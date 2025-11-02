Ez a magyarok pénztárcájára is megérezheti: drágulást jelentettek be az osztrák sörgyártók

Ez már a világvége: drágul a sör
A termelők az egyre többe kerülő nyersanyagok és logisztika miatt kénytelenek árat emelni.
Az áremelkedés a jól ismert márkákat sem kíméli.
Kezd rutinszerűvé válni az áremelkedés az osztrák sörpiacon – írta meg a Der Standard.
A legfrissebb bejelentés szerint azonban ez a folyamat most már a magyar vásárlókat is érinti
December 1-jétől a Heineken osztrák leányvállalata, a Brau Union átlagosan 3,2 százalékkal emeli a sörök árát – a kereskedelem és a vendéglátás irányában egyaránt. Tavaly az áremelkedés mértéke év elején 3,6, decemberben pedig 3,4 százalék volt.
A drágulás a jól ismert márkákat sem kíméli: a Brau Union portfóliójába tartozik többek között a Gösser, Zipfer, Kaiser és Schwechater, valamint a Puntigamer, Wieselburger és Schladminger is, amelyek Magyarországon is elérhetők.
A linzi székhelyű vállalat több okot is megjelölt az áremelkedésre. „Különösen a bér- és energiaköltségek – mind a beszállítóinknál, mind a saját vállalatunknál – növelik jelentősen a költségeket” – nyilatkozta a Brau Union. Emellett a fuvarozás és bizonyos nyersanyagok árának növekedése is hozzájárul a dráguláshoz. A vállalat szerint a belső hatékonysági intézkedések és folyamatoptimalizálások ellenére sem tudták teljes mértékben ellensúlyozni a költségnövekedést.
Hogy az áremelkedés pontosan hogyan érvényesül majd a boltok polcain és az éttermekben, az a kereskedelmi láncok és a vendéglátóipari egységek döntésétől is függ. Az biztos, hogy a magyar fogyasztóknak is számítaniuk kell a magasabb árakra a közkedvelt osztrák sörök esetében.
