Közeleg a háború: Irán nem enged az ultimátumnak, az amerikai hadihajók már a térségben vannak

Remélhetőleg Irán gyorsan az asztalhoz ül, és igazságos, méltányos megállapodást köt, nukleáris fegyverek nélkül

– fogalmazott, hozzátéve: „fogy az idő, valóban a lényeghez értünk”. Trump figyelmeztetéseiben visszatérően utalt a tavaly júniusi eseményekre is. Az Egyesült Államok akkor iráni nukleáris létesítményeket vett célba, amelyek között szerepelt Fordo, Natanz és Iszfahán is. Az amerikai fél akkor azt állította, hogy az akció – amely a „Midnight Hammer” fedőnevet kapta –

jelentősen visszavetette Irán nukleáris fegyverkezési képességeit.

Teherán ugyanakkor vitatta ezt az értékelést. Az iráni állami televízió egyik vezetője szerint az ország nem szenvedett jelentős csapást, mivel a kulcsfontosságú anyagokat korábban elszállították az érintett létesítményekből. A csapásokra válaszul Irán rakétákat indított egy katari amerikai katonai bázis ellen, amit Trump később nagyon gyengének és előre láthatónak minősített.

A Reuters szerint Irán ENSZ-missziója egyértelművé tette: Teherán kész a párbeszédre, de csak „kölcsönös tisztelet és érdekek” alapján. A nyilatkozat ugyanakkor figyelmeztetést is tartalmazott: ha Iránra nyomást gyakorolnak, az ország meg fogja védeni magát, és „úgy válaszol, ahogy még soha”. Abbasz Arakcsi iráni külügyminiszter szintén kemény hangot ütött meg. A Reuters idézte nyilatkozatában kijelentette: