Amerikai beavatkozás: katonákkal az iszlamisták ellen

Az amerikaiak többek között abban fognak segíteni nigériai társaiknak, hogy összehangolják a légi és gyalogsági műveleteket, ami gyakran kockázatos katonai taktika.
„Az amerikai csapatok nem fognak részt venni közvetlen harcokban vagy műveletekben” – nyilatkozta Samaila Uba dandártábornok, a nigériai fegyveres erők szóvivője a The Wall Street Journalnak. Az amerikai tisztviselők megerősítették, hogy az amerikaiak nem fognak részt venni a harcokban.
Uba szerint Nigéria kérte az amerikai segítséget.
Az Egyesült Államok fokozódó részvétele Nigéria háborújában a Boko Haram és egy szakadár militáns csoport, az Iszlám Állam Nyugat-Afrikai Tartománya ellen a Fehér Ház retorikájának éles fordulatát követi.
Tavaly év végén Trump azt mondta, hogy a nigériai hatóságok tétlensége miatt a keresztények „népirtásnak” vannak kitéve Nigériában. Trump azzal fenyegetőzött, hogy amerikai katonákat küld az országba, hogy „fegyveres erővel” irtsák ki az iszlamista militánsokat.