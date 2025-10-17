Megtört a jég: még a németek is kénytelenek voltak reagálni a budapesti békecsúcsra

Üdvözölte pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között Budapestre tervezett újabb találkozót.

Alapvetően jó fejleménynek tartom, hogy a tárgyalások végre folytatódnak”

– mondta Wadephul újságíróknak Ankarába tartó repülőútja alatt. A német miniszter méltatta az amerikai elnök erőfeszítéseit a gázai békemegállapodás megkötése érdekében, és kiemelte:

a csütörtökön bejelentett budapesti csúcstalálkozó Trump „egyértelmű szándékát jelzi, hogy elősegítse az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalási folyamat megkezdését”.

Amikor arról kérdezték, helyénvalónak tartja-e, hogy egy uniós tagállam fogadja Putyint, Wadephul úgy válaszolt: „Amíg a találkozó célja a béketárgyalások előmozdítása, addig ez elfogadható”. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a korábbi, alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó „kudarca” rámutatott arra, hogy a békefolyamat előmozdításához egyértelmű lépésekre van szükség.