Áttörés jöhet Abu-Dzabi után: biztató jelek az orosz–ukrán–amerikai egyeztetésekben

Amerikai tisztviselők szerint a két nap során minden kulcskérdés napirendre került, beleértve az orosz területi követeléseket a Donbaszban, a zaporizzsjai atomerőmű ügyét, valamint azokat az eszkalációcsökkentő lépéseket, amelyek szükségesek lennének annak egyértelművé tételéhez, hogy a háború valóban véget ér.
A tárgyalások végén a három delegáció közös ebéden vett részt, amit az amerikai fél biztató jelként értékelt.
Volodimir Zelenszkij a tárgyalásokról szóló jelentés átvétele után konstruktívnak nevezte az egyeztetéseket, és közölte: a megbeszélések középpontjában a háború lezárásának lehetséges paraméterei álltak. Hozzátette, hogy nagyra értékeli az Egyesült Államok szerepvállalását a békefolyamat ellenőrzésében és a biztonsági garanciák biztosításában. Ukrán részről ugyanakkor hangsúlyozták: bár történt előrelépés, egyelőre nem világos, hogy Vlagyimir Putyin valóban hajlandó-e megállapodásra, és teljes felhatalmazást ad-e tárgyalóinak.
Amerikai tisztviselők szerint az abu-dzabi-i találkozó kritikus lépés volt a következő tárgyalási szakasz felé. Véleményük szerint közel kerülhet egy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közötti csúcstalálkozó, amelyet újabb szakértői egyeztetések előzhetnek meg. Ukrán források szerint a következő tárgyalási fordulót várhatóan a jövő héten tartják Abu-Dzabiban, míg amerikai tisztviselők szerint erre február 1-jén kerülhet sor.