAN / AFP