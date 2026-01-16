„Elengedhetetlen, hogy Orbán Viktorhoz hasonló vezetők legyenek szerte a világon” – Benjamin Netanjahu a Mandinernek!

Fotó: Mandiner-archív

Néhány hónappal ezelőtt Izrael megnyerte az ország történelmének egyik leghosszabb ideig tartó háborúját. Donald Trump közreműködésével most fegyverszünet van, és zajlik a békefolyamat, a nemzetközi média és az ngo-k azonban Izraelt teszik felelőssé a humanitárius katasztrófáért. Hogyan fogja megnyerni a békét?

Először is, ha elveszíted a háborút, nem nyerheted meg a békét. Ha elveszítjük a konfliktust, akkor a radikális iszlamisták nyerik meg a csatát, és továbbmenetelnek újabb célpontok felé – ahogy ezt már megkezdték Nyugat-Európában. Mivel a csatatéren nem képesek, a nyilvánosságban próbálnak legyőzni minket, ehhez pedig hazugságokat terjesztenek.

Népirtással, a lakosság éheztetésével vádolnak bennünket, pedig Izrael hatalmas erőfeszítéseket tett, hogy megvédje a civileket,

jelentős mennyiségű humanitárius segélyt nyújtottunk. A háborúban többezer Hamasz-foglyot ejtettünk, és tudja, mi az első, amit elfogáskor teszünk? Meggyőződünk arról, hogy nincs rajtuk öngyilkos robbantóöv, megkérjük, hogy vegyék le a pólójukat, hogy megbizonyosodjunk erről. Többezer Hamasz-harcosról készítettünk fényképeket, ha megnézi azokat a fotókat, nincs közöttük egyetlen lesoványodott ember sem. Sőt ellenkezőleg, mert Gázában fejenként körülbelül 3200 kalóriát kapnak. Az éhínségről és hasonlókról szóló hazugságokat az ENSZ szervezetei és támogatóik terjesztik a nemzetközi sajtóban. Ez hazugság. Világossá tettük a gázaiaknak: a mi háborúnk nem ellenük zajlik, hanem a Hamasz ellen. Vannak gázaiak, akik harcolnak a Hamasz ellen, mert véget akarnak vetni ennek. Ám amikor a harci zónába való belépéskor megkértük a lakosságot, hogy az épsége érdekében hagyja el a területet, a Hamasz fegyverrel tartotta ott az embereket, és lelőtte azokat a civileket, akik távozni próbáltak. Ipari szinten termelik a civil áldozatokat. Szerencsére idővel sikerült rávennünk a palesztin lakosságot, hogy hagyja el a harci zónát, de erről természetesen nem számol be a nemzetközi sajtó, ahogyan a Hamasz saját népe ellen elkövetett bűncselekményeiről sem. Ezek a hazugságok most is fennállnak. Most akkor mit tegyünk? Megállítjuk ezt az igazságos háborút azok ellen, akik a holokauszt óta a legnagyobb mészárlást követték el a zsidókkal szemben? Megadjuk magunkat, és hagyjuk, hogy ők nyerjenek? Vagy pedig folytatjuk, amíg le nem győzzük őket, és elviseljük a rossz sajtó következményeit? Inkább rossz sajtóm legyen, mint egy szép nekrológom – bár még annak a szép hangvétele is kérdéses lenne a nemzetközi sajtó elfogultsága miatt. Ha megnyerjük a háborút, akkor idővel megnyerjük a békét is. Már a konfliktus előtt megkezdtük az Ábrahám-megállapodások kiterjesztését. Sok szempontból a Hamasz azért támadott meg minket, hogy megakadályozza utóbbi kiterjesztését. Most, hogy elértük ezeket az eredményeket, megkezdődött a béke kiterjesztése más arab országokra és a Közel-Keleten kívüli muszlim országokra is. Természetesen van még tennivalónk. Trump húszpontos terve előírja, hogy az első lépés a Gázában maradt Hamasz-erők lefegyverzése, s miután ezt megtettük és demilitarizáltuk a területet, megkezdődhet az újjáépítés és a de­radikalizálás. Szerintem sikeresek leszünk.