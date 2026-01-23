Az iráni rezsim érzi, hogy közel a vég, és most veszélyesebb, mint valaha! – Or Yissachar biztonságpolitikai szakértő a Mandinernek

Az elmúlt hetekben hatalmas tüntetések rázták meg Iránt, amelyeken tömegek követelték az iszlamista rezsim távozását. A vezetés brutális kegyetlenséggel lépett fel a tüntetők ellen: több ezer embert öltek meg az ajatollah emberei. Hogy megakadályozzák a forradalmat lekapcsolták az internetet, és a telefonos hálózatot is korlátozták. Donald Trump a tüntetések elején kijelentette, hogy kész beavatkozni, ha a rezsim belelövet a tömegbe, később újabb beavatkozással fenyegetőzött, azonban tanácsadói és több közel-keleti vezető is kérte, hogy ne avatkozzon be. A hírek szerint ilyen vezető volt Benjamin Netanjahu is. Az izraeli miniszterelnök a Washington Post forrása szerint állítólag azzal érvelt, hogy Izrael nem teljesen készült fel Teherán ellentámadásának a kivédésre. A támadás ellenzői úgy gondolták, hogy az amerikai beavatkozás nem lenne elég a rezsim megdöntéséhez, viszont megerősítené az ajatollah narratíváját, miszerint nem organikusak a tüntetések, hanem külső hatásra kezdődtek. Or Yissachar, a David Biztonságpolitikai Intézet ügyvezető igazgatója a Mandinernek elmondta: Izrael bízik benne, hogy megdől a rezsim, de ez végsősoron az irániak kezében van.

Or Yissachar/David Institute

„Mi nem dönthetünk arról, hogy mi történik Iránban. Úgy gondolom óvatosnak kell lennünk. Mi csak reménykedünk. Remélem, hogy még több millióan vonulnak az utcákra, hogy megdöntsék a rezsimet. Bízom benne, hogy olyan kormányt és szabadságot kapnak, amilyet megérdemelnek. De a legjobb, ha ezek a dolgok hitelesen és organikusan, alulról felfelé történnek” – magyarázta a nemzetbiztonsági szakértő.