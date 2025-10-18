Ft
10. 18.
szombat
Ez már a világvége: drágul a sör

2025. október 18. 12:58

A termelők az egyre többe kerülő nyersanyagok és logisztika miatt kénytelenek árat emelni.

2025. október 18. 12:58
null

Németországban hamarosan árat emelhet a legtöbb nagy sörfőzde az Inside italpiacra szakosodott szakmagazin elemzése szerint. A jelentés rámutatott arra, hogy Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog.

A termelők az egyre többe kerülő nyersanyagok és logisztika miatt kénytelenek árat emelni, az azonban még nem világos, hogy ezt a kiskereskedők milyen mértékben hárítják majd át a fogyasztókra.

Németországban csökken a sörfogyasztás, ahogy változnak az ízlések, így például az éttermekben kezd más szeszesitalok, vagy például az alkoholmentes sörök felé tolódni a kereslet. A sörfogyasztást befolyásolja továbbá a lakosság elöregedése is, az idősebb emberek ugyanis kevesebb szeszesitalt fogyasztanak.

Stefan Blaschak, a bajor Oettinger cég vezérigazgatója egy német lapnak augusztus végén igen borúlátóan nyilatkozott a sörágazat kilátásaival kapcsolatban. Azt mondta, hogy csődhullám vár a német sörfőzdékre az elkövetkező években, kicsikre és nagyokra egyaránt, Mint fogalmazott: „a sörfőzdék úgy hullanak majd, mint az őszi legyek”. 

A sörfőzde világa összeomlik: szinte naponta mennek csődbe kis cégek, és ez a nagyokat is érinteni fogja.”

A vállalatvezető a németországi sörfogyasztás „földcsuszamlásszerű”, 7-7,5 százalékos eséséről beszélt, ami jelentős gyorsulás az elmúlt évek viszonylag folyamatos, 2-3 százalékához csökkenéséhez képest. Stefan Blaschak szerint az idei első fél évben mintegy 2,6 millió hektoliterrel kevesebb sör fogyott, ami napi körülbelül 3 millió doboznak felel meg.

(MTI)

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

 

5m007h 0p3ra70r
2025. október 18. 15:24
>>bakafant-285m007h 0p3ra70r 2025. október 18. 15:18 Az "gyarapodó hithű" páviánjaid nagy része buzul,narkózik,és piál....Valahogy nem izgatja őket a Próféta tilalma..<< Forrás?
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 18. 15:23
>>gyozoporgorugasa 2025. október 18. 13:12 • Szerkesztve Magyarországon valamiért drágább a maláta, és a víz mint a szlovákoknál.Náluk jóval olcsóbb a sőr.Vajon miért,hm?????<< Nem bonyolult. Szlovákia masszív sörárpatermesztő, nem szorul importra. Ugyanez a helyzet a komlóval. Szlovákia többszáz hektáron termeszt komlót, míg Magyarország csak pár éve és egyelőre alig 30 hektáron. Tehát a magyar söripar erősen importfüggő. Ráadásul a szlovák és magyar összehasonítású sörök egy része szlovák eredetű, ezért mi fizetünk liszenszet, ők meg nem. Emellé jönnek még az adózási eltérések. De légy nyugodt, szlovák adókkal sem tudnánk annyiért előállítani ugyanazt a sört, mint a szlovákok.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 18. 15:09
>>massivement5 2025. október 18. 13:49 Hát még a borok milyen drágák lesznek, ha a klímaváltozás szétbassza a borvidékeket.<< A szőlőborokat esetleg. >>Magyarországon is.<< Mitől lenne kivétel? >>Már nem kellenek ehhez évszázadok.<< Ahogy a 'szőlőborhoz' sem kell már szőlő. Majd megszokod. Ahogy a sáskalisztet is megszokod.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 18. 14:57
>>massivement5 2025. október 18. 13:50 A Fidesznek élet-halál kérdése, hogy a magyarkái elég (=kurva sok) alkoholt igyanak<< Németországban viszont a gyarapodó hithű muszlim közösségek, akik kiszorítják a sörfogyasztó hitetleneket, nem tartják el a sörfőzdéket a maradék kevés kipusztuló gyaurnak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!