Gulyás Gergely: Senki nem maradhat ki a januári rezsistopból! (VIDEÓ)

Amíg a magyar Országgyűlésnek jobboldali többsége van, addig nem fogja ratifikálni a Mercosur megállapodást –

mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Nem fordulhat olyan elő, hogy valaki kimaradjon a januári rezsistopból – mondta Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt években sok fix összegű juttatást kaptak az idősek. Mindezek mellett a 13. és 14. havi nyugdíj bevezetésével is segítik az időseket. Szólt arról is, hogy pont a baloldali kormányok idején változtatták negatív irányba a nyugdíjszámítások rendszerét.

Gulyás Gergely kifejtette, mikor lehet béke

Ekkor lehet béke

Béke akkor lesz, ha azt mind az ukrán, mind az orosz fél elfogadja – mondta egy másik kérdésre.

A magyar érdek, hogy minél előbb béke legyen –

tette hozzá Gulyás.

A szolidaritási hozzájárulás összegének meghatározása kormányzati kompetencia, és egyben alkotmányos is. Eljárási kifogások vannak a szolidaritási hozzájárulás kivetésével kapcsolatban – mondta egy másik kérdésre a miniszter. Budapestnek végül be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást – tette hozzá.

30 százaléknál is nagyobb lehet az áremelkedés, ha leválunk az orosz gázról –

mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely.

Minden egyes politikai célkítűzését támogatja a felvidéki Magyar Szövetségnek a kormány, így a Benes-dekrétumok elleni fellépését is – mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely.

A kormány szigorította a szórakozóhelyek nyitvatartási feltételeit, a szórakozóhelyet be lehet zárni, ha ott drogot találnak – mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Itt van Orbán Viktor bejelentése

A januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot, de a múlt heti hópróbát sikeresen teljesítettük - jelentette ki szerdán a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte, a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott, ami nagy terhet ró a családokra, ezért a kabinet szerdán egy új intézkedésről döntött.

