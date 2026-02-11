Ft
nigéria egyesült államok katona trump

Amerikai beavatkozás: katonákkal az iszlamisták ellen

2026. február 11. 14:36

A tervek szerint csak a kiképzésben fognak segédkezni.

2026. február 11. 14:36
null

Az Egyesült Államok 200 katonát küld Nigériába, hogy kiképezze az ország hadseregét az iszlamista militánsok elleni harcra, néhány héttel azután, hogy Trump elnök azzal vádolta a nyugat-afrikai kormányt, hogy nem védi meg a keresztényeket a terrorista támadásoktól – közölte kedden egy amerikai katonai tisztviselő a Wall Street Journal újságírójával. 

A katonák kiegészítik a már Nigériában tartózkodó néhány amerikai katonát, hogy segítsék a helyi erőket a hírszerzési adatok felhasználásával a katonai csapások célpontjainak azonosításában – közölték amerikai és nigériai tisztviselők.

A nyugat-afrikai, és különösen a nigériai terrorista tevékenységek rendkívül aggasztóak számunkra” 

– mondta az amerikai Afrika Parancsnokság szóvivője. „Olyan képzett és elkötelezett partnerekkel szeretnénk együttműködni, akik képesek kezelni ezeket a közös biztonsági problémákat.”

Az új amerikai erők várhatóan a következő hetekben érkeznek Nigériába, és az ország egész területén állomásoznak majd, hogy kiképzést és technikai tanácsadást nyújtsanak a nigériai katonáknak. 

Az amerikaiak többek között abban fognak segíteni nigériai társaiknak, hogy összehangolják a légi és gyalogsági műveleteket, ami gyakran kockázatos katonai taktika.

„Az amerikai csapatok nem fognak részt venni közvetlen harcokban vagy műveletekben” – nyilatkozta Samaila Uba dandártábornok, a nigériai fegyveres erők szóvivője a The Wall Street Journalnak. Az amerikai tisztviselők megerősítették, hogy az amerikaiak nem fognak részt venni a harcokban.

Uba szerint Nigéria kérte az amerikai segítséget.

Az Egyesült Államok fokozódó részvétele Nigéria háborújában a Boko Haram és egy szakadár militáns csoport, az Iszlám Állam Nyugat-Afrikai Tartománya ellen a Fehér Ház retorikájának éles fordulatát követi.

Tavaly év végén Trump azt mondta, hogy a nigériai hatóságok tétlensége miatt a keresztények „népirtásnak” vannak kitéve Nigériában. Trump azzal fenyegetőzött, hogy amerikai katonákat küld az országba, hogy „fegyveres erővel” irtsák ki az iszlamista militánsokat. 

Nyitókép: Joris Bolomey / AFP

