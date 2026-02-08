Célba veszik Oroszországot: Brüsszel kulcslépésre akarja rábeszélni Donald Trumpot

Az Európai Unió azon dolgozik, hogy az orosz olajexportot még hatékonyabban korlátozza. Ahelyett, hogy csak az árplafont tartanák fenn vagy csökkentenék, inkább az úgynevezett árnyékflotta teljes kiszorítását tűzték ki célul.

Az Euronews több uniós tisztviselő és diplomata alapján arról számolt be, hogy a Bizottság már konzultál a G7-országokkal erről a lépésről. „Egy közös amerikai-európai tilalom a tengeri szolgáltatásokra újabb súlyos csapást mérhetne Oroszország energiaszektorának bevételeire” – nyilatkozta az egyik forrás.