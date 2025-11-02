Ft
Ft
19°C
11°C
Ft
Ft
19°C
11°C
11. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Puntigamer Schwechater sör Ausztria Kaiser Gösser

Ez a magyarok pénztárcájára is megérezheti: drágulást jelentettek be az osztrák sörgyártók

2025. november 02. 17:47

Az áremelkedés a jól ismert márkákat sem kíméli.

2025. november 02. 17:47
null

Kezd rutinszerűvé válni az áremelkedés az osztrák sörpiacon – írta meg a Der Standard

A legfrissebb bejelentés szerint azonban ez a folyamat most már a magyar vásárlókat is érinti

December 1-jétől a Heineken osztrák leányvállalata, a Brau Union átlagosan 3,2 százalékkal emeli a sörök árát – a kereskedelem és a vendéglátás irányában egyaránt. Tavaly az áremelkedés mértéke év elején 3,6, decemberben pedig 3,4 százalék volt.

A drágulás a jól ismert márkákat sem kíméli: a Brau Union portfóliójába tartozik többek között a Gösser, Zipfer, Kaiser és Schwechater, valamint a Puntigamer, Wieselburger és Schladminger is, amelyek Magyarországon is elérhetők.

A linzi székhelyű vállalat több okot is megjelölt az áremelkedésre. „Különösen a bér- és energiaköltségek – mind a beszállítóinknál, mind a saját vállalatunknál – növelik jelentősen a költségeket” – nyilatkozta a Brau Union. Emellett a fuvarozás és bizonyos nyersanyagok árának növekedése is hozzájárul a dráguláshoz. A vállalat szerint a belső hatékonysági intézkedések és folyamatoptimalizálások ellenére sem tudták teljes mértékben ellensúlyozni a költségnövekedést.

Ezt is ajánljuk a témában

Hogy az áremelkedés pontosan hogyan érvényesül majd a boltok polcain és az éttermekben, az a kereskedelmi láncok és a vendéglátóipari egységek döntésétől is függ. Az biztos, hogy a magyar fogyasztóknak is számítaniuk kell a magasabb árakra a közkedvelt osztrák sörök esetében.

Nyitókép: Fayez Nureldine / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2025. november 02. 19:10
Magyar sört iszom.
Válasz erre
0
0
bszakonyi
2025. november 02. 18:31
Maradok a pilzeni söröknél Az osztrák hugyot igyák a burkusok meg a Habsburgok
Válasz erre
3
0
Ehetős Odó
2025. november 02. 18:17
Igya a szar osztrák söröket, aki haragszik magára.
Válasz erre
3
0
nemhiszemel-2
2025. november 02. 18:16
Kedves Mandiner szerkesztőség! Ami túlzás, az túlzás. Csupán a cikk címében két ordas nagy hiba... A nálunk kapható osztrák(nak mondott) sörök két jól elkülöníthető kategóriába sorolhatók: ami még megfizethető, azt jobb helyeken lóhúgynak nevezik. Amelyik iható, az már most is rohadt drága.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!