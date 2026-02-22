Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború jászai gellért mohamed bin zájid ál nahajan magyarország Biró Marcell Egyesült Arab Emírségek orbán viktor

Orosz–ukrán háború: váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor kulcsembere – ráadásul nem egyedül érkezett

2026. február 22. 13:55

Az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak erősítéséről tárgyalt Biró Marcell és Mohamed bin Zájid Ál Nahajan sejk, a stratégiai egyeztetésen ott volt Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója is. Abu-Dzabi legutóbb az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalásoknak adott otthont.

2026. február 22. 13:55
null

Az emirátusokban tárgyalt Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadója: az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak erősítése, valamint a világpolitikai történesek és az azokra adható lehetséges válaszok voltak Biró Marcell látogatásának fő témái Mohamed bin Zájid Ál Nahajan sejk társaságában.

A térség fontos szerepet tölt be az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos békefolyamatok előmozdításában, hiszen legutóbb Abu-Dzabiban, amerikai részvétellel rendezték meg a béketárgyalásokat.

A Portfolio szemléje alapján a 4iG is kiadott egy közleményt, amely azt írja, Jászai Gellért, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója is részt vett a stratégiai egyeztetésen. A felek kiemelt figyelmet fordítottak a gazdasági stabilitás és a technológiai szuverenitás összefüggéseire, amelyek a jövőbeni együttműködés alapköveit jelentik. A partnerségek kiemelt célja a magyarországi és nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélyítése a távközlési infrastruktúra, a digitalizáció és a technológiai befektetések területén.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2026. február 22. 16:19
..."távközlési infrastruktúra, a digitalizáció és a technológiai befektetések"... Szellemi tőke adás-vétel, amelyek remélhetőleg a hazai haditechnikába kerülnek, illetve know-how formájában képez alapot ha szüksége lenne az országnak egy esetleges támadás során az ukrán rablóhorda részéről. De akár a kieső orosz olaj barter jellegű pótlásáról is szó lehet, hogy mi kapjuk az arab olajat, ők meg az orosz olajat, amit ők értékesítenek... A lehetőségek korlátlanok.
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2026. február 22. 14:47
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. február 22. 14:43 Kimenekítettek még pár mázsa dollárt mielőtt eltakarodnak. Tetves tiszás.
Válasz erre
7
1
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 22. 14:43
Kimenekítettek még pár mázsa dollárt mielőtt eltakarodnak.
Válasz erre
0
9
hexahelicene
2026. február 22. 14:31
Orbán Viktor és a többiek (!) rengeteget tesznek Magyarországért - erejükön felül is. Pinokkió hatalomra kerülésével, lenne ittas fetrengés, drogos bulik, ohne vétó és ukránszopás.
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!