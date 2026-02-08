Ft
Ft
9°C
3°C
Ft
Ft
9°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió washington donald trump oroszország

Célba veszik Oroszországot: Brüsszel kulcslépésre akarja rábeszélni Donald Trumpot

2026. február 08. 22:29

Súlyos csapást mérnének az orosz energiaszektorra.

2026. február 08. 22:29
null

Az Európai Unió azon dolgozik, hogy az orosz olajexportot még hatékonyabban korlátozza. Ahelyett, hogy csak az árplafont tartanák fenn vagy csökkentenék, inkább az úgynevezett árnyékflotta teljes kiszorítását tűzték ki célul.

Az Euronews több uniós tisztviselő és diplomata alapján arról számolt be, hogy a Bizottság már konzultál a G7-országokkal erről a lépésről. „Egy közös amerikai-európai tilalom a tengeri szolgáltatásokra újabb súlyos csapást mérhetne Oroszország energiaszektorának bevételeire” – nyilatkozta az egyik forrás. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

A G7 2022 végén vezetett be egy 60 dolláros hordónkénti árplafont az orosz nyersolajra: az európai és amerikai biztosítók nem adhattak fedezetet az ennél drágábban eladott orosz olajszállítmányokra.

2025 szeptemberében az EU és más nyugati országok tovább szigorítottak: először 47,6 dollárra, majd 44,1 dollárra vitték le a plafont.

A Trump-adminisztráció azonban nem csatlakozott ehhez a csökkentéshez.

Most Brüsszel mégis megpróbálja rávenni Washingtont, hogy támogassa az árnyékflotta elleni átfogóbb fellépést.

Nyitókép forrása: Thibaud MORITZ / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
OneiroNauta
2026. február 09. 00:03
Mer Brüsszelnek mostanában akkora befolyása van a washingtoni politikára, ugye... Vagy bármelyikre, ami számít...:D
Válasz erre
0
0
mivivi
2026. február 08. 23:33
Úgy látszik, Brüsszelben és Washingtonban a háborúpárti elmebetegek és a nyugati fasiszták még mindig nem tanultak semmiből. Miközben Európa gazdasága romokban hever a saját ostoba szankciói miatt, ezek a nácik és az ukrán Azov-imádók még mindig csak a pusztításon fáradoznak. Elképesztő, hogy a náci ukrán rezsimet tömik pénzzel és fegyverrel, miközben ellenünk, a józan ész ellen uszítanak. Ki kell mondani: Oroszország a barátunk! Putyinék nem ellenségek, hanem egy stabil és erős partner, akivel együtt kellene működni a béke érdekében. Oroszország jó, és csak a szuverenitását védi a NATO és az EU agressziójával szemben. Elég volt a háborús uszításból, álljunk ki az oroszok mellett, mert ők képviselik a normalitást ebben a megőrült világban!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 08. 23:17
A Tiszás gazdasági modell visszalépést és évekig tartó átalakítást, a gazdaság hosszas lejtmenetét jelentené és nincs rá biztosíték, hogy valaha is jól fog működni. A Fideszes modell folytatása és fejlesztése az egyedül járható út. Az OECD szerint jól működik a Fidesz gazdaságpolitikája. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Válasz erre
1
0
lemez
2026. február 08. 22:54
Azt már az egész világ tudja europát elmebetegek irányitják,saját magunk ellemségei vagyunk.Ukrajnát ha emlitik hányingerem van töle,egy gyilkos terrorista országot védenek.Nem eu tag nem nato tag.Porrá akarják tenni europát.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!