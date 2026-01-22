Ft
01. 22.
csütörtök
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
béketanács magyarország Donald Trump orbán viktor

„Kemény fickó” – így jellemezte Trump Orbán Viktort a Béketanács alapokmányának aláírásakor (VIDEÓ)

2026. január 22. 12:01

Videón a pillanat.

2026. január 22. 12:01
null

Magyarországnak azon országok között van a helye, amelyek békét akarnak – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón azzal összefüggésben, hogy a miniszterelnök csütörtökön aláírta a Béketanács alapokmányát. 

Gulyás Gergely a kormány szerdai üléséről beszámolva elmondta, felhatalmazást adtak a kormányfőnek a Béketanácsban való magyar részvétel szentesítésére, 

a csatlakozásról szóló dokumentumot Orbán Viktor csütörtökön alá is írta Davosban.

Videón az aláírás:

Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről.

„Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják.

Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon. 

A háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben felépítettünk. A háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával.

Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát.

Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben” – fogalmazott a kormányfő.

(MTI) 

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

 

 

