Az iráni rezsim érzi, hogy közel a vég, és most veszélyesebb, mint valaha! – Or Yissachar biztonságpolitikai szakértő a Mandinernek

Itt az új világrend: így fog kinézni Trump új Béketanácsa, amiben Orbán Viktor is kulcsszerepet kap
Putyin, Orbán és az 1 milliárdos belépő: Trump új Béketanácsa átírhatja a történelmet – mutatjuk a hátteret.
Az izraeli szakember a Mandinernek beszélt az iráni rezsim lehetséges bukásáról, és Izrael óvatosságáról, valamint arról mit gondol a Trump által létrehozott Béketanácsról, amelynek Orbán Viktor is a tagja.
Az elmúlt hetekben hatalmas tüntetések rázták meg Iránt, amelyeken tömegek követelték az iszlamista rezsim távozását. A vezetés brutális kegyetlenséggel lépett fel a tüntetők ellen: több ezer embert öltek meg az ajatollah emberei. Hogy megakadályozzák a forradalmat lekapcsolták az internetet, és a telefonos hálózatot is korlátozták. Donald Trump a tüntetések elején kijelentette, hogy kész beavatkozni, ha a rezsim belelövet a tömegbe, később újabb beavatkozással fenyegetőzött, azonban tanácsadói és több közel-keleti vezető is kérte, hogy ne avatkozzon be. A hírek szerint ilyen vezető volt Benjamin Netanjahu is. Az izraeli miniszterelnök a Washington Post forrása szerint állítólag azzal érvelt, hogy Izrael nem teljesen készült fel Teherán ellentámadásának a kivédésre. A támadás ellenzői úgy gondolták, hogy az amerikai beavatkozás nem lenne elég a rezsim megdöntéséhez, viszont megerősítené az ajatollah narratíváját, miszerint nem organikusak a tüntetések, hanem külső hatásra kezdődtek. Or Yissachar, a David Biztonságpolitikai Intézet ügyvezető igazgatója a Mandinernek elmondta: Izrael bízik benne, hogy megdől a rezsim, de ez végsősoron az irániak kezében van.
„Mi nem dönthetünk arról, hogy mi történik Iránban. Úgy gondolom óvatosnak kell lennünk. Mi csak reménykedünk. Remélem, hogy még több millióan vonulnak az utcákra, hogy megdöntsék a rezsimet. Bízom benne, hogy olyan kormányt és szabadságot kapnak, amilyet megérdemelnek. De a legjobb, ha ezek a dolgok hitelesen és organikusan, alulról felfelé történnek” – magyarázta a nemzetbiztonsági szakértő.
Or Yissachar arról is beszélt, hogy az iráni rezsim nukleáris kapacitásának a kiiktatása, valamint a rakétakészleteinek a becélzása ésszerű volt, de Izrael a rezsimváltással kapcsolatban sokkal óvatosabb. Éppen ezért beszélhette le Netanjahu Trumpot a támadásról. A szakértő elmondta: ha Amerika rálő Iránra, akkor valószínűleg Teherán azonnal Izraelen vezetné le a haragját.
„Izrael felkészül Irán támadására, mert fennáll az a lehetőség, hogy mint egy sarokba szorított sebesült állat, kinyújtják karmaikat és megtámadják az első elérhető országot, Izraelt. És talán még Szaúd-Arábiát is, ahogy 2019-ben tették”
– tette hozzá.
A szakértő szerint egy amerikai támadással kapcsolatban az a kérdés is felmerül: mi számít sikernek? Néhány célpont kilövése még nem jelent rezsimváltást. Azt is megjegyezte: az amerikai szélsőjobb most foghatja a fejét, mert állandóan Izraelt vádolják azzal, hogy háborúba rángatja Amerikát, erre éppen Netanjahu beszélte le Trumpot a csapásról.
Izrael számára továbbra is kiélezett a helyzet, hiszen fennáll annak a lehetősége, hogy a pánikoló rezsim megtámadja Jeruzsálemet.
„Ha az iráni rezsim úgy érzi, hogy közel a bukás, akkor végső eszközként alkalmazhatja a Sámson-választást, és megtámadhatja Izraelt. Láttuk, hogy a második világháború végén is az olyan fundamentalista rezsimek, mint Németország, amelyek tudták, hogy bukásuk közeledik, csak felgyorsították a pusztítást és a gyilkolást, mert ideológiailag elkötelezettek voltak az ügy iránt.
