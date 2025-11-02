Ez a magyarok pénztárcájára is megérezheti: drágulást jelentettek be az osztrák sörgyártók

A linzi székhelyű vállalat több okot is megjelölt az áremelkedésre. „Különösen a bér- és energiaköltségek – mind a beszállítóinknál, mind a saját vállalatunknál – növelik jelentősen a költségeket” – nyilatkozta a Brau Union. Emellett a fuvarozás és bizonyos nyersanyagok árának növekedése is hozzájárul a dráguláshoz. A vállalat szerint a belső hatékonysági intézkedések és folyamatoptimalizálások ellenére sem tudták teljes mértékben ellensúlyozni a költségnövekedést.