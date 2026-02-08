Netanjahu újra Magyarországra látogat: fontos eseményen szólal fel Orbán Viktor mellett!

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Globális jobboldali találkozó lesz a magyar fővárosban.
Az izraeli miniszterelnöki hivatal a The Times of Israelnek megerősítette:
Benjamin Netanjahu a következő hónapban Magyarországra látogat, ahol a budapesti CPAC rendezvényen tart beszédet.
A konferencia március 21-én kezdődik, és számos prominens konzervatív vezető, valamint aktivista részvételével zajlik majd Európából és az Egyesült Államokból.
Az esemény Budapestet a globális konzervatív, patrióta erők fontos találkozóhelyévé tette az elmúlt években,
Netanjahu és Orbán Viktor régóta szoros szövetségesek. Legutóbb tavaly áprilisban fogadta a magyar kormányfő az izraeli miniszterelnököt Budapesten, amikor többek között Magyarország bejelentette kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) – részben éppen az izraeli vezető elleni nemzetközi elfogatóparancs miatt is tiltakozva.
Az előző években már több izraeli személyiség, köztük Benjamin Netanjahu fia, Yair Netanjahu is felszólalt a rendezvényen.
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
