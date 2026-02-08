Célba veszik Oroszországot: Brüsszel kulcslépésre akarja rábeszélni Donald Trumpot

Minden nyugati próbálkozás hiába: továbbra is stabil Putyin létfontosságú ágazata
Rugalmasan reagál a szankciókra a globális olajpiac.
Súlyos csapást mérnének az orosz energiaszektorra.
Az Európai Unió azon dolgozik, hogy az orosz olajexportot még hatékonyabban korlátozza. Ahelyett, hogy csak az árplafont tartanák fenn vagy csökkentenék, inkább az úgynevezett árnyékflotta teljes kiszorítását tűzték ki célul.
Az Euronews több uniós tisztviselő és diplomata alapján arról számolt be, hogy a Bizottság már konzultál a G7-országokkal erről a lépésről. „Egy közös amerikai-európai tilalom a tengeri szolgáltatásokra újabb súlyos csapást mérhetne Oroszország energiaszektorának bevételeire” – nyilatkozta az egyik forrás.
A G7 2022 végén vezetett be egy 60 dolláros hordónkénti árplafont az orosz nyersolajra: az európai és amerikai biztosítók nem adhattak fedezetet az ennél drágábban eladott orosz olajszállítmányokra.
2025 szeptemberében az EU és más nyugati országok tovább szigorítottak: először 47,6 dollárra, majd 44,1 dollárra vitték le a plafont.
A Trump-adminisztráció azonban nem csatlakozott ehhez a csökkentéshez.
Most Brüsszel mégis megpróbálja rávenni Washingtont, hogy támogassa az árnyékflotta elleni átfogóbb fellépést.
