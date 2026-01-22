„Kemény fickó” – így jellemezte Trump Orbán Viktort a Béketanács alapokmányának aláírásakor (VIDEÓ)

Magyarországnak azon országok között van a helye, amelyek békét akarnak – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón azzal összefüggésben, hogy a miniszterelnök csütörtökön aláírta a Béketanács alapokmányát.

Gulyás Gergely a kormány szerdai üléséről beszámolva elmondta, felhatalmazást adtak a kormányfőnek a Béketanácsban való magyar részvétel szentesítésére,