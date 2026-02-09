Sorsdöntő találkozók hete jön: fontos döntések előtt állnak az európai vezetők

Az EU védelmi minisztereinek brüsszeli külügyminiszteri tanácskozásán csak egy napirendi pont szerepel: Ukrajna támogatása.

A találkozón az ukránok is részt fognak venni, és várhatóan Patriot és NASAMS rendszereket fog újra kérni az európaiaktól.

A szerdai találkozón „Európának sürgősen el kell gondolkodnia egy valódi B-terven a saját biztonsága érdekében”, mivel az Egyesült Államok egyre inkább kivonul a transzatlanti szövetségből – mondta Fabrice Pothier, a Rasmussen Global tanácsadó cég vezérigazgatója. „Európának képesnek kell lennie arra, hogy saját lábára álljon, ha egyedül maradunk” – nyilatkozta a Politicónak.

Csütörtök: Európai vezetők gazdasági csúcstalálkozója

Az EU vezetői a kis belga faluban, Rijkhovenben találkoznak, hogy megvitassák a blokk gazdasági problémáit.