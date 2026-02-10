Döbbenetes diplomáciai nagyüzem: egymásnak adják a kilincset a világhatalmak vezetői Budapesten
Magyarországra figyel a világ, Marco Rubio és Netanjahu látogatása mindent megváltoztathat.
Ez az invitálás-edging iszonyú fölösleges és kontraproduktív.
„Az egyik kedvenc történetem Farkasházy Tivadartól sok évtizeddel ezelőtt történt. Egy vidéki fellépés előtt odamegy hozzá a szervező megtudakolni, hogy jóban van-e Kabos Lászlóval. Mondhatni, válaszolja, de miért fontos ez? Azért, így a szervező, mert a nagyobb hírverés okán a műsort először Hofi-shownak hirdette meg. Aztán átjavította »Kabos László és barátaira«. Oké, de mintha nem látnám itt Kabos Lászlót – néz körbe Farkasházy. Igen, mondja a szervező, de legalább itt van az egyik barátja.
Na, szóval azt szeretném mondani, hogy Marco Rubio nem Donald Trump. Ez az invitálás-edging iszonyú fölösleges és kontraproduktív, ha végül nem jön Budapestre az amerikai elnök – de valamelyest még akkor is túltolás, ha igen. Ha »csak« az amerikai külügyminisztert jelentették volna be eleve, az is egy kompakt, releváns politikai produkció lenne, így meg szükségszerűen amolyan »és barátai«.”
