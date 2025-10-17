Megtört a jég: még a németek is kénytelenek voltak reagálni a budapesti békecsúcsra

Nem maradt több titok: kiderült, hogy fogják garantálni Trump és Putyin biztonságát Budapesten
Mindenről a belügyminiszter döntött.
Pozitívan értékeli a fejleményeket a német külügyminiszter.
Üdvözölte pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között Budapestre tervezett újabb találkozót.
Alapvetően jó fejleménynek tartom, hogy a tárgyalások végre folytatódnak”
– mondta Wadephul újságíróknak Ankarába tartó repülőútja alatt. A német miniszter méltatta az amerikai elnök erőfeszítéseit a gázai békemegállapodás megkötése érdekében, és kiemelte:
a csütörtökön bejelentett budapesti csúcstalálkozó Trump „egyértelmű szándékát jelzi, hogy elősegítse az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalási folyamat megkezdését”.
Amikor arról kérdezték, helyénvalónak tartja-e, hogy egy uniós tagállam fogadja Putyint, Wadephul úgy válaszolt: „Amíg a találkozó célja a béketárgyalások előmozdítása, addig ez elfogadható”. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a korábbi, alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó „kudarca” rámutatott arra, hogy a békefolyamat előmozdításához egyértelmű lépésekre van szükség.
Trump pénteken a washingtoni Fehér Házban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki abban bízik, hogy az amerikai elnök engedélyezi a Tomahawk típusú, hosszú hatótávolságú robotrepülőgépek eladását Ukrajnának. Wadephul ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Úgy gondolom, hogy egyrészt fontos ajánlatot tenni a tárgyalások megtartása érdekében, másfelől azt is világossá kell tenni, hogy mi lenne az alternatíva”.
