Szenzációs hír Davosból: Trump és Rutte megegyeztek a Grönland sorsát eldöntő keretekről

Korábban Trump azt mondta, 10 százalékos vámot vet ki „minden egyes termékre”, amely a grönlandi terveit megkérdőjelező országokból – köztük Nagy-Britanniából, Franciaországból és több európai szövetségestől – érkezik az Egyesült Államokba. Ez a kulcs június 1-jétől 25 százalékra emelkedett volna addig, amíg nem születik megállapodás Grönland ügyében. Két nappal ezelőtt az elnök még úgy fogalmazott az NBC Newsnak: „Meg fogom tenni, száz százalék.”

Trump jelezte, hogy további tárgyalások folynak az Aranykupola rakétavédelmi rendszer grönlandi vonatkozásairól is:

További egyeztetések zajlanak a Golden Dome-ról, amennyiben az Grönlandot érinti. További információkat akkor nyújtunk, ahogy előrehaladnak a tárgyalások.”

Az egyeztetéseket JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és más tisztviselők vezetik majd.