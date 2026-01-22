Megint van miért rettegni a Politicónál – miközben példaként emlegetik Donald Trumpot

A brit Reform UK vezetője, Nigel Farage, aki szintén nagy szimpatizánsa Trumpnak, a grönlandi kérdésről úgy fogalmazott: „ez volt az első törés” közte és az amerikai elnök között.

Továbbra is kitartanak mellette

Még a Politico is elismeri, hogy a szóban forgó uniós pártok első emberei nem fordultak Trump ellen. Giorgia Meloni nem kritizálta nyíltan Trumpot a grönlandi kérdésben, sőt Olaszország – Magyarországhoz hasonlóan – ki is maradt a több NATO-tagállamra kivetett vámtarifák alól.

Meloni helytelenítette, hogy európai csapatokat vezényeljenek a sarkvidéki térségbe, és hangsúlyozta: Trump nem fogja fegyverekkel megtámadni Grönlandot.

A lengyel köztársasági elnök, Karol Nawrocki Davosban hangsúlyozta, hogy az USA továbbra is fontos szövetséges Lengyelország számára. A Politico megjegyzi: a közelmúltban a lengyel elnök közvetlen környezete is megfogalmazott kritikát Trumppal szemben, amiért az orosz elnököt is meghívta a Béketanácsba.