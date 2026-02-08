Netanjahu újra Magyarországra látogat: fontos eseményen szólal fel Orbán Viktor mellett!

Netanjahu és Orbán Viktor régóta szoros szövetségesek. Legutóbb tavaly áprilisban fogadta a magyar kormányfő az izraeli miniszterelnököt Budapesten, amikor többek között Magyarország bejelentette kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) – részben éppen az izraeli vezető elleni nemzetközi elfogatóparancs miatt is tiltakozva.

Az előző években már több izraeli személyiség, köztük Benjamin Netanjahu fia, Yair Netanjahu is felszólalt a rendezvényen.

