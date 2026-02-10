Magasabb sebességbe kapcsol az amerikai–magyar együttműködés: Budapestre érkezik Marco Rubio

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma hétfőn kiadott közleményében bejelentette, hogy Marco Rubio külügyminiszter február 13. és 16. között európai látogatásra indul, amelynek keretében Németországot, Szlovákiát és Magyarországot keresi fel. Az út kiemelt célja a transzatlanti kapcsolatok erősítése, a regionális biztonság előmozdítása és a kétoldalú együttműködés elmélyítése – írta a külügyminisztérium.

Rubio február 13 és 15. között részt vesz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián. Ez minden évben Európa egyik legfontosabb éves kül- és biztonságpolitikai fóruma, ahol a világ vezető politikusai, diplomatái és szakértői vitatják meg a globális kihívásokat.