münchen marco rubio szlovákia németország budapest

Magasabb sebességbe kapcsol az amerikai–magyar együttműködés: Budapestre érkezik Marco Rubio

2026. február 10. 07:16

München után Pozsonyba és Budapestre látogat az amerikai külügyminiszter.

2026. február 10. 07:16
null

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma hétfőn kiadott közleményében bejelentette, hogy Marco Rubio külügyminiszter február 13. és 16. között európai látogatásra indul, amelynek keretében Németországot, Szlovákiát és Magyarországot keresi fel. Az út kiemelt célja a transzatlanti kapcsolatok erősítése, a regionális biztonság előmozdítása és a kétoldalú együttműködés elmélyítése – írta a külügyminisztérium. 

Rubio február 13 és 15. között részt vesz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián. Ez minden évben Európa egyik legfontosabb éves kül- és biztonságpolitikai fóruma, ahol a világ vezető politikusai, diplomatái és szakértői vitatják meg a globális kihívásokat.

Müncheni programja után pedig közép-európai útra indul Rubio, aki február 15. és 16. között Szlovákiába és Magyarországra utazik.

Pozsonyban a szlovák kormány kulcsfontosságú tagjaival találkozik. A megbeszélések fókuszában a közös regionális biztonsági érdekek előmozdítása, a nukleáris energia és az energiamix diverzifikációja terén történő kétoldalú együttműködés erősítése, valamint Szlovákia katonai modernizációjának és NATO-beli kötelezettségvállalásainak támogatása áll.

Budapesten a magyar kormány illetékes képviselőivel egyeztet majd. 

A találkozók célja a kétoldalú és regionális érdekek további erősítése, beleértve a globális konfliktusok békés rendezését célzó folyamatok iránti elkötelezettséget, valamint az amerikai–magyar energiaipari partnerség fejlesztését.

Nyitókép forrása: Fabrice COFFRINI / AFP

gyzoltan-2
2026. február 10. 08:26
"München után Pozsonyba és Budapestre látogat az amerikai külügyminiszter." Minden lépés, minden nüansz, amely a magyarság megosztási kísérlete ellen hat, üdvözlendő! S bár az amerikai katonaság magyarországi jelenlétét eltűrni gondot jelent, viszont az USA nyitottabb támogató politikája segítségnek tekintendő ahhoz, hogy a magyarság végzetes megosztottsága ne következzék be! Balmazújváros esete intő példa..! -a minimális Fidesz "győzelemmel"! Minden ellenszenvem, kritikám, és kifogásom, elítélésem ellenére, MOST, ennél meggyőzőbb, meghatározóbb, egységesebb Fidesz-győzelemre van szükség, az ország működőképességének a fenntartásához! Most ez a magyarság létérdeke! -amit illene az Orbán-gyűlölőknek is belátni! A józan megfontolás azt diktálja, hogy a működőképesség, ez a teher továbbra is a Fideszt nyomja, és a rendszerkegyenc Magyar Péter magyarságmegosztási merénylete sikertelen legyen! Magyar Péter a működésképtelenség, a rosszabb ígérete! -egy politikai prostituált..! Mádl unoka!
kir2vik
2026. február 10. 08:22
Szórakoztató, ahogy itt vergődik a semmin Rasputin és belbuda kollega. Nincs mit mondani a hírre, de ők nem tudják megállni...
Hobby024
2026. február 10. 08:14
A térképre kell nézni! Az USA messze van , az oroszok meg egyre közelebb, sőt nagyon miközel. Mi jön az USA-ból? Összeszerrelő üzemek, drága LNG, és fegyver, amit jópénzért vásárolunk. Persze igéretek és védőernyő. Kifelé szinte semmit nem adunk. Mi jön az oroszoktól: Fosszilis energia korlátlanul, kiépített csővezetékeken, különböző nyersanyagok korrekt áron. Fűtőelemek (urán) PaksII -höz. Óriási és korlátlan piac számunkra. A magyar mezőgazdasági és feldolgozott élelmiszeripari termékekből szinte korlátlanul értékesíthetünk. Az orosz gazdaság összekötött a kínaival ahonnan a legmodernebb infomatikai technika is elérhető. Lehet választani!
belbuda
2026. február 10. 08:10
Húha….akkor idén is lesz repülőrajt?! 😂🤣😂🤣😂😂😂🤣😂🤣😂🤣😂
