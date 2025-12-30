Robbanásveszélyes helyzet alakult ki Jemenben két rivális olajhatalom között

Két közel-keleti olajhatalom, Szaúd-Arábia és Egyesült Arab Emírségek között nyílt viszály bontakozott ki Jemen területén, miután Rijád szerint az Emírségek lépései közvetlen fenyegetést jelentenek a királyság nemzetbiztonságára. A fejleményekről a The Wall Street Journal számolt be.

A konfliktus gyors eszkalációját az váltotta ki, hogy az Emírségek által támogatott fegyveres csoportok az ország mintegy kétharmadát ellenőrző, húszi milíciával szemben álló térségekben jelentős területi előnyre tettek szert. Ezek az erők kiszorították azokat a jemeni csoportokat, amelyek mögött Szaúd-Arábia áll, és átvették az ellenőrzést több, energiában gazdag határ menti körzet felett.