Brutális leépítés: újabb nyugati óriásvállalat kényszerül drasztikus lépésekre

Ez a magyarok pénztárcájára is megérezheti: drágulást jelentettek be az osztrák sörgyártók
Az áremelkedés a jól ismert márkákat sem kíméli.
Több ezer munkavállalójától válik meg a Heineken a következő években, mivel világszerte esik a kereslet a sörre.
Több mint hatezer dolgozót rúg ki a következő két évben a Heineken sörgyár. A holland vállalat a teljes munkavállalói állományának hét százalékát bocsátja el. Szerdai bejelentésük szerint ugyanis világszerte csökken a kereslet.
A Financial Times szerint Európában több sörözőjét is bezárja majd a Heineken, a kisebb piacokat pedig még kisebb egységekre bontják, hogy ezzel is csökkentsék a kiadásaikat. A bejelentett elbocsátások nemcsak a gyártósorokat, hanem az irodai dolgozókat is érintik.
A Heineken vállalat eléggé széttagolt és világszerte több, önálló cégként működik. A vezetőség tervei között szerepel a mesterséges intelligencia minél szélesebb körű használata is, emiatt is elegendő lesz a csökkentett munkavállalói létszám is.
A Heineken értéke jelenleg 45 milliárd euró körül mozog, miután az elmúlt egy évben 15 százalékot nőtt a részvények értéke. Ugyan a nettó bevétele a vállalatnak 1,6 százalékkal nőtt 2025-ben az előző évhez képest, a söreladások száma 1,2 százalékkal csökkent. A növekedést az olyan feltörekvő piacok hozták meg a Heineken számára, mint Nigéria, Etiópia, Vietnam vagy India.
Európában és Amerikában jóval drasztikusabb, 3,4 és 2,8 százalékos söreladási visszaesésről számoltak be.
A 2023-as sörfogyasztás még a Covid miatti visszaesést is alulmúlta, ugyanakkor töretlen az érdeklődés a kézműves sörök iránt itthon.
Előrejelzésük szerint idén várhatóan tovább nő a cég profitja, valahol 2 és 6 százalék körül, ez kisebb mértékű az előző évek várakozásaihoz képest, ami szakértők szerint csalódást keltő. Dolf van den Brink vezérigazgató már januárban bejelentette távozását, amely májusban lesz esedékes. Egyelőre még nem döntöttek utódjáról.
Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP