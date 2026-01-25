Ft
01. 25.
vasárnap
vlagyimir putyin tárgyalás donald trump egyeztetés

Áttörés jöhet Abu-Dzabi után: biztató jelek az orosz–ukrán–amerikai egyeztetésekben

2026. január 25. 08:43

Produktívnak és biztatónak nevezte Washington az orosz–ukrán–amerikai egyeztetéseket, amelyek a háború befejezésének lehetőségeit vizsgálták.

2026. január 25. 08:43
null

Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével Abu-Dzabiban tartott háromoldalú tárgyalások „produktívak” voltak, és érdemi előrelépést hoztak az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekben – közölték amerikai tisztviselők. 

 

A megbeszélések új szakaszt jelentenek az Egyesült Államok közvetítői erőfeszítéseiben, és Donald Trump elnök tanácsadói szombaton kifejezetten optimistán nyilatkoztak a tárgyalások eredményéről. 

Értékelésük szerint sikerült olyan irányba elmozdulni, amely lehetővé teszi az álláspontok közelítését a legfőbb vitás kérdésben, vagyis Kelet-Ukrajna területi ellenőrzésének ügyében.

A tárgyalások idején Oroszország újabb nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Kijev és más ukrán városok ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az orosz hadsereg 370 támadó drónt és 21 különböző típusú rakétát vetett be. Zelenszkij hangsúlyozta: 

biztosítani kell mindannak a maradéktalan végrehajtását, amiben Davosban Donald Trumppal az ukrán légvédelem megerősítéséről megállapodtak.

Amerikai tisztviselők szerint több hónapba telt, mire a Fehér Háznak sikerült rábírnia Moszkvát és Kijevet a háromoldalú tárgyalások elfogadására. A folyamatot megalapozta Donald Trump és Volodimir Zelenszkij csütörtöki davosi találkozója, valamint Steve Witkoff és Jared Kushner négyórás moszkvai egyeztetése Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai fél szerint mindkét államfő beleegyezett abba, hogy tárgyalódelegációt küldjön Abu-Dzabiba, ami azt jelzi, hogy mindketten látnak esélyt az előrelépésre.

A megbeszélések pénteken kezdődtek és szombaton folytatódtak. 

Az amerikai közvetítők külön-külön és közösen is tárgyaltak az orosz és az ukrán delegációval, miközben a két háborús fél az Egyesült Államok jelenléte nélkül is folytatott közvetlen egyeztetéseket. Az amerikai delegáció tagja volt többek között Jared Kushner, Steve Witkoff, Josh Gruenbaum, Dan Driscoll hadseregminiszter és Alexus Grynkewich tábornok. Az ukrán küldöttséget Volodimir Zelenszkij több vezető tanácsadója és katonai vezetője képviselte, míg az orosz delegációt Igor Kosztyukov admirális vezette.

Amerikai tisztviselők szerint a két nap során minden kulcskérdés napirendre került, beleértve az orosz területi követeléseket a Donbaszban, a zaporizzsjai atomerőmű ügyét, valamint azokat az eszkalációcsökkentő lépéseket, amelyek szükségesek lennének annak egyértelművé tételéhez, hogy a háború valóban véget ér. 

A tárgyalások végén a három delegáció közös ebéden vett részt, amit az amerikai fél biztató jelként értékelt.

Volodimir Zelenszkij a tárgyalásokról szóló jelentés átvétele után konstruktívnak nevezte az egyeztetéseket, és közölte: a megbeszélések középpontjában a háború lezárásának lehetséges paraméterei álltak. Hozzátette, hogy nagyra értékeli az Egyesült Államok szerepvállalását a békefolyamat ellenőrzésében és a biztonsági garanciák biztosításában. Ukrán részről ugyanakkor hangsúlyozták: bár történt előrelépés, egyelőre nem világos, hogy Vlagyimir Putyin valóban hajlandó-e megállapodásra, és teljes felhatalmazást ad-e tárgyalóinak.

Amerikai tisztviselők szerint az abu-dzabi-i találkozó kritikus lépés volt a következő tárgyalási szakasz felé. Véleményük szerint közel kerülhet egy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közötti csúcstalálkozó, amelyet újabb szakértői egyeztetések előzhetnek meg. Ukrán források szerint a következő tárgyalási fordulót várhatóan a jövő héten tartják Abu-Dzabiban, míg amerikai tisztviselők szerint erre február 1-jén kerülhet sor.

Nyitókép: Viacheslav Madiievskyi / AFP

alenka
•••
2026. január 25. 12:37 Szerkesztve
Mindig ugyanaz: Abu-Dhabi - ban is produktív tárgyalások, ahogy másutt is. Hazugság, mert picit sem értek el haladást!.. Az oroszok viszont napról- napra kaszabolják a nácik "erődítményeit"....támadnak az ukiiiikiiikriiiijniii bakak is, azok orosz civileket, mentőket drónoznak, orvosokat gyilkolnak. Nem tudom sajnálni a sátáni náci geci ukiiiikiiikriiiijnii fajt. ... Putin, előre!
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. január 25. 12:20
Ha valahova a szigetvilágba utazik Zsilinszki, közel a béke
Válasz erre
1
0
machet
2026. január 25. 11:59
Óriási kamuzás folyik.
Válasz erre
1
0
Agricola
2026. január 25. 09:50
A következő következik.
Válasz erre
2
0
