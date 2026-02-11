Ft
Brutális leépítés: újabb nyugati óriásvállalat kényszerül drasztikus lépésekre

2026. február 11. 15:45

Több ezer munkavállalójától válik meg a Heineken a következő években, mivel világszerte esik a kereslet a sörre.

2026. február 11. 15:45
null

Több mint hatezer dolgozót rúg ki a következő két évben a Heineken sörgyár. A holland vállalat a teljes munkavállalói állományának hét százalékát bocsátja el. Szerdai bejelentésük szerint ugyanis világszerte csökken a kereslet

 

A Financial Times szerint Európában több sörözőjét is bezárja majd a Heineken, a kisebb piacokat pedig még kisebb egységekre bontják, hogy ezzel is csökkentsék a kiadásaikat. A bejelentett elbocsátások nemcsak a gyártósorokat, hanem az irodai dolgozókat is érintik. 

A Heineken vállalat eléggé széttagolt és világszerte több, önálló cégként működik. A vezetőség tervei között szerepel a mesterséges intelligencia minél szélesebb körű használata is, emiatt is elegendő lesz a csökkentett munkavállalói létszám is. 

A Heineken értéke jelenleg 45 milliárd euró körül mozog, miután az elmúlt egy évben 15 százalékot nőtt a részvények értéke. Ugyan a nettó bevétele a vállalatnak 1,6 százalékkal nőtt 2025-ben az előző évhez képest, a söreladások száma 1,2 százalékkal csökkent. A növekedést az olyan feltörekvő piacok hozták meg a Heineken számára, mint Nigéria, Etiópia, Vietnam vagy India. 

Európában és Amerikában jóval drasztikusabb, 3,4 és 2,8 százalékos söreladási visszaesésről számoltak be. 

Előrejelzésük szerint idén várhatóan tovább nő a cég profitja, valahol 2 és 6 százalék körül, ez kisebb mértékű az előző évek várakozásaihoz képest, ami szakértők szerint csalódást keltő. Dolf van den Brink vezérigazgató már januárban bejelentette távozását, amely májusban lesz esedékes. Egyelőre még nem döntöttek utódjáról.

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

egonsamu-2
2026. február 11. 17:05
A Heinekent Magyarországon már rég kirúgtam volna az ötágú vörös csillaggal együtt. Ha itt akarnak üzletelni hagyják el a komenista diktatúrák jelképét!!! Miért nem jelenti fel öket senki?????
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
2026. február 11. 16:45
Mégis mit vártak. Nyugaton már 7-8 euró egy korsó sör. Nálunk pedig 2 sincs. Nálunk nem leépít, hanem épp bővít a sörgyár.
Válasz erre
1
0
borsos-2
2026. február 11. 16:20
Jövőre kijönnek egy új termékkel. Vodkát fognak előállítani nagy tételben. Na ki lesz a megcélzott fogyasztói réteg?
Válasz erre
3
0
Ízisz
2026. február 11. 16:16
Z. Engem a sör🍺 és egyéb alkoholok🍷🍸🍹🥃 nem hoznak lázba... Úgyhogy megyek és eszem egy kocsonyát!!! 😋 Citrommal szeretem!!! 👍😉
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!