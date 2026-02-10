Ft
02. 10.
kedd
facebook instagram twitter linkedin youtube
Farkasházy Tivadar Ceglédi Zoltán Donald Trump Marco Rubio

Az egyik kedvenc történetem Farkasházy Tivadartól

2026. február 10. 11:14

Ez az invitálás-edging iszonyú fölösleges és kontraproduktív.

2026. február 10. 11:14
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Az egyik kedvenc történetem Farkasházy Tivadartól sok évtizeddel ezelőtt történt. Egy vidéki fellépés előtt odamegy hozzá a szervező megtudakolni, hogy jóban van-e Kabos Lászlóval. Mondhatni, válaszolja, de miért fontos ez? Azért, így a szervező, mert a nagyobb hírverés okán a műsort először Hofi-shownak hirdette meg. Aztán átjavította »Kabos László és barátaira«. Oké, de mintha nem látnám itt Kabos Lászlót – néz körbe Farkasházy. Igen, mondja a szervező, de legalább itt van az egyik barátja.

Na, szóval azt szeretném mondani, hogy Marco Rubio nem Donald Trump. Ez az invitálás-edging iszonyú fölösleges és kontraproduktív, ha végül nem jön Budapestre az amerikai elnök – de valamelyest még akkor is túltolás, ha igen. Ha »csak« az amerikai külügyminisztert jelentették volna be eleve, az is egy kompakt, releváns politikai produkció lenne, így meg szükségszerűen amolyan »és barátai«.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

 

kuzmics
2026. február 10. 12:28
Megvan a napi penzum, Zoli?
UpSalute
2026. február 10. 12:19
Ez ritka ostoba volt. Marco Rubio nem egy sima barát, mint Farkasházy, hanem az USA külügyminisztere. Nem egy szegről-végről haver, hanem képviseli az USA-t.
Emporio Ármányi
2026. február 10. 12:16
A te kapcsolatod a magyar történelem legmagyargyűlölőbb formációjával, a momentum nevű külföldről idevezényelt förmedvénnyel nem volt ilyen áttételes: a tanácsadójuk voltál, te szarházi. Ezt nem felejtjük el, bármit is hányjál bele a világba!
SandorL
2026. február 10. 12:07
cego- cego; kussoljál; te szdsz maradvány.
