Orosz–ukrán háború: váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor kulcsembere – ráadásul nem egyedül érkezett

Az emirátusokban tárgyalt Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadója: az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak erősítése, valamint a világpolitikai történesek és az azokra adható lehetséges válaszok voltak Biró Marcell látogatásának fő témái Mohamed bin Zájid Ál Nahajan sejk társaságában.

A térség fontos szerepet tölt be az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos békefolyamatok előmozdításában, hiszen legutóbb Abu-Dzabiban, amerikai részvétellel rendezték meg a béketárgyalásokat.

A Portfolio szemléje alapján a 4iG is kiadott egy közleményt, amely azt írja, Jászai Gellért, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója is részt vett a stratégiai egyeztetésen. A felek kiemelt figyelmet fordítottak a gazdasági stabilitás és a technológiai szuverenitás összefüggéseire, amelyek a jövőbeni együttműködés alapköveit jelentik. A partnerségek kiemelt célja a magyarországi és nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélyítése a távközlési infrastruktúra, a digitalizáció és a technológiai befektetések területén.