Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Grönland NATO Donald Trump vám Mark Rutte Egyesült Államok

Szenzációs hír Davosból: Trump és Rutte megegyeztek a Grönland sorsát eldöntő keretekről

2026. január 21. 22:04

Az amerikai elnök a közösségi médiában jelentette be, hogy kompromisszumra fognak jutni a többi NATO-tagországgal.

2026. január 21. 22:04

Donald Trump a Truth Social-ön jelentette be, hogy megállapodási keretet dolgozott ki Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával Grönland és tágabban az egész sarkvidéki térség jövőjéről. Az amerikai elnök szerint a megállapodás az Egyesült Államok és a NATO valamennyi tagja számára előnyös lehet.

„Egy nagyon eredményes találkozót követően, amelyet a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval folytattam, kialakítottuk egy jövőbeli megállapodás kereteit Grönlandról, sőt, valójában az egész sarkvidéki térségről”

– írta Trump. Hozzátette:

Ha véglegessé válik ez a megoldás, az az Amerikai Egyesült Államoknak és minden NATO-tagország számára nagyszerű lesz.”

Trump a Norvégiát támogató európai államokkal szemben kilátásba helyezett büntetővámokról is szólt:

„Közös nevezőre jutottunk, így nem fogom bevezetni azokat a vámokat, amelyek február 1-jén léptek volna hatályba”

– közölte.

Korábban Trump azt mondta, 10 százalékos vámot vet ki „minden egyes termékre”, amely a grönlandi terveit megkérdőjelező országokból – köztük Nagy-Britanniából, Franciaországból és több európai szövetségestől – érkezik az Egyesült Államokba. Ez a kulcs június 1-jétől 25 százalékra emelkedett volna addig, amíg nem születik megállapodás Grönland ügyében. Két nappal ezelőtt az elnök még úgy fogalmazott az NBC Newsnak: „Meg fogom tenni, száz százalék.”

Trump jelezte, hogy további tárgyalások folynak az Aranykupola rakétavédelmi rendszer grönlandi vonatkozásairól is:

További egyeztetések zajlanak a Golden Dome-ról, amennyiben az Grönlandot érinti. További információkat akkor nyújtunk, ahogy előrehaladnak a tárgyalások.”

Az egyeztetéseket JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és más tisztviselők vezetik majd.

Ők közvetlenül nekem fognak jelenteni”

– írta Trump.

***

Fotó: Mandel NGAN / AFP

Héja
2026. január 22. 08:34
Trump vérbeli üzletember. Előbb emeli a tétet,majd előnyösen megállapodik. Business as usual.
Válasz erre
0
0
Dessewffy_Dezso
2026. január 22. 08:04
Csak én maradtam le valamiről, vagy tényleg nem hallom a ballibernyák visítozást, hogy Grönlandról nem lehet Grönland nélkül tárgyalni, mint Korruptkrajna esetében?
Válasz erre
1
0
kir2vik
2026. január 22. 07:41
Van aki azt gondolja, hogy egy Trump - Rutte "beszélgetésben" majd Rutte fogja legyőzni Trumpot? :D:D:D
Válasz erre
2
0
molga8
2026. január 22. 06:52
Visszanyal a globalista libsiknek a fagyi. 80 év alatt, az ENSZ-szel, UNICEF-el stb sehova sem jutottunk, csak a fejünk fölé próbáltak húzni egy világkormányt, miközben az elit a történelem során példátlan módon gazdagodott és koncentrálta a vagyont a saját kezébe. Fel lehetne sorolni az ENSZ, Brüsszel, és az USA deep state több ezer történelmi bűnét.... Nem csoda, hogy Trump ezekkel le akar számolni. Le is kell ezeķkel számolni! A liberalizmusnak hazudott sátánizmusnak véget kell vetni!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.