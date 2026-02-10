Döbbenetes diplomáciai nagyüzem: egymásnak adják a kilincset a világhatalmak vezetői Budapesten

Magasabb sebességbe kapcsol az amerikai–magyar együttműködés: Budapestre érkezik Marco Rubio
München után Pozsonyba és Budapestre látogat az amerikai külügyminiszter.
Magyarországra figyel a világ, Marco Rubio és Netanjahu látogatása mindent megváltoztathat.
Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma hétfőn kiadott közleményében bejelentette, hogy Marco Rubio külügyminiszter február 13. és 16. között európai látogatásra indul, amelynek keretében Németországot, Szlovákiát és Magyarországot keresi fel. Az út kiemelt célja a transzatlanti kapcsolatok erősítése, a regionális biztonság előmozdítása és a kétoldalú együttműködés elmélyítése – írta a külügyminisztérium.
Ezt is ajánljuk a témában
München után Pozsonyba és Budapestre látogat az amerikai külügyminiszter.
Marco Rubio Budapesten a magyar kormány illetékes képviselőivel egyeztet majd.
A találkozók célja a kétoldalú és regionális érdekek további erősítése, beleértve a globális konfliktusok békés rendezését célzó folyamatok iránti elkötelezettséget, valamint az amerikai–magyar energiaipari partnerség fejlesztését.
Nem ő az egyetlen külföldi topvezető, aki Magyarországra látogat még a választások előtt: két nappal ezelőtt látott napvilágot a hír, miszerint
a következő hónapban hazánkba érkezik Benjamin Netanjahu,
aki a budapesti CPAC rendezvényen tart beszédet. A konferencia március 21-én kezdődik, és számos prominens konzervatív vezető, valamint aktivista részvételével zajlik majd Európából és az Egyesült Államokból.
Ezt is ajánljuk a témában
Globális jobboldali találkozó lesz a magyar fővárosban.
Netanjahu és Orbán Viktor régóta szoros szövetségesek. Legutóbb tavaly áprilisban fogadta a magyar kormányfő az izraeli miniszterelnököt Budapesten, amikor többek között Magyarország bejelentette kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) – részben éppen az izraeli vezető elleni nemzetközi elfogatóparancs miatt is tiltakozva. Az izraeli miniszterelnökkel készült, a Mandiner hasábjain megjelent exkluzív beszélgetést itt olvashatja el.
Orbán Viktor 2025. júliusában a Karmelita kolostorban fogadta Milojko Spajicot, Montenegró miniszterelnökét, akivel két, egy infrastruktúrafejlesztési, valamint egy távközlési, információtechnológiai egyezményt írtak alá.
Nem sokkal később Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk érkezett Magyarországra. A látogatásról Orbán Viktor akkor azt írta, hogy „történelmi látogatás. Most először járt az Egyesült Arab Emírségek elnöke Magyarországon. Ha már itt volt, alá is írtunk 14 új megállapodást. Isten hozta, Őfelsége!”
2024 november 7-én fontos esemény zajlott Magyarországon: ekkor volt az európai politikai közösség találkozója, amelyen több mint 30 ország képviseltette magát. Úgymint Brazília, Oroszország, India, Kína, a Dél-afrikai Köztársaság, Indonézia, Vietnam, de a legmagasabb szinten vettek részt Ázsiából (Egyesült Arab Emírségek, Irán, Kazahsztán, Palesztina, Szaúd-Arábia), Afrikából (például Egyiptom, Etiópia, Kongó, Mauritánia) és Latin-Amerikából (például Bolívia, Nicaragua, Venezuela) is. Hat nemzetközi szervezet is jelen volt, köztük az ENSZ-főtitkár.
Kapcsolódó vélemény
Látván a nemzetközi fejleményeket, illetve az amerikai elnökválasztás egyértelmű eredményét a miniszterelnöknek ismét igaza lett.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor a Kossuth Rádióban beszélt az összeurópai konferenciáról, amit Budapesten tartanak november 7-én. De mi is ez? Utánajártunk!
Még 2024. május 8-án látogatott hazánkba Hszi Csin-ping kínai elnök. A történelmi látogatás során a kínai vezetőt különleges ajándékok várták, és a megbeszélések fókuszában a kétoldalú kapcsolatok erősítése állt.
Nyitókép: Jacquelyn Martin / POOL / AFP