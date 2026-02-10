Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
benjamin netanjahu marco rubio magyarország orbán viktor

Döbbenetes diplomáciai nagyüzem: egymásnak adják a kilincset a világhatalmak vezetői Budapesten

2026. február 10. 10:20

Magyarországra figyel a világ, Marco Rubio és Netanjahu látogatása mindent megváltoztathat.

2026. február 10. 10:20
null

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma hétfőn kiadott közleményében bejelentette, hogy Marco Rubio külügyminiszter február 13. és 16. között európai látogatásra indul, amelynek keretében Németországot, Szlovákiát és Magyarországot keresi fel. Az út kiemelt célja a transzatlanti kapcsolatok erősítése, a regionális biztonság előmozdítása és a kétoldalú együttműködés elmélyítése – írta a külügyminisztérium. 

Ezt is ajánljuk a témában

Marco Rubio Budapesten a magyar kormány illetékes képviselőivel egyeztet majd. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron

A találkozók célja a kétoldalú és regionális érdekek további erősítése, beleértve a globális konfliktusok békés rendezését célzó folyamatok iránti elkötelezettséget, valamint az amerikai–magyar energiaipari partnerség fejlesztését.

Nem ő az egyetlen külföldi topvezető, aki Magyarországra látogat még a választások előtt: két nappal ezelőtt látott napvilágot a hír, miszerint 

a következő hónapban hazánkba érkezik Benjamin Netanjahu, 

aki a budapesti CPAC rendezvényen tart beszédet. A konferencia március 21-én kezdődik, és számos prominens konzervatív vezető, valamint aktivista részvételével zajlik majd Európából és az Egyesült Államokból. 

Ezt is ajánljuk a témában

Netanjahu és Orbán Viktor régóta szoros szövetségesek. Legutóbb tavaly áprilisban fogadta a magyar kormányfő az izraeli miniszterelnököt Budapesten, amikor többek között Magyarország bejelentette kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) – részben éppen az izraeli vezető elleni nemzetközi elfogatóparancs miatt is tiltakozva. Az izraeli miniszterelnökkel készült, a Mandiner hasábjain megjelent exkluzív beszélgetést itt olvashatja el

Fontos vezetők Magyarországon

Orbán Viktor 2025. júliusában a Karmelita kolostorban fogadta Milojko Spajicot, Montenegró miniszterelnökét, akivel két, egy infrastruktúrafejlesztési, valamint egy távközlési, információtechnológiai egyezményt írtak alá.

Nem sokkal később Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk érkezett Magyarországra. A látogatásról Orbán Viktor akkor azt írta, hogy „történelmi látogatás. Most először járt az Egyesült Arab Emírségek elnöke Magyarországon. Ha már itt volt, alá is írtunk 14 új megállapodást. Isten hozta, Őfelsége!”

2024 november 7-én fontos esemény zajlott Magyarországon: ekkor volt az európai politikai közösség találkozója, amelyen több mint 30 ország képviseltette magát. Úgymint Brazília, Oroszország, India, Kína, a Dél-afrikai Köztársaság, Indonézia, Vietnam, de a legmagasabb szinten vettek részt Ázsiából (Egyesült Arab Emírségek, Irán, Kazahsztán, Palesztina, Szaúd-Arábia), Afrikából (például Egyiptom, Etiópia, Kongó, Mauritánia) és Latin-Amerikából (például Bolívia, Nicaragua, Venezuela) is. Hat nemzetközi szervezet is jelen volt, köztük az ENSZ-főtitkár. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Higgadtan az Európai Politikai Közösség budapesti találkozójáról

Látván a nemzetközi fejleményeket, illetve az amerikai elnökválasztás egyértelmű eredményét a miniszterelnöknek ismét igaza lett.

Ezt is ajánljuk a témában

Még 2024. május 8-án látogatott hazánkba Hszi Csin-ping kínai elnök. A történelmi látogatás során a kínai vezetőt különleges ajándékok várták, és a megbeszélések fókuszában a kétoldalú kapcsolatok erősítése állt.

Nyitókép: Jacquelyn Martin / POOL / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bulldog Orange
2026. február 10. 12:22
Á, tutira el van szigetelődve, még a Greta Thunberg se nyitja rá, az ajtót.....
Válasz erre
0
0
Hangillat
2026. február 10. 12:04
Az ATV-Spirit mindensz@rnokok a Rubio-vizitet már 'csak-olják'.
Válasz erre
1
0
Hobby024
•••
2026. február 10. 11:21 Szerkesztve
Tippmann-M4-223 Egyetlen olyan országot mondj, ahova az USA betette a lábát és nem rakta tele fegyverrel? Milyen alapon gondolod, hogy a félidős választásokat megnyerik? Jelenleg nagyon nem nekik áll a zászló! Az oroszokat kihagyni egy ilyen tervbő (bár ez a te fantazmagóriád) maga az öngyilkosság. Ez nem semleges terület lenne, hanem a halálzóna. Mi köze van Bibinek egy ilyen terület kialakításához? A béke embere jelenleg HAT ( 6 )ország ellen tervez katonai beavatkozást. Menjen Rubio a mexikói határra, Netanjahu meg a picsába , mert háborús bűnös!
Válasz erre
0
0
74bro
•••
2026. február 10. 11:20 Szerkesztve
Ez semmi. Magyar Pétert majd meglátogatja Daniel Freund és Ilaria Salis, na az lesz az igazi nagy dolog. Ilariát kitüntetik a Kádár János díjjal, amiért hősiesen harcolt a zsarnokság ellen. Viccet félretéve: Orbán Viktor újra feltette a kis, megalázott Magyarországot a világtérképre, és ez a hontalan csőcseléknek nem tetszik.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!