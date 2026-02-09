Ft
02. 09.
hétfő
müncheni biztonsági konferencia politico védelmi miniszter egyesült államok európa ukrajna

Sorsdöntő találkozók hete jön: fontos döntések előtt állnak az európai vezetők

2026. február 09. 08:25

Az ukrajnai háború, Európa egységesítése, és az amerikai kereskedelmi megállapodás is asztalra kerül a héten.

2026. február 09. 08:25
null

Jelentős hét előtt állnak az európai vezetők – számolt be a Politico

Három fontos találkozóra is sor kerül a héten Európában:

  • Az EU védelmi minisztereinek találkozója
  • Európai vezetők gazdasági csúcstalálkozója
  • Müncheni Biztonsági Konferencia

Szerda: Az EU védelmi minisztereinek találkozója

Az EU védelmi minisztereinek brüsszeli külügyminiszteri tanácskozásán csak egy napirendi pont szerepel: Ukrajna támogatása.
A találkozón az ukránok is részt fognak venni, és várhatóan Patriot és NASAMS rendszereket fog újra kérni az európaiaktól. 

A szerdai találkozón „Európának sürgősen el kell gondolkodnia egy valódi B-terven a saját biztonsága érdekében”, mivel az Egyesült Államok egyre inkább kivonul a transzatlanti szövetségből – mondta Fabrice Pothier, a Rasmussen Global tanácsadó cég vezérigazgatója. „Európának képesnek kell lennie arra, hogy saját lábára álljon, ha egyedül maradunk” – nyilatkozta a Politicónak.

Csütörtök: Európai vezetők gazdasági csúcstalálkozója

Az EU vezetői a kis belga faluban, Rijkhovenben találkoznak, hogy megvitassák a blokk gazdasági problémáit.

Az találkozón megvitatják, hogyan lehetne gazdagabbá tenni az EU-t: a jogszabályok egyszerűsítésétől az egységes piac megerősítéséig és a világ más részeiből származó kritikus nyersanyagoktól való függőség csökkentéséig.

Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke és Letta, Olaszország volt miniszterelnöke szintén felszólalnak a vezetők előtt, és „megosztják elképzeléseiket az európai versenyképességről” – áll az Európai Tanács elnöke, António Costa által a vezetőknek küldött meghívólevélben. 

Péntek–vasárnap: Müncheni Biztonsági Konferencia

Az éves müncheni konferencián Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO-főtitkár, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz. 

Hivatalosan az idei téma az európai biztonság és védelem, valamint a transzatlanti kapcsolatok jövője lesz. Nem hivatalosan mindenki azt a kérdést fogja feltenni, hogy van-e remény arra, hogy az EU Washington segítsége nélkül is megállja a helyét.

Rutte a múlt hónapban azt mondta az EU törvényhozóinak, hogy „álmodozzanak csak tovább”, ha úgy gondolják, hogy Európa képes erre az Egyesült Államok nélkül.

Rasmussen vezérigazgatója, Pothier szerint Európa „hírszerző ügynökségei folyamatosan arról tájékoztatnak minket, hogy Oroszország készen állhat egy európai szövetséges megtámadására, amíg Trump amerikai elnök még hivatalban van”, és hangsúlyozta, hogy Európának készen kell állnia „a független működésre és komplex katonai műveletek végrehajtására”.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