Mindig fennáll a kockázata, hogy az ajatollah-rezsim azt mondja: ha bukni fogok, akkor mindenem, amim van, Izraelre zúdítom”
– fejtette ki Or Yissachar.
A Trump által létrehozott Béketanácsnak ünnepélyes aláíró ceremóniáját Davosban tartotta. Az elnök az esemény során kijelentette, hogy „a háború valóban véget ér” Gázában. A ceremónián jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is, de nem volt ott Benjamin Netanjahu, aki szerdán jelentette be, hogy csatalkozik a Béketanácshoz. Izrael nemtetszését fejezte ki a tagsági listával kapacsolatban, különösen Törökország és Katar részvételét ellenzik.
Or Yissachar a Béketanáccsal kapcsolatban elmondta: túl sok szereplő nem feltétlenül segíti a gázai helyzetet. „Katar és Törökország két fontos országa a Muszlim Testvériségnek, és mi nem akarjuk, hogy ők döntsenek Gáza jövőjéről.” Különösen mivel Katar volt a Hamász egyik fő támogatója.
„Lássuk tehát, hová vezet ez. Nem igazán érdekel, hogy hogyan nevezik. Engem az érdekel, hogy mi lesz az eredménye. A Hamászt meg kell semmisíteni, Gázát demilitarizálni kell, és nem lehet Palesztin Hatóság Gázában, és új lehetőségeket kell teremteni a palesztin nép számára” – mondta a szakértő, majd hozzátette:
„Izrael biztonságossá akarja tenni Gázát. ez nem nagy kérés azok után, amin keresztül mentünk.”
Or Yissachar azt is elmondta, hogy fontos, hogy Gázán belül mérsékelt palesztinok vegyék át a vezetést, bár megjegyezte, hogy az ilyen vezetők felemelkedésére nem sok esélyt lát.
Ami a palesztin önrendelkezést illetti, a szakértő szerint a Hamászt teljesen fel kell számolni, és egész Gázát demilitartizálni. Arra nem lát esélyt, hogy létrejönne egy palesztin állam, mert azt csak arra használnák, hogy megtámadják Izraelt.
A szakértő rámutatott: a tárgyalások ellenére van egy nagy probléma Gázával kapcsolatban: ez pedig az, hogy a Hamász nem fogja önként átadni sem a területet, sem a hatalmat, sem a fegyvereit. Akkor mégis ki fogja leszerelni őket? A szakértő szerint nem valószínű, hogy egy nemzetközi katonákból álló csapat lesz az.
„Nem hiszem, hogy bármelyik nemzetközi kontingens hajlandó lenne a Hamász ellen harcolni.
Izrael ismeri a terepet, és ezúttal másként kell majd harcolnia. Szerintem igazságtalan volt, ahogy írtak a gázai hadműveletünkről, de most itt van a lehetőség, mert már nincsenek élő túszok (egy halottat még fogva tart a Hamász). Most nemzetközi legitimitással rendelkezünk a Gázai övezet demilitarizálására, ami korábban nem volt meg. (Az ENSZ BT elfogadta Trump tűzszüneti tervét, aminek része a demilitarizáció a szerk.) Mindennek arra kell összpontosítania, hogy mi jó Izrael biztonságának és mi a jó a Közel-Kelet biztonságának. A Hamász volt a gyufa, amely meggyújtotta ezt az üzemanyagot, amely lángra lobbantotta a Közel-Keletet, sőt az egész világot. Ez tehát egy olyan fenyegetés, amelyet el kell hárítani. Európa érdeke is, hogy Gáza demilitarizálva legyen, és a Közel-Kelet sokkal virágzóbbá váljon” – zárta Or Yissachar.
Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP
Or Yissacharral Budapesten készítettünk interjút, ahol a Sorsdöntő év: Izrael, a Közel-Kelet, az Egyesült Államok és Európa 2026 küszöbén című szakmai fórumon vett részt, amit az NKE Nemzetközi Főigazgatósága, a Danube Institute konzervatív think tank és a biztonságpolitikai kutatásokkal foglalkozó izraeli The David Institute rendezett.