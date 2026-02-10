Döbbenetes diplomáciai nagyüzem: egymásnak adják a kilincset a világhatalmak vezetői Budapesten

Nem ő az egyetlen külföldi topvezető, aki Magyarországra látogat még a választások előtt: két nappal ezelőtt látott napvilágot a hír, miszerint

a következő hónapban hazánkba érkezik Benjamin Netanjahu,

aki a budapesti CPAC rendezvényen tart beszédet. A konferencia március 21-én kezdődik, és számos prominens konzervatív vezető, valamint aktivista részvételével zajlik majd Európából és az Egyesült Államokból.