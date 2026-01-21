Szenzációs hír Davosból: Trump és Rutte megegyeztek a Grönland sorsát eldöntő keretekről

Trump egyértelmű üzenetet küldött Davosból: mindenképp kell neki Grönland
Az amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meghívta a találkozóra.
Az amerikai elnök a közösségi médiában jelentette be, hogy kompromisszumra fognak jutni a többi NATO-tagországgal.
Donald Trump a Truth Social-ön jelentette be, hogy megállapodási keretet dolgozott ki Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával Grönland és tágabban az egész sarkvidéki térség jövőjéről. Az amerikai elnök szerint a megállapodás az Egyesült Államok és a NATO valamennyi tagja számára előnyös lehet.
„Egy nagyon eredményes találkozót követően, amelyet a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval folytattam, kialakítottuk egy jövőbeli megállapodás kereteit Grönlandról, sőt, valójában az egész sarkvidéki térségről”
– írta Trump. Hozzátette:
Ha véglegessé válik ez a megoldás, az az Amerikai Egyesült Államoknak és minden NATO-tagország számára nagyszerű lesz.”
Trump a Norvégiát támogató európai államokkal szemben kilátásba helyezett büntetővámokról is szólt:
„Közös nevezőre jutottunk, így nem fogom bevezetni azokat a vámokat, amelyek február 1-jén léptek volna hatályba”
– közölte.
Korábban Trump azt mondta, 10 százalékos vámot vet ki „minden egyes termékre”, amely a grönlandi terveit megkérdőjelező országokból – köztük Nagy-Britanniából, Franciaországból és több európai szövetségestől – érkezik az Egyesült Államokba. Ez a kulcs június 1-jétől 25 százalékra emelkedett volna addig, amíg nem születik megállapodás Grönland ügyében. Két nappal ezelőtt az elnök még úgy fogalmazott az NBC Newsnak: „Meg fogom tenni, száz százalék.”
Trump jelezte, hogy további tárgyalások folynak az Aranykupola rakétavédelmi rendszer grönlandi vonatkozásairól is:
További egyeztetések zajlanak a Golden Dome-ról, amennyiben az Grönlandot érinti. További információkat akkor nyújtunk, ahogy előrehaladnak a tárgyalások.”
Az egyeztetéseket JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és más tisztviselők vezetik majd.
Ők közvetlenül nekem fognak jelenteni”
– írta Trump.
„Örülhetünk Donald Trumpnak” – jelentette ki Mark Rutte.
