Ft
Ft
9°C
3°C
Ft
Ft
9°C
3°C
02. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
cpac benjamin netanjahu cpac hungary budapest orbán viktor

Netanjahu újra Magyarországra látogat: fontos eseményen szólal fel Orbán Viktor mellett!

2026. február 08. 20:55

Globális jobboldali találkozó lesz a magyar fővárosban.

2026. február 08. 20:55
null

Az izraeli miniszterelnöki hivatal a The Times of Israelnek megerősítette:

Benjamin Netanjahu a következő hónapban Magyarországra látogat, ahol a budapesti CPAC rendezvényen tart beszédet.

A konferencia március 21-én kezdődik, és számos prominens konzervatív vezető, valamint aktivista részvételével zajlik majd Európából és az Egyesült Államokból.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

Az esemény Budapestet a globális konzervatív, patrióta erők fontos találkozóhelyévé tette az elmúlt években,

Netanjahu és Orbán Viktor régóta szoros szövetségesek. Legutóbb tavaly áprilisban fogadta a magyar kormányfő az izraeli miniszterelnököt Budapesten, amikor többek között Magyarország bejelentette kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) – részben éppen az izraeli vezető elleni nemzetközi elfogatóparancs miatt is tiltakozva.

Az előző években már több izraeli személyiség, köztük Benjamin Netanjahu fia, Yair Netanjahu is felszólalt a rendezvényen.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

***

 

Összesen 61 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
2026. február 08. 22:20
A kirobbantó okokról is érdemes lenne pár mondatot mondani. A MOSZAD a világ legjobb titkosszolgálata, az USA műholdjai az elefánt seggén a bolhát is észreveszik. Az orosz légvédelmet ki tudják kerülni a hohol drónok mert méterre pontos adatokat kapnak. Izraelt pedig figyelmeztették. De ez csak feltételezés. Azzal, amit ezért, ezután tett Netanjahu ártatlan gyerekek és asszonyo halálával az nem védhető.
Válasz erre
0
0
mivivi
2026. február 08. 22:18
canadian-deplorable egy ukrán oldalról esett ide vgy nem tudom
Válasz erre
0
1
Hobby024
2026. február 08. 22:11
Ismételten leírom. Ehhez a borzalomhoz a zsidó népnek és a holokausztnak semmi köze. A zsidók talán a világon a legtehetségesebb, leg összetartóbb népe. Tisztelem, becsülöm őket, de amit ez a kancsófülű csinált belpolitikai okokból az a holokauszttal vetekszik.
Válasz erre
0
0
mivivi
2026. február 08. 22:04
A zsidó nép a holokauszt borzalmai után is talpra állt, ami elképesztő erőt mutat. Értékeik és kitartásuk példaértékű; tisztelet jár nekik, hogy a sötét múlt után is építkeznek.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!