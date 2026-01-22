Gulyás Gergely: Senki nem maradhat ki a januári rezsistopból! (VIDEÓ)

Megint van miért rettegni a Politicónál – miközben példaként emlegetik Donald Trumpot
A lap szerint az amerikai elnök barátságáért mostanra már nem taps, hanem kifütyülés jár.
15 éve nem volt hasonló hideg januárban, ezért a kormány úgy döntött, hogy a magyar családoknak nem szabad megfizetnie ezt. Éppen ezért rezsistopot hirdetett a kabinet, a pontos részleteket egy hét múlva ismertetik – jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője közölte, hogy a januári hideg által előállt helyzetről tárgyalt a kormány szerdán, így a rezsistopról is. A hóhelyzet miatt létrejött Operatív Törzs sikeresen végezte a munkáját, ezért a kormány köszönetet mondott a munkájuknak – tette hozzá.
Gulyás közölte, hogy
15 éve nem volt hasonló hideg januárban, ezért a kormány úgy döntött, hogy a magyar családoknak nem szabad megfizetnie ezt, és a cél, hogy januárban senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetni.
Egy munkacsoport jött létre Lantos Csaba vezetésével, hogy a pontos részleteket kidolgozzák – ismertette. A számlázási rendszerek is eltérőek, sokféle megoldás lehetséges – mondta. A teljesen részletes megoldás a jövő héten lesz ismert.
Ami biztos, hogy automatikusan mindenkinek járni fog.
Orbán Viktor kormányfő felhatalmazást kapott arra, hogy az ország csatlakozzon a Béketanácshoz – mondta a miniszter.
Ezt is ajánljuk a témában
A lap szerint az amerikai elnök barátságáért mostanra már nem taps, hanem kifütyülés jár.
A magyar érdek, hogy béke legyen Ukrajnában.
Február elején kézbesítik a nemzeti petíciót – jelentette be a miniszter.
Európa továbbra is úgy gondolja, hogy a háborút és Ukrajnát továbbra is finanszírozni kell
– mondta Gulyás. A magyar álláspont, hogy nem az európai adófizetőknek kell finanszírozni Ukrajnát és a háborút. A választás is erről szól – mondta, A magyar baloldal, a Tisza és a DK nem képes nemet mondani fontos dolgokban – tette hozzá. Támogatást és védelmet is Brüsszelből kap a magyar baloldal, így tőlük nem lehet szuverén politikára számítani – mondta Gulyás.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza képviselői nem vesznek részt a szavazáson az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványról, ezzel a Mercosur-megállapodást támogatják.
A Tisza és a DK javaslata csak a gazdagoknak segítene a rezsicsökkentés esetében a sávhatárok esetében – mondta kérdésre Gulyás. Szólt arról is, hogy a magyar családok rezsiköltségei a legalacsonyabb Európában – tette hozzá.
Fontos dolgokban a magyar baloldal nem tud nemet mondani Brüsszelnek –
közölte Gulyás. Aki az EPP tagja, és nem szavazza meg a bizottság elleni bizalmatlansági indítványt, az pontosan a támogatója a Mercosur megállapodásnak, ráadásul Weber a szavazás után arról beszélt, hogy figyelmen kívül kell hagyni a szavazás eredményét – mondta a miniszter. Ennek a csoportnak a tagja a Tisza Párt is – tette hozzá.
Gulyás Gergely kérdésre elmondta, a szuverenitás semmibevételének tekintik azt, amit az ukrán kormány megenged magának a nemzeti petíció ügyében. Az utóbbi dolog nem tartozik Kijevre, mert ez egy szuverenitási kérdés – tette hozzá. Ukrajna elvitatja a magyarok jogát, hogy mire költsék a pénzüket – mondta.
Magyarország orosz gáz nélkül nem tudja fenntartani a rezsicsökkentést –
jelentette ki Gulyás Gergely. Lényegesen tudunk ennél drágábban vásárolni, feltéve ha az energiabiztonság megoldható – mondta. A Shell az energiaárrobbanás haszonélvezője volt a mögöttünk hagyott időszakban – tette hozzá.
Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyar Péter az Ukrajnának adott 90 milliárdos hitel ellen sem szavazott pedig korábban erre ígéretet tett. Magyar nem vett részt a voksoláson – tette hozzá.
A hazai tárolók 50 százalékos töltöttségen vannak, ez 137 téli napra elegendő mennyiség –
mondta a miniszter egy másik kérdésre.
Magyarországon a nagytőkések és a pénzemberek a baloldal mögött sorakoznak fel, így Kapitány István szereplése nem meglepő – mondta kérdésre Gulyás.
Ezt is ajánljuk a témában
A Shell korábbi alelnöke diverzifikálná a hazai kőolaj-beszerzést, a lehetőségeket figyelembe véve ennek legnagyobb vesztese a Mol lenne.
Amíg a magyar Országgyűlésnek jobboldali többsége van, addig nem fogja ratifikálni a Mercosur megállapodást –
mondta egy másik kérdésre Gulyás.
Nem fordulhat olyan elő, hogy valaki kimaradjon a januári rezsistopból – mondta Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt években sok fix összegű juttatást kaptak az idősek. Mindezek mellett a 13. és 14. havi nyugdíj bevezetésével is segítik az időseket. Szólt arról is, hogy pont a baloldali kormányok idején változtatták negatív irányba a nyugdíjszámítások rendszerét.
Béke akkor lesz, ha azt mind az ukrán, mind az orosz fél elfogadja – mondta egy másik kérdésre.
A magyar érdek, hogy minél előbb béke legyen –
tette hozzá Gulyás.
A szolidaritási hozzájárulás összegének meghatározása kormányzati kompetencia, és egyben alkotmányos is. Eljárási kifogások vannak a szolidaritási hozzájárulás kivetésével kapcsolatban – mondta egy másik kérdésre a miniszter. Budapestnek végül be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást – tette hozzá.
30 százaléknál is nagyobb lehet az áremelkedés, ha leválunk az orosz gázról –
mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely.
Minden egyes politikai célkítűzését támogatja a felvidéki Magyar Szövetségnek a kormány, így a Benes-dekrétumok elleni fellépését is – mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely.
A kormány szigorította a szórakozóhelyek nyitvatartási feltételeit, a szórakozóhelyet be lehet zárni, ha ott drogot találnak – mondta egy másik kérdésre Gulyás.
A januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot, de a múlt heti hópróbát sikeresen teljesítettük - jelentette ki szerdán a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte, a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott, ami nagy terhet ró a családokra, ezért a kabinet szerdán egy új intézkedésről döntött.
Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI