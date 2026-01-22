Ft
vitályos eszter gulyás gergely kormányinfó

Gulyás Gergely: Senki nem maradhat ki a januári rezsistopból! (VIDEÓ)

2026. január 22. 09:39

15 éve nem volt hasonló hideg januárban, ezért a kormány úgy döntött, hogy a magyar családoknak nem szabad megfizetnie ezt. Éppen ezért rezsistopot hirdetett a kabinet, a pontos részleteket egy hét múlva ismertetik – jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón.

2026. január 22. 09:39
null
Kovács András
Kovács András

Gulyás: Egy héten belül ismertek lesznek a rezsistop részletei

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője közölte, hogy a januári hideg által előállt helyzetről tárgyalt a kormány szerdán, így a rezsistopról is. A hóhelyzet miatt létrejött Operatív Törzs sikeresen végezte a munkáját, ezért a kormány köszönetet mondott a munkájuknak – tette hozzá. 

rezsistop
Gulyás ismertette a rezsistop részleteit

Gulyás közölte, hogy 

15 éve nem volt hasonló hideg januárban, ezért a kormány úgy döntött, hogy a magyar családoknak nem szabad megfizetnie ezt, és a cél, hogy januárban senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetni.

Egy munkacsoport jött létre Lantos Csaba vezetésével, hogy a pontos részleteket kidolgozzák – ismertette. A számlázási rendszerek is eltérőek, sokféle megoldás lehetséges – mondta. A teljesen részletes megoldás a jövő héten lesz ismert. 

Ami biztos, hogy automatikusan mindenkinek járni fog. 

Csatlakozunk a Béketanácshoz

Orbán Viktor kormányfő felhatalmazást kapott arra, hogy az ország csatlakozzon a Béketanácshoz – mondta a miniszter. 

  • Mindez semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár. 
  • Akik ma aláírják a Béketanácshoz való csatlakozást, azok a béke mellett állnak – ismertette Gulyás. 

A magyar érdek, hogy béke legyen Ukrajnában. 

Február elején kézbesítik a nemzeti petíciót – jelentette be a miniszter. 

Európa továbbra is úgy gondolja, hogy a háborút és Ukrajnát továbbra is finanszírozni kell 

– mondta Gulyás. A magyar álláspont, hogy nem az európai adófizetőknek kell finanszírozni Ukrajnát és a háborút. A választás is erről szól – mondta, A magyar baloldal, a Tisza és a DK nem képes nemet mondani fontos dolgokban – tette hozzá. Támogatást és védelmet is Brüsszelből kap a magyar baloldal, így tőlük nem lehet szuverén politikára számítani – mondta Gulyás. 

A magyarok rezsiköltségei a legalacsonyabbak

A Tisza és a DK javaslata csak a gazdagoknak segítene a rezsicsökkentés esetében a sávhatárok esetében – mondta kérdésre Gulyás. Szólt arról is, hogy a magyar családok rezsiköltségei a legalacsonyabb Európában – tette hozzá. 

Fontos dolgokban a magyar baloldal nem tud nemet mondani Brüsszelnek – 

közölte Gulyás. Aki az EPP tagja, és nem szavazza meg a bizottság elleni bizalmatlansági indítványt, az pontosan a támogatója a Mercosur megállapodásnak, ráadásul Weber a szavazás után arról beszélt, hogy figyelmen kívül kell hagyni a szavazás eredményét – mondta a miniszter. Ennek a csoportnak a tagja a Tisza Párt is – tette hozzá.  

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, a szuverenitás semmibevételének tekintik azt, amit az ukrán kormány megenged magának a nemzeti petíció ügyében. Az utóbbi dolog nem tartozik Kijevre, mert ez egy szuverenitási kérdés – tette hozzá. Ukrajna elvitatja a magyarok jogát, hogy mire költsék a pénzüket – mondta. 

Magyarország orosz gáz nélkül nem tudja fenntartani a rezsicsökkentést –

jelentette ki Gulyás Gergely. Lényegesen tudunk ennél drágábban vásárolni, feltéve ha az energiabiztonság megoldható – mondta. A Shell az energiaárrobbanás haszonélvezője volt a mögöttünk hagyott időszakban – tette hozzá. 

Ezen a fontos szavazáson sem vett részt Magyar

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyar Péter az Ukrajnának adott 90 milliárdos hitel ellen sem szavazott pedig korábban erre ígéretet tett. Magyar nem vett részt a voksoláson – tette hozzá. 

A hazai tárolók 50 százalékos töltöttségen vannak, ez 137 téli napra elegendő mennyiség – 

mondta a miniszter egy másik kérdésre.

Magyarországon a nagytőkések és a pénzemberek a baloldal mögött sorakoznak fel, így Kapitány István szereplése nem meglepő – mondta kérdésre Gulyás. 

Amíg a magyar Országgyűlésnek jobboldali többsége van, addig nem fogja ratifikálni a Mercosur megállapodást –

mondta egy másik kérdésre Gulyás. 

Nem fordulhat olyan elő, hogy valaki kimaradjon a januári rezsistopból – mondta Gulyás Gergely. 

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt években sok fix összegű juttatást kaptak az idősek. Mindezek mellett a 13. és 14. havi nyugdíj bevezetésével is segítik az időseket. Szólt arról is, hogy pont a baloldali kormányok idején változtatták negatív irányba a nyugdíjszámítások rendszerét. 

GULYÁS Gergely
Gulyás Gergely kifejtette, mikor lehet béke 

Ekkor lehet béke

Béke akkor lesz, ha azt mind az ukrán, mind az orosz fél elfogadja – mondta egy másik kérdésre. 

A magyar érdek, hogy minél előbb béke legyen –

tette hozzá Gulyás. 

A szolidaritási hozzájárulás összegének meghatározása kormányzati kompetencia, és egyben alkotmányos is. Eljárási kifogások vannak a szolidaritási hozzájárulás kivetésével kapcsolatban – mondta egy másik kérdésre a miniszter. Budapestnek végül be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást – tette hozzá. 

30 százaléknál is nagyobb lehet az áremelkedés, ha leválunk az orosz gázról –

mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely. 

Minden egyes politikai célkítűzését támogatja a felvidéki Magyar Szövetségnek a kormány, így a Benes-dekrétumok elleni fellépését is – mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely. 

A kormány szigorította a szórakozóhelyek nyitvatartási feltételeit, a szórakozóhelyet be lehet zárni, ha ott drogot találnak – mondta egy másik kérdésre Gulyás. 

Itt van Orbán Viktor bejelentése

A januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot, de a múlt heti hópróbát sikeresen teljesítettük - jelentette ki szerdán a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte, a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott, ami nagy terhet ró a családokra, ezért a kabinet szerdán egy új intézkedésről döntött.

Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI

 

 

orwell-1985
2026. január 22. 16:37
nem maradhat ki senki? dehogy is nem. megvan a több mint 200k tiszás szimpatizáns adatlistája. elég a rezsicsökkentést törölni számukra, teljes összeget fizetnének a villanyáramra, gázra , fűtésre, üzemanyagra. az orosz származású gázt elzárni, csak az usa-lngt vásárolhatják gázpalackokban a rotterdami gáztőzsde napi árán. az üzemanyagot 2000Ft/l-ben megszabni. a kamatstoppos árút teljes árban kell levonni a fizető kártyárol. ha kp-t vesz fel a delikvens az atm-böl 30%-os províziót kell levonni a összegböl. ha állami alkamazot a csipke péterke szimpatizáns akkor a szja 50%. ha cég tulajdonos akkor elesik minden állami támogatástol, nem pályázhat állami tendereken és a nyereség adó is 70%. elegáns megoldás lenne és a beszedett összeg fedezné a humbuk bővített rezsicsökkentés kiadásait. így már élhetnének a tisza valóságban aprili 13 után, ha neadj Isten győznek. mindegyik lakására, családjába 1 migrást beosztani, tartsa el saját költségén. bódis krisztának 2 csipke négert ajándékba
SzkeptiKUSS
2026. január 22. 12:55
Egy picinyke homályt eloszlatnék. A kormány korrekt volt, hogy nem a kvótát emelte /1730 m3/, mert azzal a jobb anyagi helyzetben lévőket kompenzálta volna. A szegényebbek túlfogyasztását is kompenzálja, akik amúgy sem érnék el a kvótát! Nekik igazán számít!
bekeev-2025
2026. január 22. 11:21
nyolcadikutasagyozo 2026. január 22. 11:09 , ezért a kormány úgy döntött, hogy a magyar családoknak nem szabad megfizetnie ezt." Dejó akkor ki fizeti ki? Hát a magyar családok. Miért, mi van ingyen? Ezek a barom szektások azt hiszik, hogy ingyen kapnak valamit és soha nem fogják rajtuk bevasalni. Egy óvodásnak reálisabb felfogása van a világ működéséről.
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 22. 11:16 Szerkesztve
Na jó ,de akik rézkábel szigeteléssel és autógumival fűtenek, mint a fidesszavazók többsége, őket hogy " kártalanítják"kompenzálják anyagilag?
