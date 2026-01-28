Közeleg a háború: Irán nem enged az ultimátumnak, az amerikai hadihajók már a térségben vannak

„nem volt kapcsolat köztem és Witkoff között az elmúlt napokban, és nem tettünk tárgyalási kérést”.
Arakcsi hangsúlyozta, hogy Irán álláspontja változatlan: „a tárgyalások nem mennek együtt a fenyegetésekkel”, és csak akkor kerülhet sor egyeztetésre, ha megszűnnek a katonai nyomásgyakorlások és az „túlzó követelések”. Az iráni vezetés továbbra is kitart amellett, hogy atomprogramja békés célokat szolgál, és következetesen tagadja, hogy nukleáris fegyverek fejlesztésére törekedne.
Irán és a növekvő nemzetközi feszültség
A feszültség nemcsak Washington és Teherán között keltett aggodalmat. A Reuters beszámolója szerint Törökország külügyminisztere, Hakan Fidan arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy az Iránnal fennálló vitás kérdéseket egyesével próbálja rendezni. Fidan szerint a nukleáris kérdést külön kellene kezelni, mert egy mindenre kiterjedő megállapodás megalázó lenne Irán számára, és megnehezítené a megállapodást. A török külügyminiszter hangsúlyozta: Ankara ellenzi bármilyen külső katonai beavatkozást Irán ellen, és rossznak tartaná egy újabb háború elindítását. Törökország attól tart, hogy egy konfliktus az egész térséget destabilizálná, és meghaladná a régió kezelési képességeit.
Az amerikai–iráni kapcsolatok romlásában szerepet játszottak az iráni belpolitikai események is. Az országban zajló tüntetések brutális leverése jelentős nemzetközi visszhangot váltott ki. Emberi jogi szervezetek több ezer halálos áldozatról számoltak be, miközben az internetes korlátozások miatt a pontos adatok nehezen ellenőrizhetők.