háború Háború Ukrajnában Budapesti békecsúcs Németország Magyarország orosz-ukrán háború Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Megtört a jég: még a németek is kénytelenek voltak reagálni a budapesti békecsúcsra

2025. október 17. 18:02

Pozitívan értékeli a fejleményeket a német külügyminiszter.

2025. október 17. 18:02
Németország

Üdvözölte pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között Budapestre tervezett újabb találkozót.

Alapvetően jó fejleménynek tartom, hogy a tárgyalások végre folytatódnak”

– mondta Wadephul újságíróknak Ankarába tartó repülőútja alatt. A német miniszter méltatta az amerikai elnök erőfeszítéseit a gázai békemegállapodás megkötése érdekében, és kiemelte:

a csütörtökön bejelentett budapesti csúcstalálkozó Trump „egyértelmű szándékát jelzi, hogy elősegítse az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalási folyamat megkezdését”.

Amikor arról kérdezték, helyénvalónak tartja-e, hogy egy uniós tagállam fogadja Putyint, Wadephul úgy válaszolt: „Amíg a találkozó célja a béketárgyalások előmozdítása, addig ez elfogadható”. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a korábbi, alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó „kudarca” rámutatott arra, hogy a békefolyamat előmozdításához egyértelmű lépésekre van szükség.

Trump pénteken a washingtoni Fehér Házban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki abban bízik, hogy az amerikai elnök engedélyezi a Tomahawk típusú, hosszú hatótávolságú robotrepülőgépek eladását Ukrajnának. Wadephul ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Úgy gondolom, hogy egyrészt fontos ajánlatot tenni a tárgyalások megtartása érdekében, másfelől azt is világossá kell tenni, hogy mi lenne az alternatíva”.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

tavirozsa2
2025. október 17. 19:08
Az alaszkai tárgyalás azért volt "kudarcos", mert a "hajlandók" inkább az újabb vh.ban látták saját kudarcos politikájuk elfedését. De az USA fegyveres ereje nélkül semmik...
Válasz erre
2
0
angie1
2025. október 17. 18:56
Képmutató szarzsák! Nem is vártam mást tőle!
Válasz erre
4
0
CirmoS
2025. október 17. 18:55
Ennek a szarházinak sem maradt más választása, mint ezt kinyögni! Nem ezt gondolja, CSAK PRÓBÁLJÁK SIKÁLNI A VILÁGRASZÓLÓ LEÉGÉST!! PRÓBÁLJÁK ÖSSZEHOZNI A KISEBB ARCVESZTÉST! ENNYIKE!
Válasz erre
3
0
betakentaur
2025. október 17. 18:33
Németnek szavát soha ne hidd. A soha nem jelent néhát!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!