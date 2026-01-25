Áttörés jöhet Abu-Dzabi után: biztató jelek az orosz–ukrán–amerikai egyeztetésekben

A tárgyalások idején Oroszország újabb nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Kijev és más ukrán városok ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az orosz hadsereg 370 támadó drónt és 21 különböző típusú rakétát vetett be. Zelenszkij hangsúlyozta:

biztosítani kell mindannak a maradéktalan végrehajtását, amiben Davosban Donald Trumppal az ukrán légvédelem megerősítéséről megállapodtak.

Amerikai tisztviselők szerint több hónapba telt, mire a Fehér Háznak sikerült rábírnia Moszkvát és Kijevet a háromoldalú tárgyalások elfogadására. A folyamatot megalapozta Donald Trump és Volodimir Zelenszkij csütörtöki davosi találkozója, valamint Steve Witkoff és Jared Kushner négyórás moszkvai egyeztetése Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai fél szerint mindkét államfő beleegyezett abba, hogy tárgyalódelegációt küldjön Abu-Dzabiba, ami azt jelzi, hogy mindketten látnak esélyt az előrelépésre.

A megbeszélések pénteken kezdődtek és szombaton folytatódtak.

Az amerikai közvetítők külön-külön és közösen is tárgyaltak az orosz és az ukrán delegációval, miközben a két háborús fél az Egyesült Államok jelenléte nélkül is folytatott közvetlen egyeztetéseket. Az amerikai delegáció tagja volt többek között Jared Kushner, Steve Witkoff, Josh Gruenbaum, Dan Driscoll hadseregminiszter és Alexus Grynkewich tábornok. Az ukrán küldöttséget Volodimir Zelenszkij több vezető tanácsadója és katonai vezetője képviselte, míg az orosz delegációt Igor Kosztyukov admirális vezette.