Amerikai beavatkozás: katonákkal az iszlamisták ellen

Az Egyesült Államok 200 katonát küld Nigériába, hogy kiképezze az ország hadseregét az iszlamista militánsok elleni harcra, néhány héttel azután, hogy Trump elnök azzal vádolta a nyugat-afrikai kormányt, hogy nem védi meg a keresztényeket a terrorista támadásoktól – közölte kedden egy amerikai katonai tisztviselő a Wall Street Journal újságírójával.

A katonák kiegészítik a már Nigériában tartózkodó néhány amerikai katonát, hogy segítsék a helyi erőket a hírszerzési adatok felhasználásával a katonai csapások célpontjainak azonosításában – közölték amerikai és nigériai tisztviselők.