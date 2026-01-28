Több tízezer halott, háborús övezetté vált utcák: így fojtotta vérbe az iráni rezsim a tüntetéseket

A rezsim brutális reakciója

A média és a médiafogyasztók is hozzászoktak ahhoz, hogy élőben vagy szinte perceken belül értesülnek a világ eseményeiről. Az iráni tüntetések azonban megtörték ezt a tendenciát. Január első napjaiban még videók tömegeit töltötték fel az irániak az X-re, és a híroldalak is tele voltak a tüntetésekkel, amelyek a gazdasági elégedetlenséggel indultak, majd átcsaptak egy általános rezsim-ellenes tüntetéshullámba. Az egész világ erre figyelt, és még az amerikai elnök is reakciót ígért, majd egyszer csak minden elsötétült.

Január 8-án helyi idő szerint este nyolckor lecsapták az internetet egész Iránban.

Hogy mi történt az ezt követő napokban, azt több hetes késéssel tudta meg a világ. Bár már az elsötétedés utáni napokban arról szóltak a hírek, hogy a rezsim brutálisan lépett fel a tüntetőkkel szemben, néhány nap után az iráni események eltűntek a hírekből. A napokban azonban nyilvánosságra került több nyugati médium részletes elemzése az eseményekről: tanúk beszámolóit, fotókat, videókat néztek át, és több iráni tisztviselő is szembe ment a vezetéssel és adatokat szivárogtattak ki.

Az egyik legrészletesebb elemzést a New York Times készítette. Bár az internet nem állt helyre Iránban a szemtanúk VPN-ek, valamint a Starlink segítségével fel tudták venni a kapcsolatot a külvilággal. A lapnak nyilatkozó két iráni képviselő elmondta: Ali Hámenei ajatollah január 9-én utasította a legfőbb nemzetbiztonsági tanácsot, hogy