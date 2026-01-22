„Kemény fickó” – így jellemezte Trump Orbán Viktort a Béketanács alapokmányának aláírásakor (VIDEÓ)

Gulyás Gergely: Senki nem maradhat ki a januári rezsistopból! (VIDEÓ)
Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.
Magyarországnak azon országok között van a helye, amelyek békét akarnak – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón azzal összefüggésben, hogy a miniszterelnök csütörtökön aláírta a Béketanács alapokmányát.
Gulyás Gergely a kormány szerdai üléséről beszámolva elmondta, felhatalmazást adtak a kormányfőnek a Béketanácsban való magyar részvétel szentesítésére,
a csatlakozásról szóló dokumentumot Orbán Viktor csütörtökön alá is írta Davosban.
Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről.
„Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják.
Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon.
A háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben felépítettünk. A háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával.
Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát.
Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben” – fogalmazott a kormányfő.
(MTI)
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP